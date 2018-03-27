ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, Sincar bÃ¶lgesindeki PKK varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'yi tehdit ettiÄŸini ifade ederek "PKK'nÄ±n Sincar bÃ¶lgesinden Ã§ekildiÄŸini gÃ¶rmek istiyoruz." dedi.
Mattis, gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlamadan Ã¶nce Irak'Ä±n kuzeyinde yer alan Sincar bÃ¶lgesindeki PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n varlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Mattis konuya iliÅŸkin, "Kuzey Irak'ta sÄ±nÄ±rÄ±n hemen karÅŸÄ± tarafÄ±nda yer alan Sincar'da PKK'nÄ±n TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik tehdidi var. Biliyorsunuz PKK, ABD tarafÄ±ndan bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak tanÄ±nÄ±yor. Pek Ã§ok masum TÃ¼rk'Ã¼ Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ler ve PKK'nÄ±n Sincar bÃ¶lgesinden Ã§ekildiÄŸini gÃ¶rmek istiyoruz." yorumunu yaptÄ±.
TÃ¼rkiye'nin PKK unsurlarÄ±na yÃ¶nelik Sincar bÃ¶lgesinde dÃ¼zenleyeceÄŸi muhtemel bir operasyona ABD'nin destek olup olmayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin de Mattis, gelecekteki operasyonlar hakkÄ±nda bilgi vermeyeceÄŸini sÃ¶yledi.
TÃœRKÄ°YE Ä°LE GÃ–RÃœÅžMELER KONUSUNDA Ä°YÄ°MSER
TÃ¼rkiye'nin Afrin'de pozisyonlarÄ±nÄ± saÄŸlamlaÅŸtÄ±rmaya devam ettiÄŸini aktaran Mattis, MenbiÃ§'e yÃ¶nelik herhangi bir hareketlilik gÃ¶rmediklerini, burasÄ± konusunda TÃ¼rkiye ile herhangi bir tÄ±kanÄ±klÄ±k olmaksÄ±zÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devam ettiÄŸini ifade ederek, "Bunu Ã§Ã¶zeceÄŸimiz konusunda iyimserim. Daha Ã¶nce de zor zamanlarÄ±mÄ±z olmuÅŸtu." dedi.
Mattis, AA muhabirinin "TÃ¼rkiyeâ€™nin MenbiÃ§'te niyeti aÃ§Ä±k. TÃ¼rkler MenbiÃ§'e girmek ve YPG unsurlarÄ±nÄ±n ilÃ§eden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor. Buna karÅŸÄ±n ABD'nin Ã¶nerisi nedir? ABD ne teklif ediyor burada?" sorusuna, ÅŸu cevabÄ± verdi:
"TÃ¼rkiye bir NATO ortaÄŸÄ±dÄ±r ve birbirimizin yanÄ±nda durduk. Suriye'de Ã¶zellikle bazÄ± konularda ciddi anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±mÄ±z oldu. Ancak bunlar gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizin aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ± ve sÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± etkilemedi. Bunu da aÅŸacaÄŸÄ±z. Daha Ã¶nce de sÃ¶ylediÄŸim gibi bunu basÄ±n Ã¼zerinden konuÅŸmaktan ziyade (TÃ¼rk yetkililerle) yÃ¼z yÃ¼ze ve birebir konuÅŸmayÄ± tercih ederim. Bu konu TÃ¼rkler iÃ§in Ã§ok hassas. PKK terÃ¶ristlerinin elinde Ã¶len birÃ§ok masum insanlarÄ± var. Orada (Suriye'de) yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸey DEAÅž'Ä± ortadan kaldÄ±rmaktÄ±r. KarmaÅŸÄ±k bir savaÅŸ alanÄ±nda tÃ¼m Ã§atÄ±ÅŸan akÄ±mlarÄ± hesaba katmak zorundayÄ±z."
Ä°KÄ°NCÄ° DÃœNYA SAVAÅžI'NDAN BERÄ° Ä°LK KEZ AVRUPA'DA KÄ°MYASAL SÄ°LAH KULLANDI
Bakan Mattis, ABD'nin yanÄ± sÄ±ra birÃ§ok Avrupa Ã¼lkesinin Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmesine yÃ¶nelik de Rusya'nÄ±n Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndan beri ilk kez Avrupa'da kimyasal bir silah kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
NATO'nun 7 Rus diplomatÄ±n akreditasyonunu iptal etmesine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunan Mattis, "Sadece o diplomatlarÄ± Ã§Ä±karmadÄ±lar aynÄ± zamanda Rusya'ya ayrÄ±lan o pozisyonlarÄ± da iptal ettiler." dedi.
Mattis, NATO'nun Rusya ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸma konusunda bir mekanizma kurma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Rusya'nÄ±n tercihleri sayesinde bu artÄ±k bir Ã§alÄ±ÅŸma konusu deÄŸil. Rusya, dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiz faaliyetlere varacak derecede stratejik bir rakip olmayÄ± seÃ§ti." ifadelerini kullandÄ±.
