09:16, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

Trump ilk ticaret anlaÅŸmasÄ±nÄ± GÃ¼ney Kore ile imzalayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n ilk ticaret anlaÅŸmasÄ±nÄ± GÃ¼ney Kore ile kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde imzalayacaÄŸÄ± belirtildi.

Trump yÃ¶netiminin kÄ±demli yetkilileri, dÃ¼zenledikleri telekonferansta, GÃ¼ney Kore ile 2012 yÄ±lÄ±nda imzalanan ticaret anlaÅŸmasÄ±nda yapÄ±lacak deÄŸiÅŸiklikler konusunda prensip anlaÅŸmasÄ±na varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°simlerinin gizli kalmasÄ± ÅŸartÄ±yla konuÅŸan yetkililer, yeni anlaÅŸmanÄ±n, GÃ¼ney Kore'nin AmerikalÄ± otomobil Ã¼reticilerine uyguladÄ±ÄŸÄ± mevcut kota miktarÄ±nÄ± 25 binden 50 bine Ã§Ä±kararak, Ford ve General Motors marka araÃ§larÄ±n Ã¼lkeye ithal edilmesini kolaylaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

GÃ¼ney Kore'nin ABDâ€™ye yÃ¶nelik Ã§elik ithalatÄ±nÄ± yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 30 azaltmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren anlaÅŸmanÄ±n, Ã¼lkenin Trump yÃ¶netiminin bir sÃ¼re Ã¶nce hayata geÃ§irdiÄŸi Ã§elik ve alÃ¼minyum tarifelerinden sÃ¼resiz olarak muaf tutulmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ± kaydedildi.

AnlaÅŸmanÄ±n ayrÄ±ca ABD'nin GÃ¼ney Kore menÅŸeli kamyonlara yÃ¶nelik yÃ¼zde 25'lik gÃ¼mrÃ¼k vergisini 20 yÄ±l daha uzatacaÄŸÄ± kaydedildi. SÃ¶z konusu gÃ¼mrÃ¼k vergisi, eski BaÅŸkan George W. Bush dÃ¶neminde mÃ¼zakere edilmesine karÅŸÄ±n 2012 yÄ±lÄ±nda imzalanan ABD-GÃ¼ney Kore Serbest Ticaret AnlaÅŸmasÄ±'na gÃ¶re 2021 yÄ±lÄ±nda kaldÄ±rÄ±lacaktÄ±.

AnlaÅŸmanÄ±n, GÃ¼ney Kore'nin para birimi wonun deÄŸerini suni ÅŸekilde dÃ¼ÅŸÃ¼rmesini engelleyecek bir maddeyi de iÃ§erdiÄŸi kaydedildi.

Bu hafta iÃ§inde imzalanabileceÄŸi aÃ§Ä±klanan yeni ABD-GÃ¼ney Kore Serbest Ticaret AnlaÅŸmasÄ±, BaÅŸkan Donald Trump'Ä±n imzalayacaÄŸÄ± ilk ticaret anlaÅŸmasÄ± olmasÄ± nedeniyle Ã¶nem arz ediyor.

Trump yÃ¶netiminden kÄ±demli bir yetkili, basÄ±n mensuplarÄ±na yÃ¶nelik telekonferansta, "GÃ¼ney Kore ile varÄ±lan anlaÅŸmanÄ±n, Trump'Ä±n ileri gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± tasdik ettiÄŸini" belirterek, "Bu anlaÅŸma, BaÅŸkan Trump'Ä±n seÃ§im kampanyasÄ±nda verdiÄŸi sÃ¶zleri tuttuÄŸunun bir baÅŸka Ã¶rneÄŸi oldu." ifadesini kullandÄ±.

BaÅŸkan Trump, GÃ¼ney Kore ile yapÄ±lan ticaret anlaÅŸmasÄ±na, ABD'nin otomobil endÃ¼strisini baltaladÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle birÃ§ok kez "felaket" ve "berbat" nitelemesinde bulunmuÅŸtu.

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