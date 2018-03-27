Fanatik Budistler MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in tehdit olmaya devam ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Myanmar'Ä±n Meiktila kentinde, 2013'teki saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geÃ§en 5 yÄ±lda MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± zorluklar azalmadÄ±.
Mandalay bÃ¶lgesine baÄŸlÄ± Meiktila'da 5 yÄ±l Ã¶nce, Ã§oÄŸu MÃ¼slÃ¼man en az 43 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne, yaklaÅŸÄ±k 12 bin kiÅŸinin evsiz kalmasÄ±na neden olan saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan toplum liderleri halkÄ±n yaralarÄ±nÄ± sarmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
Meiktila'da MÃ¼slÃ¼man toplum lideri San Win Shein, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Olay, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¼veni yok etti. Bu yÃ¼zden, saldÄ±rÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± zamandan bu yana gÃ¼veni yeniden inÅŸa etmek iÃ§in Budist liderlerle birlikte Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." dedi.
AynÄ± zamanda olay sonrasÄ±nda hÃ¼kÃ¼met tarafÄ±ndan oluÅŸturulan kentteki dinlerarasÄ± birliÄŸin ortak sekreteri olan Shein, "Her iki taraf da durumdan yara aldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in insanlarÄ±n tamamen iyileÅŸmesi kolay deÄŸil." diye konuÅŸtu.
Meiktika'da, 2013 Mart ayÄ±nda, MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik ÅŸiddeti kÃ¶rÃ¼kleyen Budist bir rahibin, bir MÃ¼slÃ¼mana ait kuyumcuya saldÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan patlak veren ÅŸiddet olaylarÄ±nda 43 kiÅŸi Ã¶lmÃ¼ÅŸ, MÃ¼slÃ¼manlara ait ev ve camiler ateÅŸe verilmiÅŸti.
"BUDÄ°ST OLMAYAN DÄ°NLER KONUSUNDA ZÄ°HNÄ°YET DEÄžÄ°ÅžMELÄ°"
Toplum liderleri, fanatik Budistleri, iki toplum arasÄ±ndaki denge ve uyumu saÄŸlamak adÄ±na sarf edilen Ã§aba iÃ§in "bÃ¼yÃ¼k bir tehdit" olarak gÃ¶rÃ¼yor.
Åžiddet olaylarÄ± sÄ±rasÄ±nda MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n, manastÄ±rÄ±na sÄ±ÄŸÄ±nmasÄ±na izin veren Budist keÅŸiÅŸ Withodda da AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, fanatik Budist gruplar tarafÄ±ndan organize edilen etkinliklerin katÄ±lÄ±mcÄ± kaybettiÄŸini vurguladÄ±.
Withodda, bazÄ± hÃ¼kÃ¼met yetkililerinin, Budist olmayan dinler konusunda "zihniyetlerini deÄŸiÅŸtirmesi" gerektiÄŸine dikkati Ã§ekti.
Meiktila'da bir aktivist olan Htein Lin Khaing, 2013'teki ÅŸiddet olayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 5 yÄ±l geÃ§miÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen bÃ¶lgedeki 13 camiden 7'sinin hala kapalÄ± olduÄŸunu belirtti.
BÃ¶lge yetkilileri tarafÄ±ndan alÄ±nan son karara gÃ¶re, dini mekan olarak belirlenmemiÅŸ binalarda ibadet etmenin yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Htein, bu durumun, halkÄ± paniÄŸe sÃ¼rÃ¼kleyeceÄŸini kaydetti.
MÃ¼slÃ¼man bir bÃ¶lge sakini de gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸantÄ±sÄ±nda tedirgin olduÄŸunu sÃ¶yleyerek, "Budist komÅŸularÄ±mÄ±zÄ±n hala, beÅŸ yÄ±l Ã¶nce yaÅŸanan olay iÃ§in bizi problem Ã§Ä±karan kimseler olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hissediyorum. GerÃ§ekte bizler maÄŸdurlarÄ±z, sorun Ã§Ä±karan kimseler deÄŸil." ifadelerini kullandÄ±.
