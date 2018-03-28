Atilla'nÄ±n avukatlarÄ± cezadan indirim istedi

ABD'deki Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ± davasÄ±nda suÃ§lu bulunan eski Halk BankasÄ± Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Hakan Atilla'nÄ±n avukatlarÄ±, 11 Nisan'da gÃ¶rÃ¼lecek ceza duruÅŸmasÄ± Ã¶ncesi mahkemeye 75 sayfalÄ±k bir mektup gÃ¶nderdi.
Bu davanÄ±n benzersiz bir dava olduÄŸuna, Ä°ran'a yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ± ihlal eden birÃ§ok uluslararasÄ± bankaya sadece para cezasÄ± kesilip hiÃ§bir Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na dava aÃ§Ä±lmazken ABD ile hiÃ§bir baÄŸlantÄ±sÄ± bulunmayan Atilla'nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekilen mektupta, kanÄ±tlarÄ±n Atilla'nÄ±n, ''aÃ§ gÃ¶zlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n peÅŸinden giden bu entrikanÄ±n mimarÄ± RÄ±za Sarraf'Ä±n komplosuna alet edilen bir devlet memuru olduÄŸunu gÃ¶sterdiÄŸi'' belirtildi.
Federal ceza kÄ±lavuzundaki ''gaddarca, mantÄ±ksÄ±z ve adaletsiz'' Ã¶mÃ¼r boyu ya da 95 yÄ±l hapis cezasÄ± talebinin aksine avukatlar, kendi hesaplamalarÄ±na gÃ¶re Atilla iÃ§in 46 ila 57 ay (4-5 yÄ±l) arasÄ±nda hapis cezasÄ± istenmesi gerektiÄŸi ve mÃ¼vekkillerinin bunun Ã§ok altÄ±nda bir ceza almasÄ± talebinde bulunulan mektupta, YargÄ±Ã§ Berman'dan ''adil ve merhametli'' bir ceza vermesi talebinde bulunuldu.
SavcÄ±lÄ±k makamÄ± ise ceza Ã¶nerilerini henÃ¼z mahkemeye sunmadÄ±.
Mektupta ayrÄ±ca Atilla'nÄ±n ailesi, arkadaÅŸlarÄ±, yakÄ±nlarÄ± ve iÅŸ arkadaÅŸlarÄ±nca mahkemeye gÃ¶nderilen mektuplardan kesitlere de yer verildi. Atilla'dan bu mektuplarda ''sevilen, saygÄ± duyulan ve onurlu bir hayat sÃ¼rdÃ¼ren, mÃ¼tevazÄ± dÃ¼rÃ¼st ve Ã§alÄ±ÅŸkan bir kiÅŸi'' olarak bahsedildi.
Ã–te yandan Atilla'nÄ±n cezasÄ±nÄ±n belli olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan avukatlarÄ± tarafÄ±ndan temyize baÅŸvurulmasÄ± bekleniyor.
JÃ¼ri, Atilla'yÄ± 6 suÃ§lamanÄ±n 5'inden suÃ§lu bulmuÅŸ, "kara para aklama" suÃ§lamasÄ±nda ise masum olduÄŸuna karar vermiÅŸti.
ABDâ€™nin Ä°ran'a yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± delmekle suÃ§lanan ve 19 Mart 2016â€™da ABDâ€™de tutuklanan iÅŸ adamÄ± RÄ±za Sarraf, yargÄ±lanmasÄ±na kÄ±sa bir sÃ¼re kala 26 Ekim 2017â€™da hakkÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ± kabul etmiÅŸ ve savcÄ±lÄ±kla iÅŸbirliÄŸine gitmiÅŸti.
Eski Halk BankasÄ± Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Atilla ise davanÄ±n tek sanÄ±ÄŸÄ± olarak yargÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±.
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, DEAÅž'Ä± sahada yendiklerini ancak ideolojisi hala canlÄ± olan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n olasÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± uyarÄ±da bulunmak istediÄŸini sÃ¶yledi
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Brezilya'da eski devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n kampanya konvoyundaki iki otobÃ¼se ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±
Ay baÅŸÄ±nda, Londra'daki Cambridge Analytica siyasi danÄ±ÅŸmanlÄ±k ÅŸirketinin 50 milyona yakÄ±n kullanÄ±cÄ±ya ait kiÅŸisel verileri izinsiz olarak kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±yla eleÅŸtiri oklarÄ±nÄ±n hedefi olan Facebook'a ÅŸimdi de, ABD'dekÄ° sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, hedeflenmiÅŸ reklamlarÄ±yla "konut ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na" olanak saÄŸladÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle dava aÃ§tÄ±
Ã‡inâ€™in baÅŸkenti Pekinâ€™de, havadaki PM2.5 ve PM10 zararlÄ± partikÃ¼llerinin tehlikeli boyuta ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kentte hava kirliliÄŸinin Ã¼st sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geÃ§mesi Ã¼zerine mavi alarm verildi. Yerel yetkililer, halka evlerinden mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca az Ã§Ä±kmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
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ABD'de gÃ¶rÃ¼len davada Hakan Atilla'nÄ±n avukatlarÄ±, Ä°ran'a yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ± ihlal eden birÃ§ok uluslararasÄ± bankaya sadece para cezasÄ± kesilip hiÃ§bir Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na dava aÃ§Ä±lmazken ABD ile hiÃ§bir baÄŸlantÄ±sÄ± bulunmayan Atilla'nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekilen 75 sayfalÄ±k bir mektup hazÄ±rlayarak mahkemeden cezada indirim talebinde bulundu.
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