Mattis, "Rusyaâ€™nÄ±n Avrupa ile ortak olma potansiyeli de var. Ã‡Ã¼nkÃ¼ zenginlikleri Avrupaâ€™ya baÄŸlÄ± ancak ÅŸunu da anlamamÄ±z gerekir Rusya NATO Ã¼lkeleri baÅŸka bir iliÅŸki peÅŸinde arayÄ±ÅŸÄ±nda." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda Siyasi ve Askeri Ä°liÅŸkilerden sorumlu KÄ±demli MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Vekili Tina Kaidanow'un 28 Mart-3 Nisan'da TÃ¼rkiye ve Irak'Ä± ziyaret edeceÄŸi bildirildi.
Etiyopya'da Hailemariam Desalegn'in istifa etmesi sonrasÄ± boÅŸalan baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revini Oromolu lider Abiy Ahmed'in Ã¼stleneceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'nun, saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Facebook'un kurucusu ve Ãœst DÃ¼zey YÃ¶neticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in veri gizliliÄŸi skandalÄ± kapsamÄ±nda ABD Kongresi'nde ifade vereceÄŸi iddia edildi.
Macar Ä°slam Cemiyeti, Macar basÄ±nÄ±nda son dÃ¶nemde Ã§Ä±kan Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± haberler nedeniyle sosyal medyada Macar MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± ÅŸiddet Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Ä°ngiltere'de eski bir Rus ajanÄ±n zehirlenmesinin ardÄ±ndan Rusya'ya karÅŸÄ± alÄ±nan tedbirlere ve Ä°ngiltere ile dayanÄ±ÅŸmaya vurgu yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
BelÃ§ika BaÅŸbakanÄ± Charles Michel, Salisbury saldÄ±rÄ±sÄ±na tepki olarak bir Rus diplomatÄ±n 14 gÃ¼n iÃ§inde Ã¼lkeyi terk etmesi kararÄ±nÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.
ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki (Pentagon) basÄ±n ofisini ziyaret ederek baÅŸta Rus diplomatlarÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi ve TÃ¼rkiye ile devam eden gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler olmak Ã¼zere birÃ§ok konuda gazetecilere deÄŸerlendirmelerde bulundu.
Ã–zel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla taksicilik yapmasÄ±na imkan saÄŸlayan Uber'in sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z araÃ§larÄ±, ABD'nin Arizona eyaletinde yasaklandÄ±. Arizona Valisi Ducey, yasaklama sebebinin 18 Mart tarihinde gerÃ§ekleÅŸen kaza olduÄŸunu sÃ¶yledi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'la yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, TÃ¼rkiye ile Suriye'de yapÄ±lan iÅŸ birliÄŸinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± gerekliliÄŸini vurguladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Arakan halkÄ±nÄ±n unutulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "DÃ¼nya genelinde tÃ¼m dikkatlerin Arakan halkÄ±nÄ±n durumuna Ã§ekildiÄŸinden emin olmak iÃ§in elimizden geleni yapmaya devam edeceÄŸiz." dedi.
Fransa'da YargÄ±tay, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe'nin (FN) eski Onursal BaÅŸkanÄ± Jean-Marie Le Pen'e, Nazi dÃ¶nemindeki gaz odalarÄ±na iliÅŸkin sÃ¶zleri nedeniyle verilen 30 bin avro para cezasÄ± onayladÄ±.
Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, Musul'a baÄŸlÄ± Sincar ilÃ§esine gÃ¼venliÄŸin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in takviye askeri gÃ¼Ã§ gÃ¶nderdiklerini ve ilÃ§ede Ã¼lke bayraÄŸÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir yabancÄ± bayraÄŸÄ±n asÄ±lmasÄ±na izin vermeyeceklerini sÃ¶yledi.
Fransa'da rehine operasyonunda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren jandarma hakkÄ±ndaki Twitter paylaÅŸÄ±mÄ± nedeniyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan politikacÄ± Stephane Poussier, "terÃ¶rÃ¼ Ã¶vme suÃ§undan" bir yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
Myanmar'Ä±n Meiktila kentinde, 2013'teki saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geÃ§en 5 yÄ±lda MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± zorluklar azalmadÄ±. Myanmar'Ä±n Meiktila kentinde toplum liderleri, fanatik Budistleri, iki toplum arasÄ±ndaki denge ve uyumu saÄŸlamak adÄ±na sarf edilen Ã§aba iÃ§in 'bÃ¼yÃ¼k bir tehdit' gÃ¶rÃ¼yor.
AB Komisyonu Birinci BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Timmermans, "MÃ¼slÃ¼man toplum, tÃ¼m Ã§eÅŸitliliÄŸiyle beraber Avrupa'nÄ±n geleceÄŸinde Ã¶nemli rol oynayacak" dedi