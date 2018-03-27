19:48, 27 Mart 2018 SalÄ±

Ä°badi, Sincar'a takviye asker gÃ¶nderdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°badi, BaÄŸdat'ta dÃ¼zenlediÄŸi haftalÄ±k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n Ã§ekildiÄŸi duyurulan Sincar'da gÃ¼venliÄŸi saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± ve bunun iÃ§in Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na kadar takviye askeri gÃ¼Ã§ gÃ¶nderdiklerini ifade etti.

Ä°badi, "Orada (Sincar'da) Ã¼lke bayraÄŸÄ±mÄ±z dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir yabancÄ± bayraÄŸÄ±n asÄ±lmasÄ±na ve Irak gÃ¼Ã§leri dÄ±ÅŸÄ±nda kimsenin silah taÅŸÄ±masÄ±na izin vermeyiz. Kimsenin de topraklarÄ±mÄ±zÄ± kullanarak komÅŸu Ã¼lkelere saldÄ±rÄ±da bulunmasÄ±na anayasamÄ±z gereÄŸi mÃ¼samaha gÃ¶stermeyiz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

BaÅŸbakan BinalÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m ile gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine de deÄŸinen Ä°badi, "TÃ¼rkiye BaÅŸbakanÄ±, Irak'Ä±n sÄ±nÄ±r ve egemenliÄŸine saygÄ± duyduklarÄ±nÄ± ifade etti." dedi.

Irak'ta yabancÄ± gÃ¼Ã§ bulunmasÄ±na iliÅŸkin soru Ã¼zerine Ä°badi, "Karada hiÃ§ bir yabancÄ± askeri gÃ¼Ã§ bulunmuyor. Irak'ta bulunan yabancÄ± askeri Ã¼slerin denetimi de bizim gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimizin elinde bulunuyor. GÃ¼Ã§lerimizin eÄŸitimi ve lojistik destek iÃ§in yabancÄ± gÃ¼Ã§lere ihtiyacÄ±mÄ±z sÃ¼rÃ¼yor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.