19:52, 27 Mart 2018 SalÄ±

Fransa'da Le Pen'in cezasÄ± onaylandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe'nin eski Onursal BaÅŸkanÄ± Le Pen'e, Nazi dÃ¶nemindeki gaz odalarÄ±na iliÅŸkin ifadeleri nedeniyle verilen 30 bin avro para cezasÄ± kesinleÅŸti.

YargÄ±taydan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, mevcut FN lideri Marine Le Pen'in de babasÄ± olan Le Pen'e, Nazi dÃ¶neminde gaz odalarÄ±nda yapÄ±lan katliamlar iÃ§in "tarihin detayÄ±" ÅŸeklindeki ifadeleri yÃ¼zÃ¼nden verilen 30 bin avro para cezasÄ±nÄ±n onandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Le Pen, Paris Ä°stinaf Mahkemesinin kararÄ±na itiraz etmiÅŸti.

Paris Ä°stinaf Mahkemesi, geÃ§en yÄ±l mart ayÄ±nda, Le Pen'i Nazi dÃ¶neminde gaz odalarÄ±nda yapÄ±lan katliamlar iÃ§in "tarihin detayÄ±" ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± Ã¶nceki yÄ±l tekrarlamasÄ± nedeniyle 30 bin avro tazminat Ã¶demeye mahkum etmiÅŸti. Mahkeme, Paris Ceza Mahkemesinin Le Penâ€™i "insanlÄ±k suÃ§unu inkardan" mahkum eden kararÄ± onaylamÄ±ÅŸtÄ±.

FransÄ±z gazeteci Jean-Jacques Bourdin'in, 2 Nisan 2015'teki rÃ¶portajda "Daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z 'gaz odalarÄ± tarihin bir detayÄ±', aÃ§Ä±klamasÄ±ndan piÅŸman mÄ±sÄ±nÄ±z?" ÅŸeklindeki sorusuna Le Pen, "Kesinlikle hayÄ±r, dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerimi sÃ¶yledim, gaz odalarÄ± savaÅŸ tarihinin bir detayÄ±" yanÄ±tÄ±nÄ± vererek daha Ã¶nce mahkumiyetine neden olan ifadeleri tekrarlamÄ±ÅŸtÄ±.

Marine Le Pen, babasÄ±nÄ± bu ifadeleri nedeniyle kÄ±namÄ±ÅŸ, parti tarafÄ±ndan alÄ±nan karar sonrasÄ± onursal baÅŸkanlÄ±k unvanÄ± geri alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak Le Pen partiye dava aÃ§arak karara itiraz etmiÅŸ ve mahkeme onursal baÅŸkanlÄ±k unvanÄ±nÄ±n geri verilmesine hÃ¼kmetmiÅŸti.

FN'nin yaklaÅŸÄ±k iki hafta Ã¶nceki kongresinde iÃ§ tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nde revizyona gidilerek delegelerin beÅŸte dÃ¶rdÃ¼nÃ¼n desteÄŸiyle Onursal Genel BaÅŸkanlÄ±k dahil Ã§ok sayÄ±da deÄŸiÅŸiklik kabul edilmiÅŸti. Buna gÃ¶re, daha Ã¶nce parti Ã¼yeliÄŸi iptal edilen FN'nin kurucu baÅŸkanÄ± Jean-Marie Le Pen'in Onursal BaÅŸkanlÄ±k payesi iptal edilmiÅŸti.