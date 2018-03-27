May: Arakan halkÄ±nÄ± unutmadÄ±k

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, "DÃ¼nya genelinde tÃ¼m dikkatlerin Arakan halkÄ±nÄ±n durumuna Ã§ekildiÄŸinden emin olmak iÃ§in elimizden geleni yapmaya devam edeceÄŸiz." dedi.
May, Ä°ngiliz Parlamentosundaki komisyonlarÄ±n baÅŸkanlarÄ±nÄ±n oluÅŸturduÄŸu Ä°rtibat Komisyonu'nun oturumuna katÄ±ldÄ±.
Burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Myanmar'da evlerinden kaÃ§mak zorunda kalanlarÄ±n durumunu "KorkunÃ§ haldeler." ifadesiyle tanÄ±mlayan May, Ã¼lkesinin Arakan MÃ¼slÃ¼manlarÄ± iÃ§in sarf ettiÄŸi yardÄ±m Ã§abalarÄ±yla bÃ¶lgeye en fazla baÄŸÄ±ÅŸ yapan Ã¼lkeler arasÄ±nda bulunduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri ile uluslararasÄ± kalkÄ±nma bakanlÄ±klarÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere hÃ¼kÃ¼metinin bÃ¶lgedeki geliÅŸmelerle yakÄ±ndan ilgilendiÄŸini dile getiren May, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"Konuyu BirleÅŸmiÅŸ Milletler'de (BM) sÃ¼rekli gÃ¼ndeme taÅŸÄ±dÄ±k, Myanmar hÃ¼kÃ¼metine de doÄŸrudan ilettik. BM GÃ¼venlik Konseyinde 6 defa gÃ¼ndeme getirdik. DiÄŸer Ã¼lkelerin de verdikleri yardÄ±m sÃ¶zlerini tutmalarÄ±nÄ± saÄŸlamak Ã¼zere insanlarÄ±n krizle ilgilenmesi iÃ§in bu konuyu sÃ¼rekli gÃ¼ndeme getiriyoruz."
Oturumda, Ä°ngiliz Parlamentosunun alt kanadÄ± Avam KamarasÄ±nÄ±n UluslararasÄ± KalkÄ±nma Komisyonu Ã¼yesi milletvekillerinin bu yÄ±l Myanmar'a yapacaÄŸÄ± ziyaret iÃ§in vize alamamadÄ±klarÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine May, bunun "hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi.
May, Arakan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nÄ±n durumu konusunda BangladeÅŸ hÃ¼kÃ¼metini desteklemeye ve Myanmar hÃ¼kÃ¼metine de baskÄ± yapmaya devam edeceklerini belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"DÃ¼nya genelinde tÃ¼m dikkatlerin Arakan halkÄ±nÄ±n durumuna Ã§ekildiÄŸinden emin olmak iÃ§in elimizden geleni yapmaya devam edeceÄŸiz. (Arakan'Ä±) Unutmuyoruz. Bu tÃ¼r durumlar ilk baÅŸta odak noktasÄ± oluyor ancak zamanla haberlerden ve insanlarÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinden gitmesi Ã¼zÃ¼cÃ¼. (Krizle ilgili) Ä°nsanlarÄ±n farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n korumasÄ±nÄ± saÄŸlamaya devam edeceÄŸiz."
VÄ°ZELERÄ° REDDETMÄ°ÅžTÄ°
Ä°ngiliz Parlamentosunun UluslararasÄ± KalkÄ±nma Komisyonundan geÃ§en ay yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Myanmar'Ä±n Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin, komisyon Ã¼yesi milletvekillerinin bu Ã¼lkeye yapacaÄŸÄ± ziyaret iÃ§in vize taleplerini reddettiÄŸi bildirilmiÅŸti.
Komisyon BaÅŸkanÄ± Stephen Twigg, kendilerine Myanmar makamlarÄ±nÄ±n vize vermeyi reddetmesini "son derece bÃ¼yÃ¼k bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±" diye nitelendirerek, "Bunun, komisyonun Arakan MÃ¼slÃ¼manlarÄ± ile ilgili raporunun sonucu olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmekten kaÃ§Ä±nmak zor." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Komisyon, UluslararasÄ± KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Myanmar ve BangladeÅŸ'teki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili bir araÅŸtÄ±rma kapsamÄ±nda bu Ã¼lkeleri ziyaret etmeyi planlÄ±yordu.â€¨
UluslararasÄ± KalkÄ±nma Komisyonu, ocak ayÄ±nda yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± "BangladeÅŸ ve Myanmar: Arakan Krizi" baÅŸlÄ±klÄ± raporunda, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n durumunu "devasa bir insanlÄ±k trajedisi" diye nitelendirmiÅŸti.
