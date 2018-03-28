GÃ¼ncelleme: 09:10, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 28 Mart 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde YatÄ±rÄ±m OrtamÄ±nÄ±n Ä°yileÅŸtirilmesi Koordinasyon Kurulu tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Milli GÃ¼venlik Kurulu toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.



- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m da toplantÄ±larda yer alacak.



(Ankara/12.00/14.00)Â



2- TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Meclis KÃ¼ltÃ¼r, Sanat ve YayÄ±n Kurulu tarafÄ±ndan "Birinci Meclis, Gazilik ve Åžehitlik Ruhu" temasÄ±yla dÃ¼zenlenen "Meclis Sohbetleri"ne katÄ±lacak.



(TBMM/20.00)Â



3- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.



(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â







YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET



1- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, "Pasaport ve SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Belgelerine Ä°liÅŸkin Ä°ÅŸ ve Ä°ÅŸlemlerin Devir TÃ¶reni"ne katÄ±lacak.



(Ankara/10.00)



2- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Gezici KÃ¼tÃ¼phane AraÃ§larÄ±nÄ±n Ä°llere Teslim TÃ¶reni'ne iÅŸtirak edecek.



(Ankara/11.30)Â



3- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ EÄŸitim DeÄŸerlendirme ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak, ziyaretler gerÃ§ekleÅŸtirecek.



(Van/11.00/11.30/13.00/14.00)Â



4- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ravza KavakcÄ±, Sincan Ceza ve Ä°nfaz KurumlarÄ± KampÃ¼sÃ¼â€™ndeki duruÅŸma salonlarÄ±nda FETÃ–â€™nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼lmeye devam eden davalarÄ± takip edecek, basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapacak.Â



(Ankara/10.00)Â



5- BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.Â



(Ankara/11.00)Â



6- TBMM Genel Kurulunda, Katma DeÄŸer Vergisi Kanunu ile bazÄ± kanunlarda deÄŸiÅŸiklik Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.



(TBMM/14.00)







EKONOMÄ°



1- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Marble UluslararasÄ± Mermer, DoÄŸaltaÅŸ ve Teknolojileri FuarÄ±'na katÄ±lacak.



(Ä°zmir/17.00)Â

2- GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, Erdoba Elegance Otel'de STK toplantÄ±sÄ±na ve BakanlÄ±k Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ndeki "TarÄ±mda KadÄ±n GiriÅŸimciliÄŸinin GÃ¼Ã§lendirilmesi ProgramÄ±"na iÅŸtirak edecek.Â



(Mardin/11.30/14.30)Â



3- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, TÃ¼rkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi Akreditasyon SertifikasÄ± TÃ¶reni'ne katÄ±lacak.



(Ankara/16.00)Â



3- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, Ankara Oteli'nde, AkÄ±llÄ± UlaÅŸÄ±m Sistemleri DerneÄŸi Genel Kurulu ve Ã–dÃ¼l TÃ¶reniâ€™ne iÅŸtirak edecek.



(Ankara/10.00)Â



4- TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, ÅŸubat ayÄ±na iliÅŸkin uluslararasÄ± rezervler ve dÃ¶viz likiditesini aÃ§Ä±klayacak.



(Ä°stanbul/10.00 )



5- TÃœÄ°K, 2017 yÄ±lÄ± canlÄ± hayvan ve hayvansal Ã¼rÃ¼n fiyatlarÄ± ve Ã¼retim deÄŸeri ile geÃ§en yÄ±lÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±ndaki elektrik ve doÄŸalgaz fiyatlarÄ±na iliÅŸkin haber bÃ¼ltenlerini yayÄ±mlayacak.



(Ankara/10.00)

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DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°Â



1- MÄ±sÄ±r'da cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi iÃ§in oy verme iÅŸlemleri devam ediyor.Â



(Kahire)Â





GÃœNCEL



1- FETÃ– davalarÄ±



- FETÃ–'nÃ¼n iÅŸ dÃ¼nyasÄ± yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len, kapatÄ±lan TUSKON'un baÅŸkanÄ± RÄ±zanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet GÃ¼nay ile Ã–mer Faruk KavurmacÄ± ve Faruk GÃ¼llÃ¼'nÃ¼n de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 20'si tutuklu 86 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.



(Ä°stanbul/10.00)



- FETÃ–â€™nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Kara HavacÄ±lÄ±k KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin 152'si asker, 3'Ã¼ sivil 155 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- Darbe giriÅŸiminde Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin 158 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Jandarma Okullar KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin 317 sanÄ±klÄ± davaya Ankara 20. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÃ–â€™nÃ¼n 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Mamak 28. Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± tank taburu personelinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemlere iliÅŸkin 64 kiÅŸinin yargÄ±lanmasÄ±na Ankara 18. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen ve tutuklanan yÃ¼ksek yargÄ± Ã¼yelerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya, YargÄ±tay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.Â



(Ankara/09.30)



- Sakarya'da darbe giriÅŸimine iliÅŸkin davada, 86'sÄ± tutuklu 222 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.



(Sakarya/10.00)



- Konya'da 161'i tutuklu 478 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± FETÃ–/PDY Ã§atÄ± davasÄ± gÃ¶rÃ¼lmeye devam edecek.



(Konya/10.00)







SPOR



1- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, "Sporun Devleri BuluÅŸuyor" Ã¶dÃ¼l tÃ¶renine katÄ±lacak.



(Ankara/19.30) (FotoÄŸraflÄ±-GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼)



2- Basketbol FIBA Åžampiyonlar Ligi yarÄ± final ilk maÃ§Ä±nda Banvit, Fransa'nÄ±n Monaco takÄ±mÄ±nÄ± konuk edecek.



(BalÄ±kesir/19.30) (FotoÄŸraflÄ±)



3- Basketbol FIBA KadÄ±nlar Avrupa KupasÄ± yarÄ± final rÃ¶vanÅŸÄ±nda Galatasaray, deplasmanda Ä°spanya'nÄ±n Perfumerias Avenida takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.



(Salamanca/21.30)Â



4- Vestel Venus Sultanlar Ligi klasman etabÄ±nda Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-NilÃ¼fer Belediyespor ve Halkbank-BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilecek.



(Bursa/17.30/Ankara/18.00) (FotoÄŸraflÄ±)



5- Hentbolda Erkekler TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda Ã§eyrek final ikinci maÃ§larÄ± yapÄ±lacak. (FotoÄŸraflÄ±)



6- Hentbol KadÄ±nlar SÃ¼per Lig 19. hafta erteleme maÃ§Ä±nda Mudanya Belediyespor ile EskiÅŸehir Åžehir Koleji, 20. hafta erteleme maÃ§Ä±nda ise ArdeÅŸen GenÃ§lik ile ZaÄŸnosspor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.



(Bursa/15.00/Rize/17.00)Â (FotoÄŸraflÄ±)