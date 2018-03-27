20:52, 27 Mart 2018 SalÄ±

Trump ile Macron 'TÃ¼rkiye ile iÅŸ birliÄŸinde' uzlaÅŸtÄ±





ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'la yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, TÃ¼rkiye ile Suriye'de yapÄ±lan iÅŸ birliÄŸinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± gerekliliÄŸini vurguladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Trump ile Macron telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Trump'Ä±n "Suriye'deki ortak stratejik zorluklara karÅŸÄ± TÃ¼rkiye'yle iÅŸ birliÄŸinin yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±" konusunu ele aldÄ±. Beyaz Saray, Trump ve Macron arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±. AÃ§Ä±klamada, "Ä°ki lider de Rusya'nÄ±n Ä°ngiltere'nin Salisbury kentinde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi kimyasal saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ± BatÄ±'nÄ±n sert tepkisine desteklerini ifade ettiler." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu. Ä°ki liderin TÃ¼rkiye hakkÄ±nda da fikir alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunduÄŸuna yer verilen aÃ§Ä±klamada, "BaÅŸkan Trump, Suriye'deki ortak stratejik zorluklara karÅŸÄ± TÃ¼rkiye'yle iÅŸ birliÄŸinin yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerekliliÄŸini vurguladÄ±." ifadesine yer verildi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede Trump ve Macron'un ABD ile Avrupa BirliÄŸi arasÄ±ndaki ticari iliÅŸkileri ve Ã‡in'in "adil olmayan" ticari faaliyetlerini ele aldÄ±klarÄ± kaydedildi.

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