Raporda, tecavÃ¼z ve cinsel ÅŸiddetin, Myanmar ordusu tarafÄ±ndan savaÅŸ silahÄ± olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmesine yer verilmiÅŸti.
Ã–zel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla taksicilik yapmasÄ±na imkan saÄŸlayan Uber'in sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z araÃ§larÄ±, ABD'nin Arizona eyaletinde yasaklandÄ±. Arizona Valisi Ducey, yasaklama sebebinin 18 Mart tarihinde gerÃ§ekleÅŸen kaza olduÄŸunu sÃ¶yledi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'la yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, TÃ¼rkiye ile Suriye'de yapÄ±lan iÅŸ birliÄŸinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± gerekliliÄŸini vurguladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Arakan halkÄ±nÄ±n unutulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "DÃ¼nya genelinde tÃ¼m dikkatlerin Arakan halkÄ±nÄ±n durumuna Ã§ekildiÄŸinden emin olmak iÃ§in elimizden geleni yapmaya devam edeceÄŸiz." dedi.
Fransa'da YargÄ±tay, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe'nin (FN) eski Onursal BaÅŸkanÄ± Jean-Marie Le Pen'e, Nazi dÃ¶nemindeki gaz odalarÄ±na iliÅŸkin sÃ¶zleri nedeniyle verilen 30 bin avro para cezasÄ± onayladÄ±.
Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, Musul'a baÄŸlÄ± Sincar ilÃ§esine gÃ¼venliÄŸin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in takviye askeri gÃ¼Ã§ gÃ¶nderdiklerini ve ilÃ§ede Ã¼lke bayraÄŸÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir yabancÄ± bayraÄŸÄ±n asÄ±lmasÄ±na izin vermeyeceklerini sÃ¶yledi.
Fransa'da rehine operasyonunda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren jandarma hakkÄ±ndaki Twitter paylaÅŸÄ±mÄ± nedeniyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan politikacÄ± Stephane Poussier, "terÃ¶rÃ¼ Ã¶vme suÃ§undan" bir yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
Myanmar'Ä±n Meiktila kentinde, 2013'teki saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geÃ§en 5 yÄ±lda MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± zorluklar azalmadÄ±. Myanmar'Ä±n Meiktila kentinde toplum liderleri, fanatik Budistleri, iki toplum arasÄ±ndaki denge ve uyumu saÄŸlamak adÄ±na sarf edilen Ã§aba iÃ§in 'bÃ¼yÃ¼k bir tehdit' gÃ¶rÃ¼yor.
AB Komisyonu Birinci BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Timmermans, "MÃ¼slÃ¼man toplum, tÃ¼m Ã§eÅŸitliliÄŸiyle beraber Avrupa'nÄ±n geleceÄŸinde Ã¶nemli rol oynayacak" dedi
Facebook kurucusu ve CEOâ€™su Zuckerberg, Cambridge Analytica veri analiz firmasÄ±na yÃ¶nelik iddialarÄ± araÅŸtÄ±ran parlamento komisyonuna ifade vermeyi reddetti
Sivil Savunma ekiplerinin paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Esed rejiminin Rusya ve Ä°ran'Ä±n desteÄŸiyle DoÄŸu Guta'ya 19 Åžubat- 23 Mart arasÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ±nda 291'i Ã§ocuk, 223'Ã¼ kadÄ±n toplam bin 433 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
Hindistan'da Devlet DemiryollarÄ±nda aÃ§Ä±lan 100 bin kiÅŸilik kadroya 20 milyondan fazla kiÅŸinin baÅŸvuruda bulunduÄŸu bildirildi
UNICEF tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan raporda, Yemen'de en az 2 milyon Ã§ocuÄŸun okula gidemediÄŸi, 2 bin 419 Ã§ocuÄŸun Ã§atÄ±ÅŸmalarda savaÅŸÃ§Ä± olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¼lkedeki kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n neredeyse yarÄ±sÄ±nÄ±n 15 yaÅŸ Ã¶ncesi evlendirildiÄŸi belirtildi
NATO, bÃ¼nyesindeki 7 Rus diplomatÄ±n akreditasyonunu iptal etti
Atina'da sÃ¶zleÅŸmelerinin uzatÄ±lmamasÄ±nÄ± isteyen belediye Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanarak meclis binasÄ±na yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Arakan'da 25 AÄŸustos'tan bu yana en Ã§ok tahribat gÃ¶ren Maungdaw'Ä±n kÃ¶ylerinde bugÃ¼n Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler, Myanmar ordusu ve fanatik Budistlerin bÃ¶lgedeki ÅŸiddet eylemlerini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hua Ã‡unying, Rus diplomatlarÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesiyle ilgili taraflara diyalog Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±