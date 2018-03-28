Etiyopya'nÄ±n yeni baÅŸbakanÄ± Abiy Ahmed oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Etiyopya'nÄ±n yeni baÅŸbakanÄ±nÄ±n Oromolu lider Abiy Ahmed olduÄŸu duyuruldu.
Ãœlkedeki iktidar koalisyonu Etiyopya HalklarÄ± Devrimci Demokratik Cephesince (EPRDF) gerÃ§ekleÅŸtirilen konsey toplantÄ±sÄ±nda, koalisyonun baÅŸÄ±na Oromo HalklarÄ±nÄ±n Demokratik Ã–rgÃ¼tÃ¼ (OPDO) BaÅŸkanÄ± Ahmed'in (42) geÃ§mesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
Koalisyonun baÅŸÄ±na geÃ§en Ahmed'in ilerleyen gÃ¼nlerde baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revini devralmasÄ± beklenirken, son 27 yÄ±llÄ±k EPRDF yÃ¶netiminde ilk kez Oromolu bir isim baÅŸbakan oldu.
EPRDF'in baÅŸÄ±na geÃ§en Ahmed, Ã¼lkede yÄ±llarca ordu iÃ§erisinde gÃ¶rev yaptÄ±ktan sonra yarbaylÄ±ÄŸa yÃ¼kseldi ve siyasete girerek Bilim ve Teknoloji BakanÄ± olarak gÃ¶rev yaptÄ±.
Ahmed, son olarak Oromiya Eyaleti BaÅŸkanÄ± Lemma Megersa'nÄ±n yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼slenmiÅŸti.
FarklÄ± eyaletlerden dÃ¶rt partinin oluÅŸturduÄŸu EPRDF, Tigray HalkÄ± KurtuluÅŸ Cephesi (TPLF), Amhara Ulusal Demokratik Hareketi (ANDM), Oromo HalklarÄ±nÄ±n Demokratik Ã–rgÃ¼tÃ¼ ve GÃ¼ney Etiyopya HalklarÄ± Demokratik Hareketi'nden (SEPDM) meydana geliyor.
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Etiyopya BaÅŸbakanÄ± Hailemariam Desalegn, geÃ§en ay, baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revinden ve EPRDF liderliÄŸi gÃ¶revinden istifa ettiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Etnik federalizmin uygulandÄ±ÄŸÄ± Etiyopya'da komÃ¼nist Derg rejiminin 1991'de yÄ±kÄ±lmasÄ±ndan bu yana iktidarda bulunan EPRDF, baÅŸbakanÄ±n istifasÄ± sonrasÄ± olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan etmiÅŸti.
Etiyopya hÃ¼kÃ¼metinin Oromiya eyaletindeki tarÄ±m arazilerini kamulaÅŸtÄ±rarak baÅŸkent Addis Ababa'nÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± geniÅŸletmeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucu AralÄ±k 2015'te Oromiya'da baÅŸlayan gÃ¶steriler Amhara eyaletine de yayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Protestolar sonrasÄ± tutuklanan Ã§ok sayÄ±da muhalif isim, gazeteci ve aktivist geÃ§en aylarda uygulamaya konulan af kapsamÄ±nda salÄ±verilmiÅŸti.
YaklaÅŸÄ±k 100 milyon insanÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Etiyopya'da Ã¼lke nÃ¼fusunun yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 35'ini Oromolar oluÅŸtururken, Amharalar ise yÃ¼zde 27'lik bir kÄ±smÄ± teÅŸkil ediyor.
Muhalif gruplar, hÃ¼kÃ¼met ve ordunun, Ã¼lkenin sadece yÃ¼zde 6'sÄ±nÄ± oluÅŸturan Tigray etnik grubu ve iktidar ortaÄŸÄ± Tigray HalkÄ± KurtuluÅŸ Cephesince kontrol altÄ±nda tutulduÄŸunu ileri sÃ¼rÃ¼yor.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda Siyasi ve Askeri Ä°liÅŸkilerden sorumlu KÄ±demli MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Vekili Tina Kaidanow'un 28 Mart-3 Nisan'da TÃ¼rkiye ve Irak'Ä± ziyaret edeceÄŸi bildirildi.
