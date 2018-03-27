18:24, 27 Mart 2018 SalÄ±

"MÃ¼slÃ¼man toplum Avrupa'nÄ±n geleceÄŸinde Ã¶nemli rol oynayacak"





AB Komisyonu Birinci BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Timmermans, "MÃ¼slÃ¼man toplum, tÃ¼m Ã§eÅŸitliliÄŸiyle beraber Avrupa'nÄ±n geleceÄŸinde Ã¶nemli rol oynayacak" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Avrupa BirliÄŸi Komisyonu Birinci BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Frans Timmermans, MÃ¼slÃ¼man toplumun tÃ¼m Ã§eÅŸitliliÄŸiyle birlikte Avrupa'nÄ±n geleceÄŸinde Ã¶nemli rol oynayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. AB Ã¼yesi Ã¼lkelerden 10 farklÄ± din adamÄ± ve imamla yarÄ±n yuvarlak masa toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek olan Timmermans, konuya iliÅŸkin bir yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Timmermans, Avrupa'nÄ±n geleceÄŸi ve AB Komisyonu'nun kÄ±tadaki MÃ¼slÃ¼man toplumlarla iliÅŸkisinin ele alÄ±nacaÄŸÄ± toplantÄ±ya BelÃ§ika, Bulgaristan, Almanya, Fransa, Ä°talya ve Hollanda'dan katÄ±lÄ±mcÄ±lar olacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. AB Komisyonu'nun her zaman MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n dini inanÃ§ ve geleneklerini yerine getirmesine destek olacaÄŸÄ±nÄ± aktaran ifade eden Timmermans, "MÃ¼slÃ¼man toplum, tÃ¼m Ã§eÅŸitliliÄŸiyle beraber Avrupa'nÄ±n geleceÄŸinde Ã¶nemli rol oynayacak." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu. Â

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