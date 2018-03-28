Trump ilk ticaret anlaÅŸmasÄ±nÄ± GÃ¼ney Kore ile imzalayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n ilk ticaret anlaÅŸmasÄ±nÄ± GÃ¼ney Kore ile kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde imzalayacaÄŸÄ± belirtildi.
Trump yÃ¶netiminin kÄ±demli yetkilileri, dÃ¼zenledikleri telekonferansta, GÃ¼ney Kore ile 2012 yÄ±lÄ±nda imzalanan ticaret anlaÅŸmasÄ±nda yapÄ±lacak deÄŸiÅŸiklikler konusunda prensip anlaÅŸmasÄ±na varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°simlerinin gizli kalmasÄ± ÅŸartÄ±yla konuÅŸan yetkililer, yeni anlaÅŸmanÄ±n, GÃ¼ney Kore'nin AmerikalÄ± otomobil Ã¼reticilerine uyguladÄ±ÄŸÄ± mevcut kota miktarÄ±nÄ± 25 binden 50 bine Ã§Ä±kararak, Ford ve General Motors marka araÃ§larÄ±n Ã¼lkeye ithal edilmesini kolaylaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
GÃ¼ney Kore'nin ABDâ€™ye yÃ¶nelik Ã§elik ithalatÄ±nÄ± yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 30 azaltmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren anlaÅŸmanÄ±n, Ã¼lkenin Trump yÃ¶netiminin bir sÃ¼re Ã¶nce hayata geÃ§irdiÄŸi Ã§elik ve alÃ¼minyum tarifelerinden sÃ¼resiz olarak muaf tutulmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ± kaydedildi.
AnlaÅŸmanÄ±n ayrÄ±ca ABD'nin GÃ¼ney Kore menÅŸeli kamyonlara yÃ¶nelik yÃ¼zde 25'lik gÃ¼mrÃ¼k vergisini 20 yÄ±l daha uzatacaÄŸÄ± kaydedildi. SÃ¶z konusu gÃ¼mrÃ¼k vergisi, eski BaÅŸkan George W. Bush dÃ¶neminde mÃ¼zakere edilmesine karÅŸÄ±n 2012 yÄ±lÄ±nda imzalanan ABD-GÃ¼ney Kore Serbest Ticaret AnlaÅŸmasÄ±'na gÃ¶re 2021 yÄ±lÄ±nda kaldÄ±rÄ±lacaktÄ±.
AnlaÅŸmanÄ±n, GÃ¼ney Kore'nin para birimi wonun deÄŸerini suni ÅŸekilde dÃ¼ÅŸÃ¼rmesini engelleyecek bir maddeyi de iÃ§erdiÄŸi kaydedildi.
Bu hafta iÃ§inde imzalanabileceÄŸi aÃ§Ä±klanan yeni ABD-GÃ¼ney Kore Serbest Ticaret AnlaÅŸmasÄ±, BaÅŸkan Donald Trump'Ä±n imzalayacaÄŸÄ± ilk ticaret anlaÅŸmasÄ± olmasÄ± nedeniyle Ã¶nem arz ediyor.
Trump yÃ¶netiminden kÄ±demli bir yetkili, basÄ±n mensuplarÄ±na yÃ¶nelik telekonferansta, "GÃ¼ney Kore ile varÄ±lan anlaÅŸmanÄ±n, Trump'Ä±n ileri gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± tasdik ettiÄŸini" belirterek, "Bu anlaÅŸma, BaÅŸkan Trump'Ä±n seÃ§im kampanyasÄ±nda verdiÄŸi sÃ¶zleri tuttuÄŸunun bir baÅŸka Ã¶rneÄŸi oldu." ifadesini kullandÄ±.
BaÅŸkan Trump, GÃ¼ney Kore ile yapÄ±lan ticaret anlaÅŸmasÄ±na, ABD'nin otomobil endÃ¼strisini baltaladÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle birÃ§ok kez "felaket" ve "berbat" nitelemesinde bulunmuÅŸtu.
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Ã‡in'e gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi gezi, gÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 2011'den bu yana yaptÄ±ÄŸÄ± ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyareti olarak kayÄ±tlara geÃ§ti
Suudi Arabistan, Mekke-i MÃ¼kerreme kentinde yer alan Mescid-i Haram'da yÃ¼rÃ¼tÃ¼len "zemzem kuyusunu iyileÅŸtirme" projesinin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
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Trump yÃ¶netimi, GÃ¼ney Kore ile 2012 yÄ±lÄ±nda imzalanan ticaret anlaÅŸmasÄ±nda yapÄ±lacak deÄŸiÅŸiklikler konusunda prensip anlaÅŸmasÄ±na varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Ä°ngiltere tarafÄ±ndan "FÃ¼zyon Doktrini" olarak adlandÄ±rÄ±lan yeni bir milli gÃ¼venlik stratejisi yayÄ±mlandÄ±. Yeni doktrin, tehditlere karÅŸÄ± bÃ¼tÃ¼n hÃ¼kÃ¼met unsurlarÄ±nÄ± koordineli olarak harekete geÃ§irmeyi Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda Siyasi ve Askeri Ä°liÅŸkilerden sorumlu KÄ±demli MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Vekili Tina Kaidanow'un 28 Mart-3 Nisan'da TÃ¼rkiye ve Irak'Ä± ziyaret edeceÄŸi bildirildi.
Etiyopya'da Hailemariam Desalegn'in istifa etmesi sonrasÄ± boÅŸalan baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revini Oromolu lider Abiy Ahmed'in Ã¼stleneceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'nun, saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Facebook'un kurucusu ve Ãœst DÃ¼zey YÃ¶neticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in veri gizliliÄŸi skandalÄ± kapsamÄ±nda ABD Kongresi'nde ifade vereceÄŸi iddia edildi.
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ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Ä°ngiltere'de eski bir Rus ajanÄ±n zehirlenmesinin ardÄ±ndan Rusya'ya karÅŸÄ± alÄ±nan tedbirlere ve Ä°ngiltere ile dayanÄ±ÅŸmaya vurgu yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
BelÃ§ika BaÅŸbakanÄ± Charles Michel, Salisbury saldÄ±rÄ±sÄ±na tepki olarak bir Rus diplomatÄ±n 14 gÃ¼n iÃ§inde Ã¼lkeyi terk etmesi kararÄ±nÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.
ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki (Pentagon) basÄ±n ofisini ziyaret ederek baÅŸta Rus diplomatlarÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi ve TÃ¼rkiye ile devam eden gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler olmak Ã¼zere birÃ§ok konuda gazetecilere deÄŸerlendirmelerde bulundu.
Ã–zel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla taksicilik yapmasÄ±na imkan saÄŸlayan Uber'in sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z araÃ§larÄ±, ABD'nin Arizona eyaletinde yasaklandÄ±. Arizona Valisi Ducey, yasaklama sebebinin 18 Mart tarihinde gerÃ§ekleÅŸen kaza olduÄŸunu sÃ¶yledi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'la yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, TÃ¼rkiye ile Suriye'de yapÄ±lan iÅŸ birliÄŸinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± gerekliliÄŸini vurguladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.