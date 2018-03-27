20:41, 27 Mart 2018 SalÄ±

May: Arakan halkÄ±nÄ± unutmadÄ±k

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, "DÃ¼nya genelinde tÃ¼m dikkatlerin Arakan halkÄ±nÄ±n durumuna Ã§ekildiÄŸinden emin olmak iÃ§in elimizden geleni yapmaya devam edeceÄŸiz." dedi.

May, Ä°ngiliz Parlamentosundaki komisyonlarÄ±n baÅŸkanlarÄ±nÄ±n oluÅŸturduÄŸu Ä°rtibat Komisyonu'nun oturumuna katÄ±ldÄ±.

Burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Myanmar'da evlerinden kaÃ§mak zorunda kalanlarÄ±n durumunu "KorkunÃ§ haldeler." ifadesiyle tanÄ±mlayan May, Ã¼lkesinin Arakan MÃ¼slÃ¼manlarÄ± iÃ§in sarf ettiÄŸi yardÄ±m Ã§abalarÄ±yla bÃ¶lgeye en fazla baÄŸÄ±ÅŸ yapan Ã¼lkeler arasÄ±nda bulunduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri ile uluslararasÄ± kalkÄ±nma bakanlÄ±klarÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere hÃ¼kÃ¼metinin bÃ¶lgedeki geliÅŸmelerle yakÄ±ndan ilgilendiÄŸini dile getiren May, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Konuyu BirleÅŸmiÅŸ Milletler'de (BM) sÃ¼rekli gÃ¼ndeme taÅŸÄ±dÄ±k, Myanmar hÃ¼kÃ¼metine de doÄŸrudan ilettik. BM GÃ¼venlik Konseyinde 6 defa gÃ¼ndeme getirdik. DiÄŸer Ã¼lkelerin de verdikleri yardÄ±m sÃ¶zlerini tutmalarÄ±nÄ± saÄŸlamak Ã¼zere insanlarÄ±n krizle ilgilenmesi iÃ§in bu konuyu sÃ¼rekli gÃ¼ndeme getiriyoruz."

Oturumda, Ä°ngiliz Parlamentosunun alt kanadÄ± Avam KamarasÄ±nÄ±n UluslararasÄ± KalkÄ±nma Komisyonu Ã¼yesi milletvekillerinin bu yÄ±l Myanmar'a yapacaÄŸÄ± ziyaret iÃ§in vize alamamadÄ±klarÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine May, bunun "hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi.

May, Arakan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nÄ±n durumu konusunda BangladeÅŸ hÃ¼kÃ¼metini desteklemeye ve Myanmar hÃ¼kÃ¼metine de baskÄ± yapmaya devam edeceklerini belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"DÃ¼nya genelinde tÃ¼m dikkatlerin Arakan halkÄ±nÄ±n durumuna Ã§ekildiÄŸinden emin olmak iÃ§in elimizden geleni yapmaya devam edeceÄŸiz. (Arakan'Ä±) Unutmuyoruz. Bu tÃ¼r durumlar ilk baÅŸta odak noktasÄ± oluyor ancak zamanla haberlerden ve insanlarÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinden gitmesi Ã¼zÃ¼cÃ¼. (Krizle ilgili) Ä°nsanlarÄ±n farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n korumasÄ±nÄ± saÄŸlamaya devam edeceÄŸiz."

VÄ°ZELERÄ° REDDETMÄ°ÅžTÄ°

Ä°ngiliz Parlamentosunun UluslararasÄ± KalkÄ±nma Komisyonundan geÃ§en ay yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Myanmar'Ä±n Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin, komisyon Ã¼yesi milletvekillerinin bu Ã¼lkeye yapacaÄŸÄ± ziyaret iÃ§in vize taleplerini reddettiÄŸi bildirilmiÅŸti.

Komisyon BaÅŸkanÄ± Stephen Twigg, kendilerine Myanmar makamlarÄ±nÄ±n vize vermeyi reddetmesini "son derece bÃ¼yÃ¼k bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±" diye nitelendirerek, "Bunun, komisyonun Arakan MÃ¼slÃ¼manlarÄ± ile ilgili raporunun sonucu olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmekten kaÃ§Ä±nmak zor." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Komisyon, UluslararasÄ± KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Myanmar ve BangladeÅŸ'teki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili bir araÅŸtÄ±rma kapsamÄ±nda bu Ã¼lkeleri ziyaret etmeyi planlÄ±yordu.â€¨

UluslararasÄ± KalkÄ±nma Komisyonu, ocak ayÄ±nda yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± "BangladeÅŸ ve Myanmar: Arakan Krizi" baÅŸlÄ±klÄ± raporunda, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n durumunu "devasa bir insanlÄ±k trajedisi" diye nitelendirmiÅŸti.

Raporda, tecavÃ¼z ve cinsel ÅŸiddetin, Myanmar ordusu tarafÄ±ndan savaÅŸ silahÄ± olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmesine yer verilmiÅŸti.