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13:38, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba
OrtadoÄŸu
10:18, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

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S. Arabistan ile ABD ÅŸirketleri arasÄ±nda 16 milyar dolarlÄ±k Ã¶n anlaÅŸma
S. Arabistan ile ABD ÅŸirketleri arasÄ±nda 16 milyar dolarlÄ±k Ã¶n anlaÅŸma

Suudi Arabistan ile ABD ÅŸirketleri arasÄ±nda 16 milyar dolar deÄŸerinde 36 mutabakat zaptÄ±nÄ±n imzalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suudi ArabistanÂ ileÂ ABDÂ  ÅŸirketleriÂ arasÄ±nda 16 milyarÂ dolarÂ deÄŸerinde 36Â mutabakatÂ zaptÄ±Â imzalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansÄ± SPA'da yer alan haberde, her iki Ã¼lkeden bÃ¼yÃ¼k ÅŸirket yÃ¶neticilerinin ve bazÄ± Suudi yetkililerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÅŸ forumu Ã§erÃ§evesinde 16 milyar dolar deÄŸerinde 36 mutabakat zaptÄ± imzalandÄ±.

Haberde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'Ä±n ABD'yi ziyaretiyle eÅŸ zamanlÄ± gerÃ§ekleÅŸen anlaÅŸmalarÄ±n hangi alanlarda olduÄŸuna ve iÃ§eriÄŸine dair ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi verilmedi.



Ä°lgili Konular Suudi Arabistan ABD
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