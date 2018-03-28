11 bin aile koka bitkisi ekmekten vazgeÃ§ti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kolombiyaâ€™nÄ±n gÃ¼neyinde 11 binden fazla ailenin, kokain yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan koka bitkisi yetiÅŸtiriciliÄŸinden vazgeÃ§tiÄŸi bildirildi.
Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ofisi, UyuÅŸturucu YapÄ±mÄ±nda KullanÄ±lan Bitkilerle MÃ¼cadele Biriminin, Putumayo ve Caucaâ€™da yaÅŸayan 11 bin 185 aile ile koka yapraÄŸÄ± Ã¼retiminden vazgeÃ§me anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Ã‡atÄ±ÅŸma SonrasÄ± DÃ¶nem BakanÄ± Rafael Pardoâ€™nun anlaÅŸma imzalayan aileleri tebrik ederek bu yÃ¶ndeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n, geliÅŸme ve istikrarÄ±n gÃ¶stergesi olduÄŸunu vurguladÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.
Yetkililerin anlaÅŸma Ã¶ncesi ciddi coÄŸrafi zorluklarÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgede sÃ¶z konusu ailelerle 80â€™den fazla gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, ailelerden 6 bin 779â€™unun yetiÅŸtirici, 3 bin 614â€™Ã¼nÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸan ve 792â€™sinin hasatÃ§Ä± olduÄŸu kaydedildi.
AnlaÅŸmanÄ±n, Kolombiya Devrimci SilahlÄ± GÃ¼Ã§leri, BirleÅŸmiÅŸ Milletler UyuÅŸturucu ve SuÃ§ Ofisinin yanÄ± sÄ±ra yerel yetkililerin iÅŸ birliÄŸi ile imza aÅŸamasÄ±na getirildiÄŸi kaydedilen aÃ§Ä±klamada, ailelerin bundan bÃ¶yle mÄ±sÄ±r, patates, pirinÃ§ ve fasulye yetiÅŸtirilmeye elveriÅŸli arazilerde meÅŸru ekonomik faaliyetler yÃ¼rÃ¼teceÄŸi vurgulandÄ±.
Kolombiyaâ€™da 125 binden fazla ailenin koka yetiÅŸtiriciliÄŸinden gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak vazgeÃ§irilmesiyle 95 bin hektardan fazla arazi bu bitkiden temizlendi. Koka sÃ¶kÃ¼mÃ¼ yapÄ±lan arazilerin 54 bin hektarÄ± bulduÄŸu Ã¼lkede hÃ¼kÃ¼met bu rakamÄ± yÄ±l sonuna kadar 115 bin hektara Ã§Ä±karmayÄ± hedefliyor. Kolombiyaâ€™da koka bitkisi sÃ¶kÃ¼mÃ¼nÃ¼n yanÄ± sÄ±ra gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin operasyonlarÄ±nda geÃ§en yÄ±l 416 ton kokain ele geÃ§irilmiÅŸti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Ã‡in'e gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi gezi, gÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 2011'den bu yana yaptÄ±ÄŸÄ± ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyareti olarak kayÄ±tlara geÃ§ti
Suudi Arabistan, Mekke-i MÃ¼kerreme kentinde yer alan Mescid-i Haram'da yÃ¼rÃ¼tÃ¼len "zemzem kuyusunu iyileÅŸtirme" projesinin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Yeni Zelanda'da bir yolcu uÃ§aÄŸÄ±na 5 metre kadar yaklaÅŸan drone, 278 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden oluyordu
Kolombiya hÃ¼kÃ¼meti binlerce aileyi kokain yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan koka yapraÄŸÄ± Ã¼retiminden vazgeÃ§irdi
Trump yÃ¶netimi, GÃ¼ney Kore ile 2012 yÄ±lÄ±nda imzalanan ticaret anlaÅŸmasÄ±nda yapÄ±lacak deÄŸiÅŸiklikler konusunda prensip anlaÅŸmasÄ±na varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Ä°ngiltere tarafÄ±ndan "FÃ¼zyon Doktrini" olarak adlandÄ±rÄ±lan yeni bir milli gÃ¼venlik stratejisi yayÄ±mlandÄ±. Yeni doktrin, tehditlere karÅŸÄ± bÃ¼tÃ¼n hÃ¼kÃ¼met unsurlarÄ±nÄ± koordineli olarak harekete geÃ§irmeyi Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda Siyasi ve Askeri Ä°liÅŸkilerden sorumlu KÄ±demli MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Vekili Tina Kaidanow'un 28 Mart-3 Nisan'da TÃ¼rkiye ve Irak'Ä± ziyaret edeceÄŸi bildirildi.
Etiyopya'da Hailemariam Desalegn'in istifa etmesi sonrasÄ± boÅŸalan baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revini Oromolu lider Abiy Ahmed'in Ã¼stleneceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'nun, saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Facebook'un kurucusu ve Ãœst DÃ¼zey YÃ¶neticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in veri gizliliÄŸi skandalÄ± kapsamÄ±nda ABD Kongresi'nde ifade vereceÄŸi iddia edildi.
Macar Ä°slam Cemiyeti, Macar basÄ±nÄ±nda son dÃ¶nemde Ã§Ä±kan Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± haberler nedeniyle sosyal medyada Macar MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± ÅŸiddet Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Ä°ngiltere'de eski bir Rus ajanÄ±n zehirlenmesinin ardÄ±ndan Rusya'ya karÅŸÄ± alÄ±nan tedbirlere ve Ä°ngiltere ile dayanÄ±ÅŸmaya vurgu yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
BelÃ§ika BaÅŸbakanÄ± Charles Michel, Salisbury saldÄ±rÄ±sÄ±na tepki olarak bir Rus diplomatÄ±n 14 gÃ¼n iÃ§inde Ã¼lkeyi terk etmesi kararÄ±nÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.
ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki (Pentagon) basÄ±n ofisini ziyaret ederek baÅŸta Rus diplomatlarÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi ve TÃ¼rkiye ile devam eden gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler olmak Ã¼zere birÃ§ok konuda gazetecilere deÄŸerlendirmelerde bulundu.
Ã–zel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla taksicilik yapmasÄ±na imkan saÄŸlayan Uber'in sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z araÃ§larÄ±, ABD'nin Arizona eyaletinde yasaklandÄ±. Arizona Valisi Ducey, yasaklama sebebinin 18 Mart tarihinde gerÃ§ekleÅŸen kaza olduÄŸunu sÃ¶yledi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'la yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, TÃ¼rkiye ile Suriye'de yapÄ±lan iÅŸ birliÄŸinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± gerekliliÄŸini vurguladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.