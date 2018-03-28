09:43, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

Mescid-i Haram'da 'zemzem kuyusunu iyileÅŸtirme' projesi tamamlandÄ±





Suudi Arabistan, Mekke-i MÃ¼kerreme kentinde yer alan Mescid-i Haram'da yÃ¼rÃ¼tÃ¼len "zemzem kuyusunu iyileÅŸtirme" projesinin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Mekke-i MÃ¼kerreme kentinde yer alan Mescid-i Haram'da yÃ¼rÃ¼tÃ¼len "zemzem kuyusunu iyileÅŸtirme" projesinin tamamlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Proje, zemzem suyunun taÅŸÄ±nmasÄ± iÃ§in Ã¶zel kanallarÄ±n inÅŸasÄ±,Â zemzem kuyusuÂ Ã§evresini iyileÅŸtirme veÂ Mescid-i Haram'Ä±nÂ zemininde bulunan beton ve demirin, kuyunun Ã¼zerindeki etkilerini bertaraf etmeyi kapsÄ±yor. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi Ä°ÅŸleri Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndanÂ yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, tamamlanan proje Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi iÃ§in Kabe Ã§evresindeki tavaf alanÄ±nda oluÅŸturulan barikatlarÄ±n tamamen kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. SÃ¶z konusu projenin, zemzem suyunun taÅŸÄ±nmasÄ± iÃ§in Ã¶zel kanallarÄ±n inÅŸasÄ±, Kabe ile arasÄ±nda 21 metre bulunan zemzem kuyusu Ã§evresini iyileÅŸtirme ve Mescid-i Haram'Ä±n zeminindeki beton ve demirin, kuyunun Ã¼zerindeki etkilerini bertaraf etmeyi kapsadÄ±ÄŸÄ± birkaÃ§ aÅŸamadan oluÅŸtuÄŸu duyurulan aÃ§Ä±klamada, ayrÄ±ca zemzemin kuyudan pompalanmasÄ± iÃ§in Ã¶zel dalgÄ±Ã§lar konulduÄŸu ifade edildi. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi Ä°ÅŸleri Genel BaÅŸkanÄ± Åžeyh Dr. Abdurrahman es-Sudeysi, 28 Ekim 2017'de zemzem kuyusu projesini baÅŸlatma yÃ¶nÃ¼nde Kral Selman bin Abdulaziz'den talimat aldÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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