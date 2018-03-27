DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
00:45, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba
Avrupa
21:35, 27 Mart 2018 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
BelÃ§ika, bir Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ± aldÄ±
BelÃ§ika, bir Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ± aldÄ±

BelÃ§ika BaÅŸbakanÄ± Charles Michel, Salisbury saldÄ±rÄ±sÄ±na tepki olarak bir Rus diplomatÄ±n 14 gÃ¼n iÃ§inde Ã¼lkeyi terk etmesi kararÄ±nÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Michel, bir Rus diplomatÄ±n 14 gÃ¼n iÃ§inde BelÃ§ika'yÄ± terk edeceÄŸini duyurdu.

Michel, Ä°ngiltere'de eski Rus ajanÄ± Sergey Skripal ve kÄ±zÄ±nÄ±n kimyasal gazla zehirlenmesine iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

AÃ§Ä±klamada, "AB ve NATO'daki ortaklarla eÅŸ gÃ¼dÃ¼m halinde BelÃ§ika, Ã¼lkedeki Rus misyonunun akredite edilmiÅŸ diplomatik personelin bir Ã¼yesini gÃ¶revden alma kararÄ± aldÄ±." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

KararÄ±n yaÅŸanan olaylar karÅŸÄ±sÄ±nda adil olduÄŸu belirtilen aÃ§Ä±klamada, Rusya BÃ¼yÃ¼kelÃ§isine 48 saat iÃ§inde resmi bildirim yapÄ±lacaÄŸÄ±, ilgili kiÅŸinin BelÃ§ika'yÄ± 14 gÃ¼n iÃ§erisinde terk etmesi gerektiÄŸi kaydedildi.



Ä°lgili Konular BelÃ§ika rusya avrupa birliÄŸi NATO
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Avrupa Haberleri
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan TÃ¼rkiye ve Irak'a ziyaret
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan TÃ¼rkiye ve Irak'a ziyaret

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda Siyasi ve Askeri Ä°liÅŸkilerden sorumlu KÄ±demli MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Vekili Tina Kaidanow'un 28 Mart-3 Nisan'da TÃ¼rkiye ve Irak'Ä± ziyaret edeceÄŸi bildirildi.
Etiyopya'nÄ±n yeni baÅŸbakanÄ± Abiy Ahmed oldu
Etiyopya'nÄ±n yeni baÅŸbakanÄ± Abiy Ahmed oldu

Etiyopya'da Hailemariam Desalegn'in istifa etmesi sonrasÄ± boÅŸalan baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revini Oromolu lider Abiy Ahmed'in Ã¼stleneceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
Netanyahu hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Netanyahu hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'nun, saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Zuckerberg'in baskÄ±lar yÃ¼zÃ¼nden ifade vereceÄŸi iddia edildi
Zuckerberg'in baskÄ±lar yÃ¼zÃ¼nden ifade vereceÄŸi iddia edildi

Facebook'un kurucusu ve Ãœst DÃ¼zey YÃ¶neticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in veri gizliliÄŸi skandalÄ± kapsamÄ±nda ABD Kongresi'nde ifade vereceÄŸi iddia edildi.
Macar Ä°slam Cemiyeti'nden siyasetÃ§ilere Ã§aÄŸrÄ±
Macar Ä°slam Cemiyeti'nden siyasetÃ§ilere Ã§aÄŸrÄ±

Macar Ä°slam Cemiyeti, Macar basÄ±nÄ±nda son dÃ¶nemde Ã§Ä±kan Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± haberler nedeniyle sosyal medyada Macar MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± ÅŸiddet Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Trump ile Merkel'den Ä°ngiltere'ye destek
Trump ile Merkel'den Ä°ngiltere'ye destek

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Ä°ngiltere'de eski bir Rus ajanÄ±n zehirlenmesinin ardÄ±ndan Rusya'ya karÅŸÄ± alÄ±nan tedbirlere ve Ä°ngiltere ile dayanÄ±ÅŸmaya vurgu yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
BelÃ§ika bir Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ± aldÄ±
BelÃ§ika, bir Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ± aldÄ±

BelÃ§ika BaÅŸbakanÄ± Charles Michel, Salisbury saldÄ±rÄ±sÄ±na tepki olarak bir Rus diplomatÄ±n 14 gÃ¼n iÃ§inde Ã¼lkeyi terk etmesi kararÄ±nÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.
PKK'nÄ±n Sincar bÃ¶lgesinden Ã§ekildiÄŸini gÃ¶rmek istiyoruz'
'PKK'nÄ±n Sincar bÃ¶lgesinden Ã§ekildiÄŸini gÃ¶rmek istiyoruz'

ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki (Pentagon) basÄ±n ofisini ziyaret ederek baÅŸta Rus diplomatlarÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi ve TÃ¼rkiye ile devam eden gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler olmak Ã¼zere birÃ§ok konuda gazetecilere deÄŸerlendirmelerde bulundu.
SÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z UBER aracÄ±nÄ±n geleceÄŸi tehlikede
SÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z UBER aracÄ±nÄ±n geleceÄŸi tehlikede