Ã–zel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla taksicilik yapmasÄ±na imkan saÄŸlayan Uber'in sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z araÃ§larÄ±, ABD'nin Arizona eyaletinde yasaklandÄ±. Arizona Valisi Ducey, yasaklama sebebinin 18 Mart tarihinde gerÃ§ekleÅŸen kaza olduÄŸunu sÃ¶yledi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'la yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, TÃ¼rkiye ile Suriye'de yapÄ±lan iÅŸ birliÄŸinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± gerekliliÄŸini vurguladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Arakan halkÄ±nÄ±n unutulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "DÃ¼nya genelinde tÃ¼m dikkatlerin Arakan halkÄ±nÄ±n durumuna Ã§ekildiÄŸinden emin olmak iÃ§in elimizden geleni yapmaya devam edeceÄŸiz." dedi.
Fransa'da YargÄ±tay, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe'nin (FN) eski Onursal BaÅŸkanÄ± Jean-Marie Le Pen'e, Nazi dÃ¶nemindeki gaz odalarÄ±na iliÅŸkin sÃ¶zleri nedeniyle verilen 30 bin avro para cezasÄ± onayladÄ±.
Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, Musul'a baÄŸlÄ± Sincar ilÃ§esine gÃ¼venliÄŸin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in takviye askeri gÃ¼Ã§ gÃ¶nderdiklerini ve ilÃ§ede Ã¼lke bayraÄŸÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir yabancÄ± bayraÄŸÄ±n asÄ±lmasÄ±na izin vermeyeceklerini sÃ¶yledi.
Fransa'da rehine operasyonunda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren jandarma hakkÄ±ndaki Twitter paylaÅŸÄ±mÄ± nedeniyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan politikacÄ± Stephane Poussier, "terÃ¶rÃ¼ Ã¶vme suÃ§undan" bir yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
Myanmar'Ä±n Meiktila kentinde, 2013'teki saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geÃ§en 5 yÄ±lda MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± zorluklar azalmadÄ±. Myanmar'Ä±n Meiktila kentinde toplum liderleri, fanatik Budistleri, iki toplum arasÄ±ndaki denge ve uyumu saÄŸlamak adÄ±na sarf edilen Ã§aba iÃ§in 'bÃ¼yÃ¼k bir tehdit' gÃ¶rÃ¼yor.
AB Komisyonu Birinci BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Timmermans, "MÃ¼slÃ¼man toplum, tÃ¼m Ã§eÅŸitliliÄŸiyle beraber Avrupa'nÄ±n geleceÄŸinde Ã¶nemli rol oynayacak" dedi
Facebook kurucusu ve CEOâ€™su Zuckerberg, Cambridge Analytica veri analiz firmasÄ±na yÃ¶nelik iddialarÄ± araÅŸtÄ±ran parlamento komisyonuna ifade vermeyi reddetti
Sivil Savunma ekiplerinin paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Esed rejiminin Rusya ve Ä°ran'Ä±n desteÄŸiyle DoÄŸu Guta'ya 19 Åžubat- 23 Mart arasÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ±nda 291'i Ã§ocuk, 223'Ã¼ kadÄ±n toplam bin 433 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
Hindistan'da Devlet DemiryollarÄ±nda aÃ§Ä±lan 100 bin kiÅŸilik kadroya 20 milyondan fazla kiÅŸinin baÅŸvuruda bulunduÄŸu bildirildi
UNICEF tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan raporda, Yemen'de en az 2 milyon Ã§ocuÄŸun okula gidemediÄŸi, 2 bin 419 Ã§ocuÄŸun Ã§atÄ±ÅŸmalarda savaÅŸÃ§Ä± olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¼lkedeki kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n neredeyse yarÄ±sÄ±nÄ±n 15 yaÅŸ Ã¶ncesi evlendirildiÄŸi belirtildi
NATO, bÃ¼nyesindeki 7 Rus diplomatÄ±n akreditasyonunu iptal etti
Atina'da sÃ¶zleÅŸmelerinin uzatÄ±lmamasÄ±nÄ± isteyen belediye Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanarak meclis binasÄ±na yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Arakan'da 25 AÄŸustos'tan bu yana en Ã§ok tahribat gÃ¶ren Maungdaw'Ä±n kÃ¶ylerinde bugÃ¼n Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler, Myanmar ordusu ve fanatik Budistlerin bÃ¶lgedeki ÅŸiddet eylemlerini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hua Ã‡unying, Rus diplomatlarÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesiyle ilgili taraflara diyalog Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±