22:41, 27 Mart 2018 SalÄ±

Macar Ä°slam Cemiyeti'nden siyasetÃ§ilere Ã§aÄŸrÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Macar Ä°slam Cemiyeti, Macar basÄ±nÄ±nda son dÃ¶nemde Ã§Ä±kan Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± haberler nedeniyle sosyal medyada Macar MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± ÅŸiddet Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Macar Ä°slam Cemiyeti, sosyal medyada MÃ¼slÃ¼manlar aleyhine yapÄ±lan Ã§aÄŸrÄ±lar Ã¼zerine yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yayÄ±mladÄ±.

AÃ§Ä±klamada, ''SayÄ±n siyasetÃ§iler, basÄ±nda Ã§Ä±kan haberlerden dolayÄ± imamÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi ve mescidimize molotof kokteyli atmasÄ± iÃ§in insanlarÄ±n cesaretlendirilmesine ne kadar sabredelim? Sizler tÃ¼m bunlarÄ±n sorumlusu olarak medyayÄ± mÄ± gÃ¶rÃ¼yorsunuz? EÄŸer bunlar gerÃ§ekleÅŸirse bunun sorumluluÄŸunu kim Ã¼stlenecek?'' ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

Medyadaki Ä°slamofobik yayÄ±nlarla MacarlarÄ±n Macarlara karÅŸÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve bazÄ± partilerin ve siyasilerin de buna karÅŸÄ± Ã§Ä±kmak bir yana durumu seÃ§im malzemesi haline getirdiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, 8 Nisan'da yapÄ±lacak seÃ§imlere yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len kampanyada Ä°slamofobik sÃ¶ylemlere son verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± da yapÄ±ldÄ±.

NÃ¼fusunun sadece yÃ¼zde 0,2'sini MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n oluÅŸturduÄŸu Macaristan'da gelecek ay dÃ¼zenlenecek parlamento seÃ§imlerinin ana konusunu sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar ve Ä°slam oluÅŸturuyor.

YaklaÅŸÄ±k 10 milyonluk nÃ¼fusa sahip Macaristan'da, yaklaÅŸÄ±k 20 bin civarÄ±nda MÃ¼slÃ¼man bulunmasÄ±na raÄŸmen siyasilerin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalar dolayÄ±sÄ±yla Macaristan'Ä±n MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ± altÄ±ndaymÄ±ÅŸ gibi hava estiriliyor.