Ã–zel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla taksicilik yapmasÄ±na imkan saÄŸlayan Uber'in sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z araÃ§larÄ±, ABD'nin Arizona eyaletinde yasaklandÄ±. Arizona Valisi Ducey, yasaklama sebebinin 18 Mart tarihinde gerÃ§ekleÅŸen kaza olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Trump ile Macron 'TÃ¼rkiye ile iÅŸ birliÄŸinde' uzlaÅŸtÄ±
Trump ile Macron 'TÃ¼rkiye ile iÅŸ birliÄŸinde' uzlaÅŸtÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'la yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, TÃ¼rkiye ile Suriye'de yapÄ±lan iÅŸ birliÄŸinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± gerekliliÄŸini vurguladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
May Arakan halkÄ±nÄ± unutmadÄ±k
May: Arakan halkÄ±nÄ± unutmadÄ±k

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Arakan halkÄ±nÄ±n unutulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "DÃ¼nya genelinde tÃ¼m dikkatlerin Arakan halkÄ±nÄ±n durumuna Ã§ekildiÄŸinden emin olmak iÃ§in elimizden geleni yapmaya devam edeceÄŸiz." dedi.
Fransa'da Le Pen'in cezasÄ± onaylandÄ±
Fransa'da Le Pen'in cezasÄ± onaylandÄ±

Fransa'da YargÄ±tay, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe'nin (FN) eski Onursal BaÅŸkanÄ± Jean-Marie Le Pen'e, Nazi dÃ¶nemindeki gaz odalarÄ±na iliÅŸkin sÃ¶zleri nedeniyle verilen 30 bin avro para cezasÄ± onayladÄ±.
Ä°badi Sincar'a takviye asker gÃ¶nderdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°badi, Sincar'a takviye asker gÃ¶nderdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±

Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, Musul'a baÄŸlÄ± Sincar ilÃ§esine gÃ¼venliÄŸin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in takviye askeri gÃ¼Ã§ gÃ¶nderdiklerini ve ilÃ§ede Ã¼lke bayraÄŸÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir yabancÄ± bayraÄŸÄ±n asÄ±lmasÄ±na izin vermeyeceklerini sÃ¶yledi.
Twitter'da terÃ¶rÃ¼ Ã¶ven politikacÄ±ya hapis cezasÄ±
Twitter'da terÃ¶rÃ¼ Ã¶ven politikacÄ±ya hapis cezasÄ±

Fransa'da rehine operasyonunda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren jandarma hakkÄ±ndaki Twitter paylaÅŸÄ±mÄ± nedeniyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan politikacÄ± Stephane Poussier, "terÃ¶rÃ¼ Ã¶vme suÃ§undan" bir yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
Fanatik Budistler MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in tehdit olmaya devam ediyor
Fanatik Budistler MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in tehdit olmaya devam ediyor

Myanmar'Ä±n Meiktila kentinde, 2013'teki saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geÃ§en 5 yÄ±lda MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± zorluklar azalmadÄ±. Myanmar'Ä±n Meiktila kentinde toplum liderleri, fanatik Budistleri, iki toplum arasÄ±ndaki denge ve uyumu saÄŸlamak adÄ±na sarf edilen Ã§aba iÃ§in 'bÃ¼yÃ¼k bir tehdit' gÃ¶rÃ¼yor.
quot MÃ¼slÃ¼man toplum Avrupa'nÄ±n geleceÄŸinde Ã¶nemli rol oynayacak quot
"MÃ¼slÃ¼man toplum Avrupa'nÄ±n geleceÄŸinde Ã¶nemli rol oynayacak"

AB Komisyonu Birinci BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Timmermans, "MÃ¼slÃ¼man toplum, tÃ¼m Ã§eÅŸitliliÄŸiyle beraber Avrupa'nÄ±n geleceÄŸinde Ã¶nemli rol oynayacak" dedi

Haberler

NATO, 7 Rus diplomatÄ±n akreditasyonunu iptal etti
NATO 7 Rus diplomatÄ±n akreditasyonunu iptal etti

Kosova-KaradaÄŸ SÄ±nÄ±r AnlaÅŸmasÄ± ve Balkanlarda GetirdiÄŸi Tarihsel GÃ¼vensizlikler
Kosova-KaradaÄŸ SÄ±nÄ±r AnlaÅŸmasÄ± ve Balkanlarda GetirdiÄŸi Tarihsel GÃ¼vensizlikler

NATO, TSK hakkÄ±ndaki Yunan gazetesindeki haberi tekzip etti
NATO TSK hakkÄ±ndaki Yunan gazetesindeki haberi tekzip etti

NATO 'akÄ±llÄ±' karargahÄ±na taÅŸÄ±nÄ±yor | FOTO
NATO 'akÄ±llÄ±' karargahÄ±na taÅŸÄ±nÄ±yor FOTO

Stoltenberg: Rusya bizi bÃ¶lmeye Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edecek
Stoltenberg Rusya bizi bÃ¶lmeye Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edecek

ErdoÄŸan ile Stoltenberg telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
ErdoÄŸan ile Stoltenberg telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Avrupa-Atlantik GÃ¼venliÄŸinde NATOâ€™nun Yol HaritasÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™nin RolÃ¼
Avrupa-Atlantik GÃ¼venliÄŸinde NATO nun Yol HaritasÄ±nda TÃ¼rkiye nin RolÃ¼

NATO'dan Rusya'ya suÃ§lama, Ä°ngiltere'ye destek
NATO'dan Rusya'ya suÃ§lama Ä°ngiltere'ye destek






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 