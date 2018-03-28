01:39, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

Ä°ngiltere'den yeni milli gÃ¼venlik stratejisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere "FÃ¼zyon Doktrini" olarak adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± yeni milli gÃ¼venlik stratejisini yayÄ±mladÄ±.

Ä°ngiltere, milli gÃ¼venlik stratejisini, tehditlere karÅŸÄ± bÃ¼tÃ¼n hÃ¼kÃ¼met unsurlarÄ±nÄ± koordineli olarak harekete geÃ§irmeyi Ã¶ngÃ¶ren bir anlayÄ±ÅŸla gÃ¼ncelledi. "FÃ¼zyon Doktrini" olarak adlandÄ±rÄ±lan yeni yaklaÅŸÄ±m dÃ¼n yayÄ±mlanan Milli GÃ¼venlik YeteneÄŸi Raporu'nda yer aldÄ±.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, raporun Ã¶n sÃ¶zÃ¼nde, geride kalan yÄ±l iÃ§inde Ä°ngiltere'de meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ve Salisbury'de Ã§ifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesi olayÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "BÃ¼tÃ¼n bu olaylar, milli gÃ¼venliÄŸimizin sadece polise ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine baÄŸlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aynÄ± zamanda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tehditlere karÅŸÄ± bÃ¼tÃ¼n yeteneklerimizi en etkin ÅŸekilde ve koordineli olarak seferber etmemize de baÄŸlÄ± olduÄŸunu gÃ¶sterdi." ifadesini kullandÄ±.

May, bu amaca yÃ¶nelik olarak milli gÃ¼venlik yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n gÃ¶zden geÃ§irildiÄŸini belirtti.

Yeni yaklaÅŸÄ±mÄ±n detaylarÄ±na deÄŸinen BaÅŸbakan May, "Yeni FÃ¼zyon Doktrini'ne dayalÄ± olarak ekonomik kaldÄ±raÃ§lardan, son teknoloji Ã¼rÃ¼nÃ¼ askeri kaynaklarÄ±mÄ±za ve dÃ¼nya sahnesindeki diplomatik ve kÃ¼ltÃ¼rel etkimize kadar bÃ¼tÃ¼n yeteneklerimizi milli gÃ¼venliÄŸimizin savunmasÄ±nda kullanacaÄŸÄ±z. BÃ¼tÃ¼n hÃ¼kÃ¼met unsurlarÄ±mÄ±z ve kuruluÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n burada bir rolÃ¼ var." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

Ä°ngiltere'nin Ã§Ä±karlarÄ± ve deÄŸerlerini koruma gayreti sÃ¼rdÃ¼kÃ§e, bunlarÄ±n altÄ±nÄ± oymak isteyenlerin de faaliyetlerine ve saldÄ±rÄ±larÄ±na devam edeceÄŸini vurgulayan May, "Bu kiÅŸilerin hiÃ§ ÅŸÃ¼phesi olmasÄ±n ki elimizin altÄ±ndaki her yeteneÄŸi onlarÄ± maÄŸlup etmek iÃ§in kullanacaÄŸÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

EKONOMÄ° MÄ°LLÄ° GÃœVENLÄ°ÄžÄ°N BÄ°R PARÃ‡ASI OLDU

Raporda yer verilen FÃ¼zyon Doktrini'ne gÃ¶re, Ä°ngiltere Milli GÃ¼venlik Kurulunca belirlenecek savunma Ã¶nceliklerinin her biri iÃ§in bir sorumlu atanacak. Ã–ncelik alanlarÄ±nÄ±n sorumlularÄ±, kendi alanlarÄ±ndaki stratejilerin hayata geÃ§irilmesi ve sonuÃ§larÄ±nÄ±n rapor edilmesinden yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olacak.

Yeni yaklaÅŸÄ±mla Ä°ngiltere ilk kez ekonomik hedef ve yetenekleri milli gÃ¼venlik siyaseti ile resmi dÃ¼zeyde iliÅŸkilendirmiÅŸ oldu.

Raporda Ä°ngiltere'nin, terÃ¶r eylemi planlarÄ±nÄ±n henÃ¼z erken aÅŸamalarÄ±ndayken engellenmesine yÃ¶nelik yeni bir terÃ¶rle mÃ¼cadele stratejisi yayÄ±mlayacaÄŸÄ± bilgisine de yer verildi.

FÃ¼zyon Doktrini'nin Ã¶rgÃ¼tlÃ¼ suÃ§larla mÃ¼cadeleyi de kapsayacaÄŸÄ± belirtilen raporda, bu amaca yÃ¶nelik olarak yeni bir istihbarat Ã§erÃ§evesi oluÅŸturulacaÄŸÄ±, toplum kesimleriyle iÅŸ birliÄŸine gidileceÄŸi ve Ã¶zel sektÃ¶rle Ã§alÄ±ÅŸacak bir Ulusal Ekonomik SuÃ§ Merkezi teÅŸkil edileceÄŸi kaydedildi.

Ä°LETÄ°ÅžÄ°MÄ°N DE Ã–N PLANA Ã‡IKACAÄžI VURGUSU

Rapora gÃ¶re Ä°ngiltere, milli gÃ¼venlik yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n bÃ¼tÃ¼nleÅŸik bir unsuru olarak iletiÅŸimi de Ã¶n plana Ã§Ä±karacak. Bu amaÃ§la kurulacak Milli GÃ¼venlik Ä°letiÅŸim Ekibi Ã¶ncelikle dÃ¼ÅŸmanlarÄ±n yanlÄ±ÅŸ bilgi yayma faaliyetleriyle mÃ¼cadele edecek.

Ãœlke, Milli Siber GÃ¼venlik Stratejisi kapsamÄ±nda da 1,9 milyar sterlinlik bir kaynaÄŸÄ± bu tÃ¼rden tehditlerle mÃ¼cadeleye ayÄ±racak.

Yeni milli gÃ¼venlik yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± raporda, Ä°ngiltere'nin bu Ã§erÃ§evede dÃ¼nya Ã§apÄ±ndaki diplomatik temsilciliklerinin de gÃ¼Ã§lendirileceÄŸine dikkat Ã§ekildi.

SON DÃ–NEMDEKÄ° TERÃ–R OLAYLARI

Ä°ngiltere, 2017 yÄ±lÄ±nda baÅŸkent Londra ile Manchester'da dÃ¼zenlenen 5 terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla sarsÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Toplam 36 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±lar sonucunda Ã¼lkede terÃ¶r tehdit seviyesi iki kez en Ã¼st basamaÄŸa Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ, ordu da bir sÃ¼reliÄŸine iÃ§ gÃ¼venlikte devreye girmiÅŸti.

Ä°ngiliz dÄ±ÅŸ istihbarat servisi MI6 iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¼lkesinde mahkum edilen ve daha sonra gerÃ§ekleÅŸen bir casus takasÄ±yla Ä°ngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kÄ±zÄ± Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinÃ§lerini yitirmiÅŸ vaziyette bulunmuÅŸtu.

Olaydan sorumlu tuttuÄŸu Rusya'nÄ±n 23 diplomatÄ±nÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± eden Ä°ngiltere, yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ diplomatik temaslarla Ã§ok sayÄ±da Ã¼lkenin de Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmesini saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±.