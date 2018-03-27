19:25, 27 Mart 2018 SalÄ±

Twitter'da terÃ¶rÃ¼ Ã¶ven politikacÄ±ya hapis cezasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'da rehine operasyonunda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren jandarma hakkÄ±ndaki paylaÅŸÄ±mÄ± nedeniyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan politikacÄ±ya, 'terÃ¶rÃ¼ Ã¶vme suÃ§undan' bir yÄ±l hapis cezasÄ± verildi.

Lisieux kentindeki mahkeme, pazar gÃ¼nÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan muhalefetteki Boyun EÄŸmeyen Fransa (FI) partisi Ã¼yesi siyasetÃ§i Stephane Poussier hakkÄ±ndaki kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Mahkeme, Twitter'da, 2014'te jandarma tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Remi Fraisse isimli vatandaÅŸa gÃ¶nderme yaparak "Macron'un bir seÃ§meni daha azaldÄ±" ifadelerini paylaÅŸan Poussier'i "terÃ¶rÃ¼ Ã¶vme" suÃ§undan 1 yÄ±l ertelenmiÅŸ hapse mahkum etti.

Mahkeme ayrÄ±ca Poussier'nin 7 yÄ±l boyunca seÃ§ilme ve temsiliyet gibi vatandaÅŸlÄ±k gÃ¶rev ve yetkilerinden men edilmesine karar verdi.

PARTÄ°SÄ°NDEN DE ATILDI

Fransa'da geÃ§en yÄ±l deÄŸiÅŸtirilen terÃ¶rle mÃ¼cadele yasasÄ±na gÃ¶re, terÃ¶rÃ¼ Ã¶vme suÃ§unu iÅŸleyenler 7 yÄ±la kadar hapis ve 100 bin avroya kadar para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±labiliyor.

Poussier'nin partisi FI de Poussier'nin ifadelerini en aÄŸÄ±r ÅŸekilde kÄ±nayarak kendisinin derhal partiden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Trebes ve Carcassonne kentlerinde, 4 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 15 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larda aÄŸÄ±r yaralanan 45 yaÅŸÄ±ndaki jandarma Arnaud Beltrame, hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Beltrame, Super U isimli sÃ¼permarketteki rehinelerden birinin yerine geÃ§miÅŸ, bu davranÄ±ÅŸÄ±yla ulusal kahraman ilan edilmiÅŸti.