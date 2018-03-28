10:08, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

Yalova Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Suat Cebeci atandÄ±



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Yalova Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Cebeci'nin atanmasÄ±na iliÅŸkin karar Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yalova Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Suat Cebeci'nin atanmasÄ±na iliÅŸkin kararÂ Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±. Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda yer alan karara gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, AnayasanÄ±n 130'uncu ve 2547 sayÄ±lÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kanununun 13'Ã¼ncÃ¼ maddeleri uyarÄ±nca, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulunun Ã¶nerdiÄŸi adaylar arasÄ±ndan Prof. Dr. Suat Cebeci'yi Yalova Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne atadÄ±.

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