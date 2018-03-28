00:23, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan TÃ¼rkiye ve Irak'a ziyaret





ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda Siyasi ve Askeri Ä°liÅŸkilerden sorumlu KÄ±demli MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Vekili Tina Kaidanow'un 28 Mart-3 Nisan'da TÃ¼rkiye ve Irak'Ä± ziyaret edeceÄŸi bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Kaidonow'un TÃ¼rkiye ve Irak'a, 28 Mart-3 Nisan'da yapacaÄŸÄ± ziyaretlere iliÅŸkin yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Kaidanow'un, Ankara'da dÄ±ÅŸiÅŸleri ve savunma bakanlÄ±klarÄ±nda yetkililerle yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, bÃ¶lgesel gÃ¼venlik ve iki Ã¼lke arasÄ±ndaki savunma ticareti konularÄ±nÄ± ele alacaÄŸÄ± belirtildi. Kaidanow'un Irak'a yapacaÄŸÄ± ziyarette de Ã¼st dÃ¼zey isimlerle bir araya gelerek bÃ¶lgesel gÃ¼venlik konularÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi kaydedildi.

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