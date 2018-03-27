Twitter'da terÃ¶rÃ¼ Ã¶ven politikacÄ±ya hapis cezasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fransa'da rehine operasyonunda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren jandarma hakkÄ±ndaki paylaÅŸÄ±mÄ± nedeniyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan politikacÄ±ya, 'terÃ¶rÃ¼ Ã¶vme suÃ§undan' bir yÄ±l hapis cezasÄ± verildi.
Lisieux kentindeki mahkeme, pazar gÃ¼nÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan muhalefetteki Boyun EÄŸmeyen Fransa (FI) partisi Ã¼yesi siyasetÃ§i Stephane Poussier hakkÄ±ndaki kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Mahkeme, Twitter'da, 2014'te jandarma tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Remi Fraisse isimli vatandaÅŸa gÃ¶nderme yaparak "Macron'un bir seÃ§meni daha azaldÄ±" ifadelerini paylaÅŸan Poussier'i "terÃ¶rÃ¼ Ã¶vme" suÃ§undan 1 yÄ±l ertelenmiÅŸ hapse mahkum etti.
Mahkeme ayrÄ±ca Poussier'nin 7 yÄ±l boyunca seÃ§ilme ve temsiliyet gibi vatandaÅŸlÄ±k gÃ¶rev ve yetkilerinden men edilmesine karar verdi.
PARTÄ°SÄ°NDEN DE ATILDI
Fransa'da geÃ§en yÄ±l deÄŸiÅŸtirilen terÃ¶rle mÃ¼cadele yasasÄ±na gÃ¶re, terÃ¶rÃ¼ Ã¶vme suÃ§unu iÅŸleyenler 7 yÄ±la kadar hapis ve 100 bin avroya kadar para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±labiliyor.
Poussier'nin partisi FI de Poussier'nin ifadelerini en aÄŸÄ±r ÅŸekilde kÄ±nayarak kendisinin derhal partiden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
Trebes ve Carcassonne kentlerinde, 4 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 15 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larda aÄŸÄ±r yaralanan 45 yaÅŸÄ±ndaki jandarma Arnaud Beltrame, hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Beltrame, Super U isimli sÃ¼permarketteki rehinelerden birinin yerine geÃ§miÅŸ, bu davranÄ±ÅŸÄ±yla ulusal kahraman ilan edilmiÅŸti.
Ã–zel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla taksicilik yapmasÄ±na imkan saÄŸlayan Uber'in sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z araÃ§larÄ±, ABD'nin Arizona eyaletinde yasaklandÄ±. Arizona Valisi Ducey, yasaklama sebebinin 18 Mart tarihinde gerÃ§ekleÅŸen kaza olduÄŸunu sÃ¶yledi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'la yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, TÃ¼rkiye ile Suriye'de yapÄ±lan iÅŸ birliÄŸinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± gerekliliÄŸini vurguladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Arakan halkÄ±nÄ±n unutulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "DÃ¼nya genelinde tÃ¼m dikkatlerin Arakan halkÄ±nÄ±n durumuna Ã§ekildiÄŸinden emin olmak iÃ§in elimizden geleni yapmaya devam edeceÄŸiz." dedi.
Fransa'da YargÄ±tay, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe'nin (FN) eski Onursal BaÅŸkanÄ± Jean-Marie Le Pen'e, Nazi dÃ¶nemindeki gaz odalarÄ±na iliÅŸkin sÃ¶zleri nedeniyle verilen 30 bin avro para cezasÄ± onayladÄ±.
Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, Musul'a baÄŸlÄ± Sincar ilÃ§esine gÃ¼venliÄŸin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in takviye askeri gÃ¼Ã§ gÃ¶nderdiklerini ve ilÃ§ede Ã¼lke bayraÄŸÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir yabancÄ± bayraÄŸÄ±n asÄ±lmasÄ±na izin vermeyeceklerini sÃ¶yledi.
Fransa'da rehine operasyonunda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren jandarma hakkÄ±ndaki Twitter paylaÅŸÄ±mÄ± nedeniyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan politikacÄ± Stephane Poussier, "terÃ¶rÃ¼ Ã¶vme suÃ§undan" bir yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
Myanmar'Ä±n Meiktila kentinde, 2013'teki saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geÃ§en 5 yÄ±lda MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± zorluklar azalmadÄ±. Myanmar'Ä±n Meiktila kentinde toplum liderleri, fanatik Budistleri, iki toplum arasÄ±ndaki denge ve uyumu saÄŸlamak adÄ±na sarf edilen Ã§aba iÃ§in 'bÃ¼yÃ¼k bir tehdit' gÃ¶rÃ¼yor.
AB Komisyonu Birinci BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Timmermans, "MÃ¼slÃ¼man toplum, tÃ¼m Ã§eÅŸitliliÄŸiyle beraber Avrupa'nÄ±n geleceÄŸinde Ã¶nemli rol oynayacak" dedi
Facebook kurucusu ve CEOâ€™su Zuckerberg, Cambridge Analytica veri analiz firmasÄ±na yÃ¶nelik iddialarÄ± araÅŸtÄ±ran parlamento komisyonuna ifade vermeyi reddetti
Sivil Savunma ekiplerinin paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Esed rejiminin Rusya ve Ä°ran'Ä±n desteÄŸiyle DoÄŸu Guta'ya 19 Åžubat- 23 Mart arasÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ±nda 291'i Ã§ocuk, 223'Ã¼ kadÄ±n toplam bin 433 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
Hindistan'da Devlet DemiryollarÄ±nda aÃ§Ä±lan 100 bin kiÅŸilik kadroya 20 milyondan fazla kiÅŸinin baÅŸvuruda bulunduÄŸu bildirildi
UNICEF tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan raporda, Yemen'de en az 2 milyon Ã§ocuÄŸun okula gidemediÄŸi, 2 bin 419 Ã§ocuÄŸun Ã§atÄ±ÅŸmalarda savaÅŸÃ§Ä± olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¼lkedeki kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n neredeyse yarÄ±sÄ±nÄ±n 15 yaÅŸ Ã¶ncesi evlendirildiÄŸi belirtildi
NATO, bÃ¼nyesindeki 7 Rus diplomatÄ±n akreditasyonunu iptal etti
Atina'da sÃ¶zleÅŸmelerinin uzatÄ±lmamasÄ±nÄ± isteyen belediye Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanarak meclis binasÄ±na yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Arakan'da 25 AÄŸustos'tan bu yana en Ã§ok tahribat gÃ¶ren Maungdaw'Ä±n kÃ¶ylerinde bugÃ¼n Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler, Myanmar ordusu ve fanatik Budistlerin bÃ¶lgedeki ÅŸiddet eylemlerini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hua Ã‡unying, Rus diplomatlarÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesiyle ilgili taraflara diyalog Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±