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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
00:44, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba
Amerika
22:45, 27 Mart 2018 SalÄ±

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Zuckerberg'in baskÄ±lar yÃ¼zÃ¼nden ifade vereceÄŸi iddia edildi
Zuckerberg'in baskÄ±lar yÃ¼zÃ¼nden ifade vereceÄŸi iddia edildi

Facebook'un kurucusu ve Ãœst DÃ¼zey YÃ¶neticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in veri gizliliÄŸi skandalÄ± kapsamÄ±nda ABD Kongresi'nde ifade vereceÄŸi iddia edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Facebook'un CEO'su Zuckerberg'in ABD Kongresinden veri gizliliÄŸi skandalÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gelen talepler Ã¼zerine ifade vermeye karar verdiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Bir haber kanalÄ±naÂ gÃ¶re, Zuckerberg ABD Kongresi'nden Facebook kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n kiÅŸisel bilgilerinin izinsiz ve usulsÃ¼z kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gelen talepler Ã¼zerine ifade vermeye karar verdi.

AdÄ±nÄ± vermemek kaydÄ±yla konuÅŸan bir Facebook yetkilisi, Zuckerberg'in senatÃ¶rlerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlamak Ã¼zere birkaÃ§ hafta iÃ§inde baÅŸkent Washington'daki Kongre'ye geleceÄŸini belirtti.

Zuckerberg'in Kongre'de ifade vermeyi kabul etmesinin, kiÅŸisel verileri toplayan diÄŸer ÅŸirketlere yÃ¶nelik baskÄ±yÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen haberde, ABD Senatosu'nun Facebook'un yanÄ± sÄ±ra Google ve Twitter'Ä±n CEO'larÄ±nÄ± ifade vermeye davet ettiÄŸi anÄ±msatÄ±ldÄ±.

Bu arada, Ä°ngiltere ve Avrupa parlamentolarÄ± da Zuckerberg'den konuyla ilgili kendilerine bilgilendirme yapmasÄ±nÄ± istemiÅŸti ancak Zuckerberg'in bu taleplere nasÄ±l karÅŸÄ±lÄ±k vereceÄŸi belirsizliÄŸini koruyor.

TEKNOLOJÄ° HÄ°SSELERÄ° DÃœÅžÃœYOR

Haberin ardÄ±ndan Facebook hisseleri bugÃ¼n de deÄŸer kaybetmeye devam ederken, Twitter ile Google'Ä±n Ã§atÄ± kuruluÅŸu Alphabet'in hisselerinde de dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

TSÄ° 19.30'da 154,80 dolara kadar gerileyen Facebook hisselerinin bu saatte gÃ¼nlÃ¼k kaybÄ± yÃ¼zde 3,2'ye ulaÅŸtÄ±. BÃ¶ylece, veri skandalÄ± nedeniyle Facebook hisseleri geÃ§en pazartesiden bugÃ¼ne yÃ¼zde 16,3 deÄŸer kaybetti.

Twitter'Ä±n hisse baÅŸÄ±na deÄŸeri aynÄ± saatte yÃ¼zde 9 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 29,05 dolara kadar gerilerken, Alphabet'in hisseleri de bu saatte yÃ¼zde 1,7 kayÄ±pla 1.035 dolardan iÅŸlem gÃ¶rdÃ¼. â€‹



Ä°lgili Konular zuckerberg facebook ABD
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