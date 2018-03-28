00:19, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

Etiyopya'nÄ±n yeni baÅŸbakanÄ± Abiy Ahmed oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Etiyopya'nÄ±n yeni baÅŸbakanÄ±nÄ±n Oromolu lider Abiy Ahmed olduÄŸu duyuruldu.

Ãœlkedeki iktidar koalisyonu Etiyopya HalklarÄ± Devrimci Demokratik Cephesince (EPRDF) gerÃ§ekleÅŸtirilen konsey toplantÄ±sÄ±nda, koalisyonun baÅŸÄ±na Oromo HalklarÄ±nÄ±n Demokratik Ã–rgÃ¼tÃ¼ (OPDO) BaÅŸkanÄ± Ahmed'in (42) geÃ§mesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Koalisyonun baÅŸÄ±na geÃ§en Ahmed'in ilerleyen gÃ¼nlerde baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revini devralmasÄ± beklenirken, son 27 yÄ±llÄ±k EPRDF yÃ¶netiminde ilk kez Oromolu bir isim baÅŸbakan oldu.

EPRDF'in baÅŸÄ±na geÃ§en Ahmed, Ã¼lkede yÄ±llarca ordu iÃ§erisinde gÃ¶rev yaptÄ±ktan sonra yarbaylÄ±ÄŸa yÃ¼kseldi ve siyasete girerek Bilim ve Teknoloji BakanÄ± olarak gÃ¶rev yaptÄ±.

Ahmed, son olarak Oromiya Eyaleti BaÅŸkanÄ± Lemma Megersa'nÄ±n yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼slenmiÅŸti.

FarklÄ± eyaletlerden dÃ¶rt partinin oluÅŸturduÄŸu EPRDF, Tigray HalkÄ± KurtuluÅŸ Cephesi (TPLF), Amhara Ulusal Demokratik Hareketi (ANDM), Oromo HalklarÄ±nÄ±n Demokratik Ã–rgÃ¼tÃ¼ ve GÃ¼ney Etiyopya HalklarÄ± Demokratik Hareketi'nden (SEPDM) meydana geliyor.

ÃœÃ‡ YILDIR HUZURSUZLUK SÃœRÃœYOR

Etiyopya BaÅŸbakanÄ± Hailemariam Desalegn, geÃ§en ay, baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revinden ve EPRDF liderliÄŸi gÃ¶revinden istifa ettiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Etnik federalizmin uygulandÄ±ÄŸÄ± Etiyopya'da komÃ¼nist Derg rejiminin 1991'de yÄ±kÄ±lmasÄ±ndan bu yana iktidarda bulunan EPRDF, baÅŸbakanÄ±n istifasÄ± sonrasÄ± olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan etmiÅŸti.

Etiyopya hÃ¼kÃ¼metinin Oromiya eyaletindeki tarÄ±m arazilerini kamulaÅŸtÄ±rarak baÅŸkent Addis Ababa'nÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± geniÅŸletmeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucu AralÄ±k 2015'te Oromiya'da baÅŸlayan gÃ¶steriler Amhara eyaletine de yayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Protestolar sonrasÄ± tutuklanan Ã§ok sayÄ±da muhalif isim, gazeteci ve aktivist geÃ§en aylarda uygulamaya konulan af kapsamÄ±nda salÄ±verilmiÅŸti.

YaklaÅŸÄ±k 100 milyon insanÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Etiyopya'da Ã¼lke nÃ¼fusunun yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 35'ini Oromolar oluÅŸtururken, Amharalar ise yÃ¼zde 27'lik bir kÄ±smÄ± teÅŸkil ediyor.

Muhalif gruplar, hÃ¼kÃ¼met ve ordunun, Ã¼lkenin sadece yÃ¼zde 6'sÄ±nÄ± oluÅŸturan Tigray etnik grubu ve iktidar ortaÄŸÄ± Tigray HalkÄ± KurtuluÅŸ Cephesince kontrol altÄ±nda tutulduÄŸunu ileri sÃ¼rÃ¼yor.