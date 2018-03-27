21:11, 27 Mart 2018 SalÄ±

Ä°ran uyruklu terÃ¶ristin sicili kabarÄ±k Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince Sason'un Hasanlar kÃ¶yÃ¼ Zore Deresi mevkisinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len, SilahlÄ± Ä°nsansÄ±z Hava AracÄ± (SÄ°HA) destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 3 terÃ¶ristten birinin Ä°ran uyruklu "Agit" kod adlÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼n bombacÄ±sÄ± olduÄŸu tespit edildi.

Biri Suriye uyruklu olduÄŸu belirlenen iki terÃ¶rist ile ilgili kimlik tespit Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

MAÄžARADA TESPÄ°T ETTÄ°LER

GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri 22 Mart'ta, bomba arama kÃ¶peÄŸi "Oktan" ve iz takip kÃ¶peÄŸi "Nazik"in de gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± operasyonda sarp kayalÄ±klarda bulunan maÄŸaralarda arama faaliyeti yÃ¼rÃ¼ttÃ¼.

Bir maÄŸarada tespit edilen 3 terÃ¶riste jandarma ekiplerince, "teslim ol" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Ã–rgÃ¼tÃ¼n bombacÄ±sÄ± olduÄŸu belirlenen "Agit" kod adlÄ± Ä°ran uyruklu terÃ¶rist, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na ateÅŸle karÅŸÄ±lÄ±k verilmesi sonucu Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada etkisiz hale getirildi.

Devam eden operasyonda sÃ¶z konusu bÃ¶lgede iki terÃ¶rist daha etkisiz hale getirildi.

BOMBA DÃœZENEKLERÄ°NÄ° HAZIRLAMIÅž

YapÄ±lan incelemede Kozluk ve Sason ilÃ§eleri kÄ±rsalÄ±nda saldÄ±rÄ±lar gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi belirlenen "Agit" kod adlÄ± terÃ¶ristin Kozluk ilÃ§esinde 9 Haziran 2017'de mÃ¼zik Ã¶ÄŸretmeni Åženay AybÃ¼ke YalÃ§Ä±n'Ä±n ÅŸehit karne daÄŸÄ±tÄ±m tÃ¶reninin ardÄ±ndan evine gittiÄŸi sÄ±rada ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ silahlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Bekirhan beldesinde jandarma karakoluna bombalÄ± araÃ§la dÃ¼zenlenen, Uzman Ã‡avuÅŸ Ali GÃ¼lnar (34) ve Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Soner FazlÄ±oÄŸlu'nun ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ saldÄ±rÄ±larda kullanÄ±lan bomba dÃ¼zeneklerini hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

KARAKOL KOMUTANINI DA ÅžEHÄ°T ETMÄ°Åž

TerÃ¶ristin 24 Temmuz 2017 tarihinde Siirt'in Baykan ilÃ§esinde gerÃ§ekleÅŸtirilen, Ã‡ukurca Jandarma Karakol KomutanÄ± Jandarma Astsubay ÃœstÃ§avuÅŸ Yakup AkdaÄŸ'Ä±n ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, Batman'da Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ GÃ¼rcan KepekÃ§i ve Jandarma Uzman OnbaÅŸÄ± Åžahan Sezer'in ÅŸehit olduÄŸu, Kozluk'ta GÃ¼mÃ¼ÅŸÃ¶rgÃ¼ Jandarma Karakolu'ndaki askerlere sahurluk bÃ¶rek ve poÄŸaÃ§a gÃ¶tÃ¼ren, dÃ¶nÃ¼ÅŸ yolunda Ä°dris YÃ¼ksel'in (36) hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, Ä°lyas Ã‡etinbaÅŸ'Ä±n (45) aÄŸÄ±r yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larda tuzaklanan bomba dÃ¼zeneklerini hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±, 25 Temmuz 2017'de Kozluk'ta petrol boru hattÄ±na dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n da faili olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.