10:29, 28 Mart 2018 Çarşamba

Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan Latin alfabesi teklifi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Ukrayna’da Kiril alfabesiyle birlikte Latin alfabesinin de kullanılma ihtimalini görüşmeyi teklif etti.

Konu ile ilgili Facebook’ta açıklama yapan Bakan, Polonyalı tarihçi ve gazeteci Ziemowit Szczerek yaptığı görüşmeden sonra bu fikrin meydana geldiğini ifade ederken, “Ziemowit Szczerek, neden Ukrayna’da Kiril alfabesiyle paralel olarak Latin alfabesi de kullanılmıyor? Bizim amacımız Ukrayna siyasi ulusunun oluşturulması, bu yüzden bizi birleştiren şeyler üzerinde çalışmalıyız. Ancak diğer taraftan bu konuyu tartışabiliriz? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yorumlarınızı bekliyorum.” diye kaydetti.

Ukrayna Parlamentosu Eğitim ve Bilimler Komitesi Başkan Yardımcısı Oleksandr Spivakovskiy, şu an Ukrayna’nın gündeminde Latin alfabesine geçiş konusundan daha önemli konuların var olduğunu dile getirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, ekim 2017’de Kazakistan'ın kiril alfabesinden latin alfabesine geçişine ilişkin kararnameyi imzaladı. Ülkede 2025 yılına kadar tamamen Latin alfabesine geçilmesi planlanıyor.

Kaynak: QHA