Kim Jong-un'un 7 yÄ±l sonra ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± gezisi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "GÃ¼ney Kore ve ABD bizim iyi niyetli Ã§abalarÄ±mÄ±za karÅŸÄ±lÄ±k verirse, Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±nÂ nÃ¼kleerÂ sorunu Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸabilir." dedi.
Åžinhua ajansÄ±, Kuzey Kore Ä°ÅŸÃ§i Partisi Komitesi BaÅŸkanÄ± ve Devlet Konseyi BaÅŸkanÄ± Kim Jong-un'un, Ã‡in KomÃ¼nist Partisi Genel Sekreteri ve Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping'in daveti Ã¼zerine 25-28 Mart'ta Ã‡in'e resmi olmayan bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini duyurdu.
Kim'in Ã‡in ziyareti sÄ±rasÄ±nda Åži ile bir araya gelerek ikili iliÅŸkiler, Kore YarÄ±madasÄ±'ndaki geliÅŸmeler, Kuzey Kore'nin GÃ¼ney Kore ve ABD ile ayrÄ± ayrÄ± yapacaÄŸÄ± liderler zirvelerine iliÅŸkin konularÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ aktarÄ±ldÄ±.
Kim Jong-un, Devlet BaÅŸkanÄ± Åži ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, "Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n nÃ¼kleerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸmez tavÄ±rlarÄ± olduÄŸunu" sÃ¶yleyerek, "Kuzey ve GÃ¼ney Kore iliÅŸkilerinin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± barÄ±ÅŸ ve iÅŸ birliÄŸi iliÅŸkisi dÃ¼zlemine getirmeye yÃ¶nelik kararlÄ±ÄŸÄ±nÄ±" vurguladÄ±.
"GÃ¼ney Kore ve ABD liderleri ile bir araya gelerek diyalog kurmaya hazÄ±r olduÄŸunu" dile getiren Kim, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"GÃ¼ney Kore ve ABD bizim iyi niyetli Ã§abalarÄ±mÄ±za karÅŸÄ±lÄ±k verir, barÄ±ÅŸ ve istikrara katkÄ± yapacak bir atmosfer oluÅŸturmaya yardÄ±mcÄ± olursa, Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n nÃ¼kleer sorunu Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸabilir. Ã‡in'in stratejik diyaloÄŸu gÃ¼Ã§lendirmesini, mÃ¼zakere ve diyalog havasÄ±nÄ±n Kore YarÄ±madasÄ±'na getireceÄŸi istikrar ve barÄ±ÅŸ yÃ¶nlÃ¼ Ä±lÄ±mlÄ± havayÄ± ortaklaÅŸa korumasÄ±nÄ± umuyoruz."
Ã‡in lideri ÅžiÂ ise Pyongyang yÃ¶netiminin sorunlarÄ± diyalog ve mÃ¼zakere yoluyla Ã§Ã¶zme konusunda ortaya koyduÄŸu iradeyi takdir ettiklerini anlatarak, "Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n nÃ¼kleerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±, bÃ¶lgede barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ±n korunmasÄ± amacÄ±yla yapÄ±cÄ± ve aktif rol oynamayÄ± sÃ¼rdÃ¼receklerini" belirtti.
Japon NTV televizyonu ve yayÄ±n kuruluÅŸu NHK, alÄ±ÅŸÄ±lmadÄ±k biÃ§imde korunan Ã¶zel bir trenin pazartesi gÃ¼nÃ¼ Pekin'e geldiÄŸini, trende Ã¼st dÃ¼zey bir heyet bulunduÄŸunu ve kentte gÃ¼venliÄŸin artÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸ, haberin ardÄ±ndan Kuzey Kore lideri Kim veya Kim'in kÄ±z kardeÅŸinin bir heyetle trenle Ã‡in'e geldiÄŸine yÃ¶nelik haberler Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hua Ã‡unying, dÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, sÃ¶z konusu haberlere iliÅŸkin kendisine yÃ¶neltilen sorulara, "BahsettiÄŸiniz konudan bir ÅŸey anlamÄ±yorum. Bir bilgi olursa yayÄ±mlarÄ±z." yanÄ±tÄ±nÄ± vermiÅŸti.
Kuzey Kore lideri Kim'in nisan ayÄ± sonunda GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in, mayÄ±s ayÄ±na kadar da ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile bir araya gelmesi planlanÄ±yor.
