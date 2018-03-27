21:52, 27 Mart 2018 SalÄ±

Trump ile Merkel'den Ä°ngiltere'ye destek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Ä°ngiltere'de eski bir Rus ajanÄ±n zehirlenmesinin ardÄ±ndan Rusya'ya karÅŸÄ± alÄ±nan tedbirler konuÅŸuldu ve Ä°ngiltere ile dayanÄ±ÅŸma vurgusu yapÄ±ldÄ±.

Beyaz Saraydan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Trump-Merkel gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸi iliÅŸkisine iÅŸaret edildiÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, "Ä°ki lider, Ä°ngiltere ile dayanÄ±ÅŸma Ã§erÃ§evesinde ve Rusya'nÄ±n umarsÄ±zca kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na cevaben, Rus istihbarat yetkililerinin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi noktasÄ±nda NATO mÃ¼ttefikleri, AB Ã¼yesi Ã¼lkeler ve diÄŸer Ã¼lkelerce yapÄ±lan ortak aÃ§Ä±klamalarÄ± Ã¶vdÃ¼." ifadesine yer verildi.

Trump ile Merkel'in ayrÄ±ca, "Ã‡in'in adil olmayan ekonomik uygulamalarÄ±na ve fikri mÃ¼lkiyeti yasa dÄ±ÅŸÄ± ÅŸekilde edinmesine karÅŸÄ± koymak iÃ§in ortak Ã§alÄ±ÅŸma" konusunu da ele aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, iki liderin "gÃ¼mrÃ¼k vergileri konusunda fÄ±rsat eÅŸitliÄŸi saÄŸlama ve Kuzey Kore krizini" de ayrÄ±ca ele aldÄ±klarÄ± bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.