BelÃ§ika, bir Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ± aldÄ±

'PKK'nÄ±n Sincar bÃ¶lgesinden Ã§ekildiÄŸini gÃ¶rmek istiyoruz'

ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki (Pentagon) basÄ±n ofisini ziyaret ederek baÅŸta Rus diplomatlarÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi ve TÃ¼rkiye ile devam eden gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler olmak Ã¼zere birÃ§ok konuda gazetecilere deÄŸerlendirmelerde bulundu.