GÃ¼ncelleme: 11:31, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

Ã‡inâ€™de 'MÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca sokaÄŸa Ã§Ä±kmayÄ±n' uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡inâ€™in baÅŸkentiÂ Pekinâ€™de yoÄŸunÂ hava kirliliÄŸiÂ nedeniyleÂ mavi alarmÂ verildi.

Pekin Meteoroloji BÃ¼rosu, havadakiÂ PM2.5Â veÂ PM10 zararlÄ± partikÃ¼llerininÂ tehlikeli boyuta ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kentte hava kirliliÄŸinin Ã¼st sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geÃ§mesi Ã¼zerine mavi alarm verildiÄŸini duyurdu.

Kentte kirlilik nedeniyle gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesi de 2 ila 4 kilometreye dÃ¼ÅŸtÃ¼.

YETKÄ°LÄ°LERDEN MÃœMKÃœN OLDUÄžUNCA SOKAÄžA Ã‡IKMAYIN UYARISI

Yerel yetkililer, halka evlerinden mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca az Ã§Ä±kmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Ã–ÄŸrencilere de kirli havadan etkilenmemeleri iÃ§in kapalÄ± mekanlarda kalmalarÄ± tavsiye edildi.

Pekin sakinleri, sokaÄŸa Ã§Ä±karken maske takÄ±yor.

Pekin Belediyesi GÃ¶zlem Merkezi de MoÄŸolistanâ€™dan gelmesi beklenen kum fÄ±rtÄ±nasÄ±nÄ±n kentte gÃ¼n boyunca etkili olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

DÃœN DE TURUNCU ALARM VERÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

Kentte dÃ¼n de artmaya devam eden kirlilik nedeniyle turuncu alarm verilmiÅŸti.

Ã‡inâ€™de hava kirliliÄŸi dÃ¼zeyini belirten alarm sistemi mavi, sarÄ±, turuncu ve kÄ±rmÄ±zÄ± olmak Ã¼zere dÃ¶rt aÅŸamadan oluÅŸuyor. HÄ±zlÄ± kalkÄ±nma ve sanayileÅŸmenin bedeli olarak Ã‡in'deki metropollerin Ã§oÄŸu, dÃ¼nyanÄ±n en kirli ÅŸehirleri arasÄ±nda yer alÄ±yor.

Ã‡in, Ã¶zellikle 2014'ten bu yana Ã§evre ve hava kirliliÄŸiyle mÃ¼cadele etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. 1,43 milyarlÄ±k nÃ¼fusuyla dÃ¼nyanÄ±n en kalabalÄ±k Ã¼lkesi olan Ã‡in'de her yÄ±l yaklaÅŸÄ±k 1,6 milyon kiÅŸi, hava kirliliÄŸinin neden olduÄŸu kalp ve akciÄŸer hastalÄ±klarÄ± yÃ¼zÃ¼nden yaÅŸamÄ±nÄ± yitiriyor.