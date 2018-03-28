10:18, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

S. Arabistan ile ABD ÅŸirketleri arasÄ±nda 16 milyar dolarlÄ±k Ã¶n anlaÅŸma





Suudi Arabistan ile ABD ÅŸirketleri arasÄ±nda 16 milyar dolar deÄŸerinde 36 mutabakat zaptÄ±nÄ±n imzalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suudi ArabistanÂ ileÂ ABDÂ ÅŸirketleriÂ arasÄ±nda 16 milyarÂ dolarÂ deÄŸerinde 36Â mutabakatÂ zaptÄ±Â imzalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Suudi Arabistan resmi haber ajansÄ± SPA'da yer alan haberde, her iki Ã¼lkeden bÃ¼yÃ¼k ÅŸirket yÃ¶neticilerinin ve bazÄ± Suudi yetkililerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÅŸ forumu Ã§erÃ§evesinde 16 milyar dolar deÄŸerinde 36 mutabakat zaptÄ± imzalandÄ±. Haberde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'Ä±n ABD'yi ziyaretiyle eÅŸ zamanlÄ± gerÃ§ekleÅŸen anlaÅŸmalarÄ±n hangi alanlarda olduÄŸuna ve iÃ§eriÄŸine dair ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi verilmedi.

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