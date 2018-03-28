GetContact'a verdiÄŸiniz izinler canÄ±nÄ±zÄ± yakabilir

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
GetContactÂ NEDÄ°R, NASIL KULLANILIR?
Uygulamaya iOS cihazlar iÃ§in App Storeâ€™dan Android cihazlar iÃ§in ise Google Play Storeâ€™dan ulaÅŸÄ±labiliyor. GetContact uygulamasÄ± uygulamayÄ± kuran kiÅŸilerin rehberindeki numaralarÄ± kendi havuzuna aktararak diÄŸer sorgulama yapan kiÅŸilerle paylaÅŸÄ±yor. Rehber kopyalama sistemiyle, indirilen cihazdaki rehbere ve numaranÄ±za ulaÅŸan sistem bunlarÄ± uygulamayÄ± kullanan diÄŸer kiÅŸilerle paylaÅŸÄ±yor. Uygulama, maÄŸazalardan indirildikten sonra telefon numarasÄ± girilerek Ã¼yelik iÅŸlemleri tamamlanÄ±yor. Uygulama sayfasÄ±ndan sorgulama bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden veri tabanÄ±ndan bulunan numaralar sorgulanabiliyor.
GetContactÂ NEDEN TEHLÄ°KELÄ°?
Sizin bu uygulamayÄ± indirme amacÄ±nÄ±z gayet masum olabilir fakat Ã¼ye olurken belki de okumadan kabul ettiÄŸiniz izinler pek masum gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor. Ä°ÅŸte uygulamanÄ±n sizden bekledikleri:
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GÃ¶rÃ¼nÃ¼rde sadece rehberinizle ilgili olan bu uygulama, telefonunuzdaki hemen hemen her uygulamaya eriÅŸim ve kontrol izni istiyor. Bu da Ã¶zel hayatÄ±n gizliliÄŸi konusunda bÃ¼yÃ¼k tehlikeler doÄŸuruyor.
GetContact NASIL SÄ°LÄ°NÄ°R?
Uygulama iÃ§erisinde yer alan ayarlar sekmesine girin. GetContact HakkÄ±nda sekmesine giriÅŸ yapÄ±n. Hesap AyarlarÄ± sekmesine giriÅŸ yapÄ±n. HesabÄ± sil seÃ§eneÄŸini seÃ§in. Bu iÅŸlemlerin ardÄ±ndan GetContact hesabÄ±nÄ±z siliniyor ancak numaranÄ±z hala sistemde yer almaya devam ediyor. Bu durumda ise GetContact Unlist sayfasÄ±nÄ± aÃ§Ä±p numaranÄ±zÄ± sistemden silmeniz gerekiyor.
DEVLET Ã–NLEM ALDI
Facebookâ€™un baÅŸÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k derde sokan Cambridge Analytica olayÄ±yla benzer sonlara sahip olma ihtimali bulunan bu ve benzeri uygulamalar yasal olarak da sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ±. Resmi Gazeteâ€™de yayÄ±nlanan karara gÃ¶re; Ã‡eÅŸitli uygulamalar, internet siteleri veya sosyal medya hesaplarÄ± Ã¼zerinden kiÅŸisel verileri toplayarak bu verilen paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlayan, isim sorgulandÄ±ÄŸÄ±nda telefon numarasÄ± bilgisine, telefon numarasÄ± sorgulandÄ±ÄŸÄ±nda da isim bilgisine eriÅŸme ve baÅŸkalarÄ±nÄ±n telefon rehberinde nasÄ±l kayÄ±tlÄ± olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenme gibi konularda hizmet veren birÃ§ok uygulamanÄ±n ve internet sitesinin gereken kanunlara uymadÄ±ÄŸÄ± ve durdurulmasÄ± gerektiÄŸi bildirildi. Bu kararla birlikte birÃ§ok uygulama durdurulmuÅŸtu.
Son gÃ¼nlerin popÃ¼ler uygulamasÄ± GetContact, belki de yÄ±llardÄ±r merak edilen bir soruyu cevaplÄ±yor. Ä°nsanlarÄ±n rehberinde sizi nasÄ±l kaydettiÄŸini gÃ¶rmek istiyorsanÄ±z bu uygulamayÄ± indirip Ã¶ÄŸrenebilirsiniz. Sizin uygulamadan beklentiniz bu kadar. Peki GetContact bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda sizden neler istiyor?
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