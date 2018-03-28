10:55, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

Meteoroloji'den 5 il iÃ§in kuvvetli rÃ¼zgar ve toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli, BingÃ¶l ve AdÄ±yaman iÃ§in kuvvetli rÃ¼zgar ve toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.



Meteoroloji 13. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Malatya, ElazÄ±ÄŸ, BingÃ¶l, Tunceli ve AdÄ±yaman'Ä± kapsayan bÃ¶lgede yarÄ±n sabaha kadar havanÄ±n parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, akÅŸam saatlerinden itibaren yer yer saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n mevsim normallerinde gerÃ§ekleÅŸmesi beklenen 5 ilde rÃ¼zgarlarÄ±n gÃ¼neyli yÃ¶nlerden orta, yer yer kuvvetli eseceÄŸi tahmin ediliyor.

SÃ¶z konusu illerde rÃ¼zgarÄ±n yer yer kuvvetli esmesi ve toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± beklendiÄŸinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± vatandaÅŸlar ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmasÄ± gerekiyor.