Ã‡inâ€™de 'MÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca sokaÄŸa Ã§Ä±kmayÄ±n' uyarÄ±sÄ±

Ã‡inâ€™in baÅŸkentiÂ Pekinâ€™de yoÄŸunÂ hava kirliliÄŸiÂ nedeniyleÂ mavi alarmÂ verildi.
Pekin Meteoroloji BÃ¼rosu, havadakiÂ PM2.5Â veÂ PM10 zararlÄ± partikÃ¼llerininÂ tehlikeli boyuta ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kentte hava kirliliÄŸinin Ã¼st sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geÃ§mesi Ã¼zerine mavi alarm verildiÄŸini duyurdu.
Kentte kirlilik nedeniyle gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesi de 2 ila 4 kilometreye dÃ¼ÅŸtÃ¼.
Yerel yetkililer, halka evlerinden mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca az Ã§Ä±kmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Ã–ÄŸrencilere de kirli havadan etkilenmemeleri iÃ§in kapalÄ± mekanlarda kalmalarÄ± tavsiye edildi.
Pekin sakinleri, sokaÄŸa Ã§Ä±karken maske takÄ±yor.
Pekin Belediyesi GÃ¶zlem Merkezi de MoÄŸolistanâ€™dan gelmesi beklenen kum fÄ±rtÄ±nasÄ±nÄ±n kentte gÃ¼n boyunca etkili olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Kentte dÃ¼n de artmaya devam eden kirlilik nedeniyle turuncu alarm verilmiÅŸti.
Ã‡inâ€™de hava kirliliÄŸi dÃ¼zeyini belirten alarm sistemi mavi, sarÄ±, turuncu ve kÄ±rmÄ±zÄ± olmak Ã¼zere dÃ¶rt aÅŸamadan oluÅŸuyor. HÄ±zlÄ± kalkÄ±nma ve sanayileÅŸmenin bedeli olarak Ã‡in'deki metropollerin Ã§oÄŸu, dÃ¼nyanÄ±n en kirli ÅŸehirleri arasÄ±nda yer alÄ±yor.
Ã‡in, Ã¶zellikle 2014'ten bu yana Ã§evre ve hava kirliliÄŸiyle mÃ¼cadele etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. 1,43 milyarlÄ±k nÃ¼fusuyla dÃ¼nyanÄ±n en kalabalÄ±k Ã¼lkesi olan Ã‡in'de her yÄ±l yaklaÅŸÄ±k 1,6 milyon kiÅŸi, hava kirliliÄŸinin neden olduÄŸu kalp ve akciÄŸer hastalÄ±klarÄ± yÃ¼zÃ¼nden yaÅŸamÄ±nÄ± yitiriyor.
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, DEAÅž'Ä± sahada yendiklerini ancak ideolojisi hala canlÄ± olan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n olasÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± uyarÄ±da bulunmak istediÄŸini sÃ¶yledi
ABD, Kanada, Ukrayna ve AB Ã¼lkeleri ile NATO'nun eÅŸ zamanlÄ± olarak Rus diplomatlara yÃ¶nelik "sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ±" kararlarÄ±nÄ± ikinci bir "soÄŸuk savaÅŸ"Ä±n tetikleyicisi olarak deÄŸerlendiren dÄ±ÅŸ politika uzmanlarÄ±, Rusya ile BatÄ± arasÄ±nda yeni bir "Berlin DuvarÄ±" inÅŸa edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼nde bulunuyor
Kaddafiâ€™nin oÄŸlu Seyfulislam'Ä±n bu yÄ±l yapÄ±lmasÄ± planlanan baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinde aday olmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde hiÃ§bir engel kalmadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Brezilya'da eski devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n kampanya konvoyundaki iki otobÃ¼se ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±
Ay baÅŸÄ±nda, Londra'daki Cambridge Analytica siyasi danÄ±ÅŸmanlÄ±k ÅŸirketinin 50 milyona yakÄ±n kullanÄ±cÄ±ya ait kiÅŸisel verileri izinsiz olarak kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±yla eleÅŸtiri oklarÄ±nÄ±n hedefi olan Facebook'a ÅŸimdi de, ABD'dekÄ° sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, hedeflenmiÅŸ reklamlarÄ±yla "konut ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na" olanak saÄŸladÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle dava aÃ§tÄ±
Ã‡inâ€™in baÅŸkenti Pekinâ€™de, havadaki PM2.5 ve PM10 zararlÄ± partikÃ¼llerinin tehlikeli boyuta ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kentte hava kirliliÄŸinin Ã¼st sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geÃ§mesi Ã¼zerine mavi alarm verildi. Yerel yetkililer, halka evlerinden mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca az Ã§Ä±kmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Suriye'deki Esed rejiminin ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'dan ayrÄ±lmak zorunda kalanlarÄ± taÅŸÄ±yan altÄ±ncÄ± konvoyun da Hama'ya varmasÄ±yla bÃ¶lgeden Ã§Ä±kanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 22 bini aÅŸtÄ±
ABD'de 2016 yÄ±lÄ±nda Alton Sterling adlÄ± siyahi Amerikan vatandaÅŸÄ±nÄ± vurarak Ã¶ldÃ¼ren iki beyaz polisin ceza almayacaÄŸÄ± bildirildi
Ukrayna DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pavlo Klimkin, Ukraynaâ€™da Latin alfabesinin kullanÄ±lma fikrinin tartÄ±ÅŸÄ±labileceÄŸini belirtti.
Myanmar'da devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ve Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan Sorumlu Devlet BakanÄ± Aung San Suu Ã‡ii'nin yakÄ±n mÃ¼ttefiklerinden Win Myint kazandÄ±
Suudi Arabistan ile ABD ÅŸirketleri arasÄ±nda 16 milyar dolar deÄŸerinde 36 mutabakat zaptÄ±nÄ±n imzalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Ã‡in'e gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi gezi, gÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 2011'den bu yana yaptÄ±ÄŸÄ± ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyareti olarak kayÄ±tlara geÃ§ti
ABD'de gÃ¶rÃ¼len davada Hakan Atilla'nÄ±n avukatlarÄ±, Ä°ran'a yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ± ihlal eden birÃ§ok uluslararasÄ± bankaya sadece para cezasÄ± kesilip hiÃ§bir Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na dava aÃ§Ä±lmazken ABD ile hiÃ§bir baÄŸlantÄ±sÄ± bulunmayan Atilla'nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekilen 75 sayfalÄ±k bir mektup hazÄ±rlayarak mahkemeden cezada indirim talebinde bulundu.
Suudi Arabistan, Mekke-i MÃ¼kerreme kentinde yer alan Mescid-i Haram'da yÃ¼rÃ¼tÃ¼len "zemzem kuyusunu iyileÅŸtirme" projesinin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Yeni Zelanda'da bir yolcu uÃ§aÄŸÄ±na 5 metre kadar yaklaÅŸan drone, 278 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden oluyordu
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