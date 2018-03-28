Mescid-i Haram'da 'zemzem kuyusunu iyileÅŸtirme' projesi tamamlandÄ±

Mekke-i MÃ¼kerreme kentinde yer alan Mescid-i Haram'da yÃ¼rÃ¼tÃ¼len "zemzem kuyusunu iyileÅŸtirme" projesinin tamamlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Proje, zemzem suyunun taÅŸÄ±nmasÄ± iÃ§in Ã¶zel kanallarÄ±n inÅŸasÄ±,Â zemzem kuyusuÂ Ã§evresini iyileÅŸtirme veÂ Mescid-i Haram'Ä±nÂ zemininde bulunan beton ve demirin, kuyunun Ã¼zerindeki etkilerini bertaraf etmeyi kapsÄ±yor.
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi Ä°ÅŸleri Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndanÂ yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, tamamlanan proje Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi iÃ§in Kabe Ã§evresindeki tavaf alanÄ±nda oluÅŸturulan barikatlarÄ±n tamamen kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
SÃ¶z konusu projenin, zemzem suyunun taÅŸÄ±nmasÄ± iÃ§in Ã¶zel kanallarÄ±n inÅŸasÄ±, Kabe ile arasÄ±nda 21 metre bulunan zemzem kuyusu Ã§evresini iyileÅŸtirme ve Mescid-i Haram'Ä±n zeminindeki beton ve demirin, kuyunun Ã¼zerindeki etkilerini bertaraf etmeyi kapsadÄ±ÄŸÄ± birkaÃ§ aÅŸamadan oluÅŸtuÄŸu duyurulan aÃ§Ä±klamada, ayrÄ±ca zemzemin kuyudan pompalanmasÄ± iÃ§in Ã¶zel dalgÄ±Ã§lar konulduÄŸu ifade edildi.
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi Ä°ÅŸleri Genel BaÅŸkanÄ± Åžeyh Dr. Abdurrahman es-Sudeysi, 28 Ekim 2017'de zemzem kuyusu projesini baÅŸlatma yÃ¶nÃ¼nde Kral Selman bin Abdulaziz'den talimat aldÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Ã‡in'e gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi gezi, gÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 2011'den bu yana yaptÄ±ÄŸÄ± ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyareti olarak kayÄ±tlara geÃ§ti
Suudi Arabistan, Mekke-i MÃ¼kerreme kentinde yer alan Mescid-i Haram'da yÃ¼rÃ¼tÃ¼len "zemzem kuyusunu iyileÅŸtirme" projesinin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Yeni Zelanda'da bir yolcu uÃ§aÄŸÄ±na 5 metre kadar yaklaÅŸan drone, 278 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden oluyordu
Kolombiya hÃ¼kÃ¼meti binlerce aileyi kokain yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan koka yapraÄŸÄ± Ã¼retiminden vazgeÃ§irdi
Trump yÃ¶netimi, GÃ¼ney Kore ile 2012 yÄ±lÄ±nda imzalanan ticaret anlaÅŸmasÄ±nda yapÄ±lacak deÄŸiÅŸiklikler konusunda prensip anlaÅŸmasÄ±na varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Ä°ngiltere tarafÄ±ndan "FÃ¼zyon Doktrini" olarak adlandÄ±rÄ±lan yeni bir milli gÃ¼venlik stratejisi yayÄ±mlandÄ±. Yeni doktrin, tehditlere karÅŸÄ± bÃ¼tÃ¼n hÃ¼kÃ¼met unsurlarÄ±nÄ± koordineli olarak harekete geÃ§irmeyi Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda Siyasi ve Askeri Ä°liÅŸkilerden sorumlu KÄ±demli MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Vekili Tina Kaidanow'un 28 Mart-3 Nisan'da TÃ¼rkiye ve Irak'Ä± ziyaret edeceÄŸi bildirildi.
Etiyopya'da Hailemariam Desalegn'in istifa etmesi sonrasÄ± boÅŸalan baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revini Oromolu lider Abiy Ahmed'in Ã¼stleneceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'nun, saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Facebook'un kurucusu ve Ãœst DÃ¼zey YÃ¶neticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in veri gizliliÄŸi skandalÄ± kapsamÄ±nda ABD Kongresi'nde ifade vereceÄŸi iddia edildi.
Macar Ä°slam Cemiyeti, Macar basÄ±nÄ±nda son dÃ¶nemde Ã§Ä±kan Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± haberler nedeniyle sosyal medyada Macar MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± ÅŸiddet Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Ä°ngiltere'de eski bir Rus ajanÄ±n zehirlenmesinin ardÄ±ndan Rusya'ya karÅŸÄ± alÄ±nan tedbirlere ve Ä°ngiltere ile dayanÄ±ÅŸmaya vurgu yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
BelÃ§ika BaÅŸbakanÄ± Charles Michel, Salisbury saldÄ±rÄ±sÄ±na tepki olarak bir Rus diplomatÄ±n 14 gÃ¼n iÃ§inde Ã¼lkeyi terk etmesi kararÄ±nÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.
ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki (Pentagon) basÄ±n ofisini ziyaret ederek baÅŸta Rus diplomatlarÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi ve TÃ¼rkiye ile devam eden gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler olmak Ã¼zere birÃ§ok konuda gazetecilere deÄŸerlendirmelerde bulundu.
Ã–zel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla taksicilik yapmasÄ±na imkan saÄŸlayan Uber'in sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z araÃ§larÄ±, ABD'nin Arizona eyaletinde yasaklandÄ±. Arizona Valisi Ducey, yasaklama sebebinin 18 Mart tarihinde gerÃ§ekleÅŸen kaza olduÄŸunu sÃ¶yledi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'la yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, TÃ¼rkiye ile Suriye'de yapÄ±lan iÅŸ birliÄŸinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± gerekliliÄŸini vurguladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.