Etiyopya'da Hailemariam Desalegn'in istifa etmesi sonrasÄ± boÅŸalan baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revini Oromolu lider Abiy Ahmed'in Ã¼stleneceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'nun, saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Facebook'un kurucusu ve Ãœst DÃ¼zey YÃ¶neticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in veri gizliliÄŸi skandalÄ± kapsamÄ±nda ABD Kongresi'nde ifade vereceÄŸi iddia edildi.
Macar Ä°slam Cemiyeti, Macar basÄ±nÄ±nda son dÃ¶nemde Ã§Ä±kan Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± haberler nedeniyle sosyal medyada Macar MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± ÅŸiddet Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Ä°ngiltere'de eski bir Rus ajanÄ±n zehirlenmesinin ardÄ±ndan Rusya'ya karÅŸÄ± alÄ±nan tedbirlere ve Ä°ngiltere ile dayanÄ±ÅŸmaya vurgu yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
BelÃ§ika BaÅŸbakanÄ± Charles Michel, Salisbury saldÄ±rÄ±sÄ±na tepki olarak bir Rus diplomatÄ±n 14 gÃ¼n iÃ§inde Ã¼lkeyi terk etmesi kararÄ±nÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.
ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki (Pentagon) basÄ±n ofisini ziyaret ederek baÅŸta Rus diplomatlarÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi ve TÃ¼rkiye ile devam eden gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler olmak Ã¼zere birÃ§ok konuda gazetecilere deÄŸerlendirmelerde bulundu.
Ã–zel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla taksicilik yapmasÄ±na imkan saÄŸlayan Uber'in sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z araÃ§larÄ±, ABD'nin Arizona eyaletinde yasaklandÄ±. Arizona Valisi Ducey, yasaklama sebebinin 18 Mart tarihinde gerÃ§ekleÅŸen kaza olduÄŸunu sÃ¶yledi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'la yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, TÃ¼rkiye ile Suriye'de yapÄ±lan iÅŸ birliÄŸinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± gerekliliÄŸini vurguladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Arakan halkÄ±nÄ±n unutulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "DÃ¼nya genelinde tÃ¼m dikkatlerin Arakan halkÄ±nÄ±n durumuna Ã§ekildiÄŸinden emin olmak iÃ§in elimizden geleni yapmaya devam edeceÄŸiz." dedi.
Fransa'da YargÄ±tay, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe'nin (FN) eski Onursal BaÅŸkanÄ± Jean-Marie Le Pen'e, Nazi dÃ¶nemindeki gaz odalarÄ±na iliÅŸkin sÃ¶zleri nedeniyle verilen 30 bin avro para cezasÄ± onayladÄ±.
Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, Musul'a baÄŸlÄ± Sincar ilÃ§esine gÃ¼venliÄŸin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in takviye askeri gÃ¼Ã§ gÃ¶nderdiklerini ve ilÃ§ede Ã¼lke bayraÄŸÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir yabancÄ± bayraÄŸÄ±n asÄ±lmasÄ±na izin vermeyeceklerini sÃ¶yledi.
Fransa'da rehine operasyonunda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren jandarma hakkÄ±ndaki Twitter paylaÅŸÄ±mÄ± nedeniyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan politikacÄ± Stephane Poussier, "terÃ¶rÃ¼ Ã¶vme suÃ§undan" bir yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
Myanmar'Ä±n Meiktila kentinde, 2013'teki saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geÃ§en 5 yÄ±lda MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± zorluklar azalmadÄ±. Myanmar'Ä±n Meiktila kentinde toplum liderleri, fanatik Budistleri, iki toplum arasÄ±ndaki denge ve uyumu saÄŸlamak adÄ±na sarf edilen Ã§aba iÃ§in 'bÃ¼yÃ¼k bir tehdit' gÃ¶rÃ¼yor.
AB Komisyonu Birinci BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Timmermans, "MÃ¼slÃ¼man toplum, tÃ¼m Ã§eÅŸitliliÄŸiyle beraber Avrupa'nÄ±n geleceÄŸinde Ã¶nemli rol oynayacak" dedi