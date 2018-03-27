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17:53, 27 Mart 2018 SalÄ±

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DoÄŸu Guta'da bir ayda bin 433 sivil katledildi
DoÄŸu Guta'da bir ayda bin 433 sivil katledildi

Sivil Savunma ekiplerinin paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Esed rejiminin Rusya ve Ä°ran'Ä±n desteÄŸiyle DoÄŸu Guta'ya 19 Åžubat- 23 Mart arasÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ±nda 291'i Ã§ocuk, 223'Ã¼ kadÄ±n toplam bin 433 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye Sivil SavunmaÂ (Beyaz Baretliler), BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin, abluka altÄ±nda tuttuÄŸuÂ DoÄŸu Guta'ya 19 Åžubat- 23 Mart arasÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda bin 433 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Sivil Savunma ekiplerinin sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Esed rejiminin Rusya ve Ä°ran'Ä±n desteÄŸiyleÂ DoÄŸu Guta'ya 19 Åžubat- 23 Mart arasÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ±nda 291'i Ã§ocuk, 223'Ã¼ kadÄ±n toplam bin 433 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Raporda, sÃ¶z konusu sÃ¼re iÃ§erisinde DoÄŸu Guta'ya gerÃ§ekleÅŸtirilen bombardÄ±manlar sonucu 975'i Ã§ocuk, 790'Ä± kadÄ±n olmak Ã¼zere toplam 3 bin 607 sivilin yaralandÄ±ÄŸÄ± bilgisine yer verildi.

REJÄ°M VE DESTEKÃ‡Ä°LERÄ° DOÄžU GUTA'YA BOMBA YAÄžDIRDI

Rejim ve destekÃ§ileri, halen bir kÄ±smÄ± muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'yÄ± ele geÃ§irmek iÃ§in 19 Åžubat'ta bÃ¶lgeye aÄŸÄ±r bombardÄ±man baÅŸlattÄ±.

Rapora gÃ¶re, sÃ¶z konusu sÃ¼re iÃ§erisinde (33 gÃ¼nde) rejim ve Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ± DoÄŸu Guta'daki sivil yerleÅŸimlere 3 bin 294 hava saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Sivil Savunma'nÄ±n raporunda, DoÄŸu Guta'da rejim ve destekÃ§ilerinin 8 bin 70 topÃ§u saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlediÄŸi bilgileri paylaÅŸÄ±lÄ±rken, karadan karaya bin 615 roket saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi ifade edildi. Rejim gÃ¼Ã§leri bin 213 kez de varil bombasÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± yaptÄ±.

Raporda, aynÄ± dÃ¶nemde sivillere yÃ¶nelik 10 kez zehirli gaz kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonucu, rejim ve destekÃ§ilerinin 5 yÄ±ldÄ±r ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'nÄ±n Haresta, Arbin, Zemelka ve Ayn Terma yerleÅŸimlerinden zorunlu tahliyeler 22 Mart'ta baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Haresta ilÃ§esinden tahliyeler tamamlandÄ±, diÄŸer yerleÅŸimlerde ise sÃ¼rÃ¼yor. Åžimdiye kadar 5 konvoyla 18 binden fazla kiÅŸi bÃ¶lgeyi terk ederken saldÄ±rÄ±larÄ±n ara ara sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Duma ilÃ§esi ise henÃ¼z anlaÅŸma kapsamÄ±na alÄ±nmadÄ±.



Ä°lgili Konular DoÄŸu Guta Suriye esed
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