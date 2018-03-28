09:23, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

11 bin aile koka bitkisi ekmekten vazgeÃ§ti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kolombiyaâ€™nÄ±n gÃ¼neyinde 11 binden fazla ailenin, kokain yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan koka bitkisi yetiÅŸtiriciliÄŸinden vazgeÃ§tiÄŸi bildirildi.

Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ofisi, UyuÅŸturucu YapÄ±mÄ±nda KullanÄ±lan Bitkilerle MÃ¼cadele Biriminin, Putumayo ve Caucaâ€™da yaÅŸayan 11 bin 185 aile ile koka yapraÄŸÄ± Ã¼retiminden vazgeÃ§me anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ã‡atÄ±ÅŸma SonrasÄ± DÃ¶nem BakanÄ± Rafael Pardoâ€™nun anlaÅŸma imzalayan aileleri tebrik ederek bu yÃ¶ndeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n, geliÅŸme ve istikrarÄ±n gÃ¶stergesi olduÄŸunu vurguladÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Yetkililerin anlaÅŸma Ã¶ncesi ciddi coÄŸrafi zorluklarÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgede sÃ¶z konusu ailelerle 80â€™den fazla gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, ailelerden 6 bin 779â€™unun yetiÅŸtirici, 3 bin 614â€™Ã¼nÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸan ve 792â€™sinin hasatÃ§Ä± olduÄŸu kaydedildi.

AnlaÅŸmanÄ±n, Kolombiya Devrimci SilahlÄ± GÃ¼Ã§leri, BirleÅŸmiÅŸ Milletler UyuÅŸturucu ve SuÃ§ Ofisinin yanÄ± sÄ±ra yerel yetkililerin iÅŸ birliÄŸi ile imza aÅŸamasÄ±na getirildiÄŸi kaydedilen aÃ§Ä±klamada, ailelerin bundan bÃ¶yle mÄ±sÄ±r, patates, pirinÃ§ ve fasulye yetiÅŸtirilmeye elveriÅŸli arazilerde meÅŸru ekonomik faaliyetler yÃ¼rÃ¼teceÄŸi vurgulandÄ±.

Kolombiyaâ€™da 125 binden fazla ailenin koka yetiÅŸtiriciliÄŸinden gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak vazgeÃ§irilmesiyle 95 bin hektardan fazla arazi bu bitkiden temizlendi. Koka sÃ¶kÃ¼mÃ¼ yapÄ±lan arazilerin 54 bin hektarÄ± bulduÄŸu Ã¼lkede hÃ¼kÃ¼met bu rakamÄ± yÄ±l sonuna kadar 115 bin hektara Ã§Ä±karmayÄ± hedefliyor. Kolombiyaâ€™da koka bitkisi sÃ¶kÃ¼mÃ¼nÃ¼n yanÄ± sÄ±ra gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin operasyonlarÄ±nda geÃ§en yÄ±l 416 ton kokain ele geÃ§irilmiÅŸti.