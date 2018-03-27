21:03, 27 Mart 2018 SalÄ±

SÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z UBER aracÄ±nÄ±n geleceÄŸi tehlikede

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Arizona Valisi Ducey, "SÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z araÃ§ testlerinde kamu gÃ¼venliÄŸi ilk sÄ±rada gelir. SÃ¶z konusu kaza ise bu konuda tam bir baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ktÄ±r." dedi.

Arizona'nÄ±n Tempe kentinde geÃ§en hafta sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z araÃ§ testleri sÄ±rasÄ±nda Uber aracÄ±nÄ±n bir kadÄ±na Ã§arparak Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, ÅŸirketin Arizona'da sÃ¶z konusu testleri yapmasÄ±nÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Arizona Valisi Doug Ducey'nin ofisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Bu kaza nedeniyle Uber'in Arizona'da testlerine devam etmesi bazÄ± sorularÄ± beraberinde getiriyor. SÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z araÃ§ testlerinde kamu gÃ¼venliÄŸi ilk sÄ±rada gelir. SÃ¶z konusu kaza ise bu konuda tam bir baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ktÄ±r." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Uber'in sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z aracÄ±, 18 Mart'ta yerel saatle 22.00'de karÅŸÄ±dan karÅŸÄ±ya bisikletiyle geÃ§en 49 yaÅŸÄ±ndaki Elaine Herzberg'e Ã§arpmÄ±ÅŸ ve kadÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olmuÅŸtu.

Åžirketten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z aracÄ±n kaza anÄ±nda kendini idare ettiÄŸi, ancak bir Uber mÃ¼hendisinin denetim amacÄ±yla aracÄ±n direksiyonunun baÅŸÄ±nda olduÄŸu duyurulmuÅŸtu.

Ä°lerleyen gÃ¼nlerde Tempe Polis DepartmanÄ±nÄ±n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde ise kazadan hemen Ã¶nce aracÄ±n yavaÅŸlamadÄ±ÄŸÄ± veya Ã§arpmayÄ± Ã¶nlemek iÃ§in baÅŸka bir yÃ¶ne doÄŸru gitmediÄŸi gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Uber, olayÄ±n ardÄ±ndan ABD'nin Tempe, Pittsburgh, San Francisco kentlerinde ve Kanada'nÄ±n Toronto ÅŸehrinde sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z araÃ§ testlerini askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Uber Ãœst YÃ¶neticisi (CEO) Dara Khosrowshahi, ÅŸirketin polisle iÅŸ birliÄŸi iÃ§erisinde olayÄ±n soruÅŸturulmasÄ±na destek verdiÄŸini bildirmiÅŸti.