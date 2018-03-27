21:27, 27 Mart 2018 SalÄ±

'PKK'nÄ±n Sincar bÃ¶lgesinden Ã§ekildiÄŸini gÃ¶rmek istiyoruz'

ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, Sincar bÃ¶lgesindeki PKK varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'yi tehdit ettiÄŸini ifade ederek "PKK'nÄ±n Sincar bÃ¶lgesinden Ã§ekildiÄŸini gÃ¶rmek istiyoruz." dedi.

Mattis, gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlamadan Ã¶nce Irak'Ä±n kuzeyinde yer alan Sincar bÃ¶lgesindeki PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n varlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Mattis konuya iliÅŸkin, "Kuzey Irak'ta sÄ±nÄ±rÄ±n hemen karÅŸÄ± tarafÄ±nda yer alan Sincar'da PKK'nÄ±n TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik tehdidi var. Biliyorsunuz PKK, ABD tarafÄ±ndan bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak tanÄ±nÄ±yor. Pek Ã§ok masum TÃ¼rk'Ã¼ Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ler ve PKK'nÄ±n Sincar bÃ¶lgesinden Ã§ekildiÄŸini gÃ¶rmek istiyoruz." yorumunu yaptÄ±.

TÃ¼rkiye'nin PKK unsurlarÄ±na yÃ¶nelik Sincar bÃ¶lgesinde dÃ¼zenleyeceÄŸi muhtemel bir operasyona ABD'nin destek olup olmayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin de Mattis, gelecekteki operasyonlar hakkÄ±nda bilgi vermeyeceÄŸini sÃ¶yledi.

TÃœRKÄ°YE Ä°LE GÃ–RÃœÅžMELER KONUSUNDA Ä°YÄ°MSER

TÃ¼rkiye'nin Afrin'de pozisyonlarÄ±nÄ± saÄŸlamlaÅŸtÄ±rmaya devam ettiÄŸini aktaran Mattis, MenbiÃ§'e yÃ¶nelik herhangi bir hareketlilik gÃ¶rmediklerini, burasÄ± konusunda TÃ¼rkiye ile herhangi bir tÄ±kanÄ±klÄ±k olmaksÄ±zÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devam ettiÄŸini ifade ederek, "Bunu Ã§Ã¶zeceÄŸimiz konusunda iyimserim. Daha Ã¶nce de zor zamanlarÄ±mÄ±z olmuÅŸtu." dedi.

Mattis, AA muhabirinin "TÃ¼rkiyeâ€™nin MenbiÃ§'te niyeti aÃ§Ä±k. TÃ¼rkler MenbiÃ§'e girmek ve YPG unsurlarÄ±nÄ±n ilÃ§eden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor. Buna karÅŸÄ±n ABD'nin Ã¶nerisi nedir? ABD ne teklif ediyor burada?" sorusuna, ÅŸu cevabÄ± verdi:

"TÃ¼rkiye bir NATO ortaÄŸÄ±dÄ±r ve birbirimizin yanÄ±nda durduk. Suriye'de Ã¶zellikle bazÄ± konularda ciddi anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±mÄ±z oldu. Ancak bunlar gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizin aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ± ve sÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± etkilemedi. Bunu da aÅŸacaÄŸÄ±z. Daha Ã¶nce de sÃ¶ylediÄŸim gibi bunu basÄ±n Ã¼zerinden konuÅŸmaktan ziyade (TÃ¼rk yetkililerle) yÃ¼z yÃ¼ze ve birebir konuÅŸmayÄ± tercih ederim. Bu konu TÃ¼rkler iÃ§in Ã§ok hassas. PKK terÃ¶ristlerinin elinde Ã¶len birÃ§ok masum insanlarÄ± var. Orada (Suriye'de) yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸey DEAÅž'Ä± ortadan kaldÄ±rmaktÄ±r. KarmaÅŸÄ±k bir savaÅŸ alanÄ±nda tÃ¼m Ã§atÄ±ÅŸan akÄ±mlarÄ± hesaba katmak zorundayÄ±z."

Ä°KÄ°NCÄ° DÃœNYA SAVAÅžI'NDAN BERÄ° Ä°LK KEZ AVRUPA'DA KÄ°MYASAL SÄ°LAH KULLANDI

Bakan Mattis, ABD'nin yanÄ± sÄ±ra birÃ§ok Avrupa Ã¼lkesinin Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmesine yÃ¶nelik de Rusya'nÄ±n Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndan beri ilk kez Avrupa'da kimyasal bir silah kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

NATO'nun 7 Rus diplomatÄ±n akreditasyonunu iptal etmesine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunan Mattis, "Sadece o diplomatlarÄ± Ã§Ä±karmadÄ±lar aynÄ± zamanda Rusya'ya ayrÄ±lan o pozisyonlarÄ± da iptal ettiler." dedi.

Mattis, NATO'nun Rusya ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸma konusunda bir mekanizma kurma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Rusya'nÄ±n tercihleri sayesinde bu artÄ±k bir Ã§alÄ±ÅŸma konusu deÄŸil. Rusya, dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiz faaliyetlere varacak derecede stratejik bir rakip olmayÄ± seÃ§ti." ifadelerini kullandÄ±.

Mattis, "Rusyaâ€™nÄ±n Avrupa ile ortak olma potansiyeli de var. Ã‡Ã¼nkÃ¼ zenginlikleri Avrupaâ€™ya baÄŸlÄ± ancak ÅŸunu da anlamamÄ±z gerekir Rusya NATO Ã¼lkeleri baÅŸka bir iliÅŸki peÅŸinde arayÄ±ÅŸÄ±nda." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.