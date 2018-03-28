10:00, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

Kim Jong-un'un 7 yÄ±l sonra ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± gezisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "GÃ¼ney Kore ve ABD bizim iyi niyetli Ã§abalarÄ±mÄ±za karÅŸÄ±lÄ±k verirse, Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±nÂ nÃ¼kleerÂ sorunu Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸabilir." dedi.

Åžinhua ajansÄ±, Kuzey Kore Ä°ÅŸÃ§i Partisi Komitesi BaÅŸkanÄ± ve Devlet Konseyi BaÅŸkanÄ± Kim Jong-un'un, Ã‡in KomÃ¼nist Partisi Genel Sekreteri ve Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping'in daveti Ã¼zerine 25-28 Mart'ta Ã‡in'e resmi olmayan bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini duyurdu.

Kim'in Ã‡in ziyareti sÄ±rasÄ±nda Åži ile bir araya gelerek ikili iliÅŸkiler, Kore YarÄ±madasÄ±'ndaki geliÅŸmeler, Kuzey Kore'nin GÃ¼ney Kore ve ABD ile ayrÄ± ayrÄ± yapacaÄŸÄ± liderler zirvelerine iliÅŸkin konularÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ aktarÄ±ldÄ±.

Kim Jong-un, Devlet BaÅŸkanÄ± Åži ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, "Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n nÃ¼kleerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸmez tavÄ±rlarÄ± olduÄŸunu" sÃ¶yleyerek, "Kuzey ve GÃ¼ney Kore iliÅŸkilerinin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± barÄ±ÅŸ ve iÅŸ birliÄŸi iliÅŸkisi dÃ¼zlemine getirmeye yÃ¶nelik kararlÄ±ÄŸÄ±nÄ±" vurguladÄ±.

"GÃ¼ney Kore ve ABD liderleri ile bir araya gelerek diyalog kurmaya hazÄ±r olduÄŸunu" dile getiren Kim, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"GÃ¼ney Kore ve ABD bizim iyi niyetli Ã§abalarÄ±mÄ±za karÅŸÄ±lÄ±k verir, barÄ±ÅŸ ve istikrara katkÄ± yapacak bir atmosfer oluÅŸturmaya yardÄ±mcÄ± olursa, Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n nÃ¼kleer sorunu Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸabilir. Ã‡in'in stratejik diyaloÄŸu gÃ¼Ã§lendirmesini, mÃ¼zakere ve diyalog havasÄ±nÄ±n Kore YarÄ±madasÄ±'na getireceÄŸi istikrar ve barÄ±ÅŸ yÃ¶nlÃ¼ Ä±lÄ±mlÄ± havayÄ± ortaklaÅŸa korumasÄ±nÄ± umuyoruz."

Ã‡Ä°N LÄ°DERÄ° ÅžÄ°: YAPICI VE AKTÄ°F ROL ALMAYI SÃœRDÃœRECEÄžÄ°Z

Ã‡in lideri ÅžiÂ ise Pyongyang yÃ¶netiminin sorunlarÄ± diyalog ve mÃ¼zakere yoluyla Ã§Ã¶zme konusunda ortaya koyduÄŸu iradeyi takdir ettiklerini anlatarak, "Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n nÃ¼kleerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±, bÃ¶lgede barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ±n korunmasÄ± amacÄ±yla yapÄ±cÄ± ve aktif rol oynamayÄ± sÃ¼rdÃ¼receklerini" belirtti.

Japon NTV televizyonu ve yayÄ±n kuruluÅŸu NHK, alÄ±ÅŸÄ±lmadÄ±k biÃ§imde korunan Ã¶zel bir trenin pazartesi gÃ¼nÃ¼ Pekin'e geldiÄŸini, trende Ã¼st dÃ¼zey bir heyet bulunduÄŸunu ve kentte gÃ¼venliÄŸin artÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸ, haberin ardÄ±ndan Kuzey Kore lideri Kim veya Kim'in kÄ±z kardeÅŸinin bir heyetle trenle Ã‡in'e geldiÄŸine yÃ¶nelik haberler Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hua Ã‡unying, dÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, sÃ¶z konusu haberlere iliÅŸkin kendisine yÃ¶neltilen sorulara, "BahsettiÄŸiniz konudan bir ÅŸey anlamÄ±yorum. Bir bilgi olursa yayÄ±mlarÄ±z." yanÄ±tÄ±nÄ± vermiÅŸti.

Kuzey Kore lideri Kim'in nisan ayÄ± sonunda GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in, mayÄ±s ayÄ±na kadar da ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile bir araya gelmesi planlanÄ±yor.

Kim'in Ã‡in ziyareti, aynÄ± zamanda gÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 2011'den bu yana yaptÄ±ÄŸÄ± ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyareti oldu.