21:33, 27 Mart 2018 SalÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Katar Emiri telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Katar Emiri Åžeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bu akÅŸam bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, TÃ¼rkiye-Katar iliÅŸkilerinin ele alÄ±nmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra bÃ¶lgesel konular hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ teatisinde bulunuldu. Ã–te yandan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bu akÅŸam Gine CumhurbaÅŸkanÄ± Alpha Conde ile de bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±.

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