18:49, 27 Mart 2018 SalÄ±

Fanatik Budistler MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in tehdit olmaya devam ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Myanmar'Ä±n Meiktila kentinde, 2013'teki saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geÃ§en 5 yÄ±lda MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± zorluklar azalmadÄ±.

Mandalay bÃ¶lgesine baÄŸlÄ± Meiktila'da 5 yÄ±l Ã¶nce, Ã§oÄŸu MÃ¼slÃ¼man en az 43 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne, yaklaÅŸÄ±k 12 bin kiÅŸinin evsiz kalmasÄ±na neden olan saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan toplum liderleri halkÄ±n yaralarÄ±nÄ± sarmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Meiktila'da MÃ¼slÃ¼man toplum lideri San Win Shein, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Olay, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¼veni yok etti. Bu yÃ¼zden, saldÄ±rÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± zamandan bu yana gÃ¼veni yeniden inÅŸa etmek iÃ§in Budist liderlerle birlikte Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." dedi.

AynÄ± zamanda olay sonrasÄ±nda hÃ¼kÃ¼met tarafÄ±ndan oluÅŸturulan kentteki dinlerarasÄ± birliÄŸin ortak sekreteri olan Shein, "Her iki taraf da durumdan yara aldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in insanlarÄ±n tamamen iyileÅŸmesi kolay deÄŸil." diye konuÅŸtu.

Meiktika'da, 2013 Mart ayÄ±nda, MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik ÅŸiddeti kÃ¶rÃ¼kleyen Budist bir rahibin, bir MÃ¼slÃ¼mana ait kuyumcuya saldÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan patlak veren ÅŸiddet olaylarÄ±nda 43 kiÅŸi Ã¶lmÃ¼ÅŸ, MÃ¼slÃ¼manlara ait ev ve camiler ateÅŸe verilmiÅŸti.

"BUDÄ°ST OLMAYAN DÄ°NLER KONUSUNDA ZÄ°HNÄ°YET DEÄžÄ°ÅžMELÄ°"

Toplum liderleri, fanatik Budistleri, iki toplum arasÄ±ndaki denge ve uyumu saÄŸlamak adÄ±na sarf edilen Ã§aba iÃ§in "bÃ¼yÃ¼k bir tehdit" olarak gÃ¶rÃ¼yor.

Åžiddet olaylarÄ± sÄ±rasÄ±nda MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n, manastÄ±rÄ±na sÄ±ÄŸÄ±nmasÄ±na izin veren Budist keÅŸiÅŸ Withodda da AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, fanatik Budist gruplar tarafÄ±ndan organize edilen etkinliklerin katÄ±lÄ±mcÄ± kaybettiÄŸini vurguladÄ±.

Withodda, bazÄ± hÃ¼kÃ¼met yetkililerinin, Budist olmayan dinler konusunda "zihniyetlerini deÄŸiÅŸtirmesi" gerektiÄŸine dikkati Ã§ekti.

Meiktila'da bir aktivist olan Htein Lin Khaing, 2013'teki ÅŸiddet olayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 5 yÄ±l geÃ§miÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen bÃ¶lgedeki 13 camiden 7'sinin hala kapalÄ± olduÄŸunu belirtti.

BÃ¶lge yetkilileri tarafÄ±ndan alÄ±nan son karara gÃ¶re, dini mekan olarak belirlenmemiÅŸ binalarda ibadet etmenin yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Htein, bu durumun, halkÄ± paniÄŸe sÃ¼rÃ¼kleyeceÄŸini kaydetti.

MÃ¼slÃ¼man bir bÃ¶lge sakini de gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸantÄ±sÄ±nda tedirgin olduÄŸunu sÃ¶yleyerek, "Budist komÅŸularÄ±mÄ±zÄ±n hala, beÅŸ yÄ±l Ã¶nce yaÅŸanan olay iÃ§in bizi problem Ã§Ä±karan kimseler olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hissediyorum. GerÃ§ekte bizler maÄŸdurlarÄ±z, sorun Ã§Ä±karan kimseler deÄŸil." ifadelerini kullandÄ±.