Kim'in Ã‡in ziyareti, aynÄ± zamanda gÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 2011'den bu yana yaptÄ±ÄŸÄ± ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyareti oldu.
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, DEAÅž'Ä± sahada yendiklerini ancak ideolojisi hala canlÄ± olan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n olasÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± uyarÄ±da bulunmak istediÄŸini sÃ¶yledi
ABD, Kanada, Ukrayna ve AB Ã¼lkeleri ile NATO'nun eÅŸ zamanlÄ± olarak Rus diplomatlara yÃ¶nelik "sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ±" kararlarÄ±nÄ± ikinci bir "soÄŸuk savaÅŸ"Ä±n tetikleyicisi olarak deÄŸerlendiren dÄ±ÅŸ politika uzmanlarÄ±, Rusya ile BatÄ± arasÄ±nda yeni bir "Berlin DuvarÄ±" inÅŸa edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼nde bulunuyor
Kaddafiâ€™nin oÄŸlu Seyfulislam'Ä±n bu yÄ±l yapÄ±lmasÄ± planlanan baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinde aday olmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde hiÃ§bir engel kalmadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Brezilya'da eski devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n kampanya konvoyundaki iki otobÃ¼se ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±
Ay baÅŸÄ±nda, Londra'daki Cambridge Analytica siyasi danÄ±ÅŸmanlÄ±k ÅŸirketinin 50 milyona yakÄ±n kullanÄ±cÄ±ya ait kiÅŸisel verileri izinsiz olarak kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±yla eleÅŸtiri oklarÄ±nÄ±n hedefi olan Facebook'a ÅŸimdi de, ABD'dekÄ° sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, hedeflenmiÅŸ reklamlarÄ±yla "konut ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na" olanak saÄŸladÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle dava aÃ§tÄ±
Ã‡inâ€™in baÅŸkenti Pekinâ€™de, havadaki PM2.5 ve PM10 zararlÄ± partikÃ¼llerinin tehlikeli boyuta ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kentte hava kirliliÄŸinin Ã¼st sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geÃ§mesi Ã¼zerine mavi alarm verildi. Yerel yetkililer, halka evlerinden mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca az Ã§Ä±kmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Suriye'deki Esed rejiminin ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'dan ayrÄ±lmak zorunda kalanlarÄ± taÅŸÄ±yan altÄ±ncÄ± konvoyun da Hama'ya varmasÄ±yla bÃ¶lgeden Ã§Ä±kanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 22 bini aÅŸtÄ±
ABD'de 2016 yÄ±lÄ±nda Alton Sterling adlÄ± siyahi Amerikan vatandaÅŸÄ±nÄ± vurarak Ã¶ldÃ¼ren iki beyaz polisin ceza almayacaÄŸÄ± bildirildi
Ukrayna DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pavlo Klimkin, Ukraynaâ€™da Latin alfabesinin kullanÄ±lma fikrinin tartÄ±ÅŸÄ±labileceÄŸini belirtti.
Myanmar'da devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ve Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan Sorumlu Devlet BakanÄ± Aung San Suu Ã‡ii'nin yakÄ±n mÃ¼ttefiklerinden Win Myint kazandÄ±
Suudi Arabistan ile ABD ÅŸirketleri arasÄ±nda 16 milyar dolar deÄŸerinde 36 mutabakat zaptÄ±nÄ±n imzalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Ã‡in'e gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi gezi, gÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 2011'den bu yana yaptÄ±ÄŸÄ± ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyareti olarak kayÄ±tlara geÃ§ti
ABD'de gÃ¶rÃ¼len davada Hakan Atilla'nÄ±n avukatlarÄ±, Ä°ran'a yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ± ihlal eden birÃ§ok uluslararasÄ± bankaya sadece para cezasÄ± kesilip hiÃ§bir Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na dava aÃ§Ä±lmazken ABD ile hiÃ§bir baÄŸlantÄ±sÄ± bulunmayan Atilla'nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekilen 75 sayfalÄ±k bir mektup hazÄ±rlayarak mahkemeden cezada indirim talebinde bulundu.
Suudi Arabistan, Mekke-i MÃ¼kerreme kentinde yer alan Mescid-i Haram'da yÃ¼rÃ¼tÃ¼len "zemzem kuyusunu iyileÅŸtirme" projesinin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Yeni Zelanda'da bir yolcu uÃ§aÄŸÄ±na 5 metre kadar yaklaÅŸan drone, 278 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden oluyordu
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