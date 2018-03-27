18:04, 27 Mart 2018 SalÄ±

Zuckerberg'den Ä°ngiliz parlamentosuna ret

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, Cambridge Analytica veri analiz firmasÄ±yla ilgili iddialarÄ± araÅŸtÄ±ran parlamento komisyonuna ifade vermeyi reddetti.

Ä°ngiliz parlamentosunun alt kanadÄ± Avam KamarasÄ±'nÄ±n Dijital, KÃ¼ltÃ¼r, Medya ve Spor Komisyonu BaÅŸkanÄ± Damian Collins, Zuckerbergâ€™in komisyonunun davetini geri Ã§evirdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Collins, Facebookâ€™tan komisyona gÃ¶nderilen mektupta, Zuckerbergâ€™in yardÄ±mcÄ±larÄ±ndan birinin ifade verebileceÄŸinin bildirildiÄŸini aktardÄ±.

Facebook ile ilgili Ã¶zellikle Cambridge Analytica veri analiz ÅŸirketinin izinsiz kullanÄ±cÄ± profili toplamasÄ± baÄŸlamÄ±nda gÃ¼ndeme getirilen iddialarÄ±n son derece ciddi olduÄŸunu ifade eden Collins, Zuckerbergâ€™in komisyonun sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlamasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Zuckerbergâ€™in bir yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ± da dinleyebileceklerini belirten Collins, bununla birlikte ilk tercihlerinin Facebook CEO'sunun bizzat veya video baÄŸlantÄ±sÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla komisyonun sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlamasÄ± olduÄŸunu kaydetti.

Londra merkezli Cambridge Analytica adlÄ± veri analiz firmasÄ±nÄ±n 50 milyon Facebook kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n hesaplarÄ±ndan izinsiz topladÄ±ÄŸÄ± kiÅŸisel verileri ABD ve Ä°ngiltere'de siyasi seÃ§imleri etkilemek iÃ§in usulsÃ¼z kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyor.

Facebook, veri gÃ¼venliÄŸi konusunda kendisine yapÄ±lan muhtelif uyarÄ±larÄ± dikkate almamakla suÃ§lanÄ±yor.

Cambridge Analytica ve AggregateIQâ€™nun iki Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ± itiraflarÄ±na dayandÄ±rÄ±lan iddialar Ä°ngiltere SeÃ§im komisyonuna ve yargÄ±ya da taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸ durumda. Ä°ngiltereâ€™nin ABâ€™de kalmasÄ±ndan yana yÃ¼rÃ¼tÃ¼len kampanyalarÄ±n temsilcileri, Brexit referandumunun yenilenmesini veya halka Brexit konusunda yeniden gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n sorulmasÄ±nÄ± istiyor.

SORUÅžTURMA BAÅžLATILDI

Ä°ngiltere Dijital, KÃ¼ltÃ¼r, Medya ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sponsorluÄŸundaki Ä°ngiltere Bilgi Komisyonu (ICO), Facebook'taki kiÅŸisel verilerin usulsÃ¼z kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin iddialarÄ±n detaylÄ± incelenmesi amacÄ±yla soruÅŸturma baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ddialar Cambridge Analytica'nÄ±n eski Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Christopher Wylie tarafÄ±ndan ortaya atÄ±lÄ±rken, verilerin kiÅŸilerin gizli mesajlaÅŸmalarÄ±ndan da derlendiÄŸi savunulmuÅŸtu.

Ä°ngiliz Channel 4 haber kanalÄ±nÄ±n yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± gizli kamera Ã§ekimlerinde de ÅŸirketin bazÄ± yÃ¶neticileri, internet ortamÄ±nda siyasetÃ§ilerin itibarÄ±nÄ± sarsmak iÃ§in "aÅŸk tuzaklarÄ±" hazÄ±rlanabileceÄŸini ve rÃ¼ÅŸvet verilebileceÄŸini sÃ¶ylerken gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, Cambridge Analytica Ãœst YÃ¶neticisi (CEO) Alexander Nix'in, ÅŸirketle dÃ¼nya genelinde gizli ÅŸekilde seÃ§im kampanyalarÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini sÃ¶ylediÄŸi ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

HakkÄ±ndaki iddialarÄ±n kamuoyuna taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Nix gÃ¶revden alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Facebook, konuya iliÅŸkin, "verilerin usulÃ¼ne uygun kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±yla ilgili iddialarÄ±n gÃ¶zden geÃ§irileceÄŸini", Cambridge Analytica'nÄ±n faaliyetlerinin incelenmesi iÃ§in kendi dijital adli biliÅŸim uzmanlarÄ±ndan oluÅŸan bir ekibi gÃ¶revlendirdiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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