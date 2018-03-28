10:51, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

ABD'de siyahiyi Ã¶ldÃ¼ren polislere ceza yok

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'de 2016 yÄ±lÄ±nda Alton Sterling adlÄ±Â siyahi Amerikan vatandaÅŸÄ±nÄ± vurarak Ã¶ldÃ¼ren iki beyazÂ polisin ceza almayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Louisiana BaÅŸsavcÄ±sÄ± Jeff Landry, salÄ± gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamayla Blane Salamoni ve Howie Lake adlÄ± iki beyaz polisin, Sterling'i vururken "makul ve kabul edilebilir" ÅŸekilde hareket ettiÄŸini savundu.

Ä°ki beyaz polisin Sterling'i vurarak Ã¶ldÃ¼rmekten dolayÄ± herhangi bir ceza almayacaÄŸÄ±nÄ± belirten Landry, 2016'dan bu yana sÃ¼ren soruÅŸturma sonucunda bu karara vardÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

Landry, sÃ¶z konusu iki polisin olay yerine Sterling'in karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± olayla ilgili gelen Ã§aÄŸrÄ± Ã¼zerine gÃ¶nderildiÄŸini, maktulÃ¼n elinde silah olduÄŸunu ve polislerin Ã¶nce Sterling'i tutuklamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

"POLÄ°S ÅžÄ°DDETÄ°" PROTESTOLARA NEDEN OLMUÅžTU

ABD'nin Louisiana eyaletinde 5 Temmuz 2016'da Alton Sterling, Blane Salamoni ve Howie Lake adlÄ± iki beyaz polis tarafÄ±ndan vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Polis raporlarÄ±nda Salamoni'nin Sterling'e 6 kurÅŸun sÄ±ktÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Polis yetkilileri Sterling'in elinde silah olduÄŸunu ve polislere tehdit teÅŸkil ettiÄŸini, Sterling'in ailesi ve avukatÄ± ise silahÄ±n polislere karÅŸÄ± kullanÄ±lma giriÅŸiminde bulunulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunuyordu.

Bu olaydan bir gÃ¼n sonra 6 Temmuz 2016'da da Minnesota eyaletinde Philando Castile adlÄ± siyahi, beyaz polisler tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

SÃ¶z konusu olaylardan bir hafta sonra Dallas kentinde "Siyahilerin HayatÄ± Ã–nemlidir" hareketi Ã¼lke genelinde protesto gÃ¶sterileri dÃ¼zenlemiÅŸ, Dallas'ta Micah Johnson adlÄ± bir siyahi, beÅŸ beyaz AmerikalÄ± polisi vurarak Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.