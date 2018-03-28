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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
10:12, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba
Genel
09:32, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

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Yeni Zelanda'da drone yÃ¼zÃ¼nden 278 kiÅŸi Ã¶lÃ¼yordu
Yeni Zelanda'da drone yÃ¼zÃ¼nden 278 kiÅŸi Ã¶lÃ¼yordu

Yeni Zelanda'da bir yolcu uÃ§aÄŸÄ±na 5 metre kadar yaklaÅŸan drone, 278 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden oluyordu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yeni Zelanda Hava YollarÄ±Â (Air New Zealand), Tokyo-Auckland seferini yapan bir yolcu uÃ§aÄŸÄ±na iniÅŸi sÄ±rasÄ±nda 5 metre kadar yaklaÅŸan insansÄ±z hava aracÄ±nÄ±n 278 yolcu ve mÃ¼rettebatÄ± riske attÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Radyo Yeni Zelanda'da yer alan habere gÃ¶re, Yeni Zelanda Hava YollarÄ± yÃ¶neticisi David Morgan, Japonya'nÄ±n baÅŸkenti Tokyo'dan havalanan ve Auckland havalimanÄ±na iniÅŸ yapan NZ92 sefer sayÄ±lÄ± yolcu uÃ§aÄŸÄ±na 5 metre kadar yaklaÅŸan drone'un 278 yolcu ve mÃ¼rettebatÄ± riske attÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

PilotlarÄ±n manevra yapma imkanÄ± olmayan bir noktada insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± fark ettiklerini ve uÃ§aÄŸÄ±n motoru tarafÄ±ndan yutulacakÂ drone'un ciddi bir risk oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± belirten Morgan, "NZ92, pazar gÃ¼nÃ¼ ciddi bir olaydan sadece birkaÃ§ metre uzaktaydÄ±. Pilotlar uÃ§aÄŸÄ±, kaÃ§Ä±ÅŸ manevrasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± bir noktada gÃ¶rdÃ¼." dedi.

"DRONE KULLANICILARINA SERT YAPTIRIMLAR UYGULANMALI"

Morgan, Ã¼lkedeki havaalanlarÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ±nda pervasÄ±zca uÃ§an insansÄ±z hava araÃ§larÄ±nÄ±n hayati tehlikeler oluÅŸturduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, bu tÃ¼r drone kullanÄ±cÄ±larÄ±na hapis cezasÄ± dahil daha sert yaptÄ±rÄ±mlar uygulanmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Drone tehlikesine karÅŸÄ± Ã§aÄŸrÄ±larÄ± desteklediklerini ifade eden Sivil HavacÄ±lÄ±k DirektÃ¶rÃ¼ Graeme Harris de yetkililerin gelecek aylarda kullanÄ±cÄ±larÄ± kurallar hakkÄ±nda bilinÃ§lendirmek iÃ§in bir dijital medya kampanyasÄ± yÃ¼rÃ¼teceÄŸini ifade etti.

Yeni Zelanda'daki mevcut yasalara gÃ¶re sivil havacÄ±lÄ±k kurallarÄ±nÄ± ihlal eden insansÄ±z hava aracÄ± kullanÄ±cÄ±larÄ±na 5 bin dolara (3 bin 600 Amerikan dolarÄ±) kadar para cezasÄ± uygulanÄ±yor. AyrÄ±ca drone kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n araÃ§larÄ±nÄ± havaalanlarÄ±ndan 4 kilometre uzakta uÃ§urmalarÄ± gerekiyor.

Auckland havalimanÄ±nda 6 Mart'ta insansÄ±z hava aracÄ±nÄ±n tespit edilmesi Ã¼zerine hava trafiÄŸi yaklaÅŸÄ±k 30 dakika durdurulmuÅŸtu.



Ä°lgili Konular Yeni Zelanda drone
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