Facebook'un baÅŸÄ± ÅŸimdi de 'konut ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±' suÃ§lamasÄ±yla dertte

Sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleri, hedeflenmiÅŸ reklam sisteminin konut ilanlarÄ±nÄ± belirli demografik gruplara gÃ¶stermeyerek "konut ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na" zemin saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rÃ¼yor.

Ulusal Adil Konut HakkÄ± Ä°ttifakÄ± (NFHA) Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda bir araya gelen kuruluÅŸlar, aÃ§tÄ±klarÄ± federal davada Facebook'un hedeflenmiÅŸ reklam uygulamasÄ±nÄ±n ev sahiplerine kiralÄ±k ve satÄ±lÄ±k ilanlarÄ±nÄ± yalnÄ±zca belirli demografik gruplara gÃ¶sterme olanaÄŸÄ± saÄŸlayarak vatandaÅŸlarÄ±n konuta eÅŸit ve adil eriÅŸimine engel olduÄŸunu savundu.

Dava dilekÃ§esinde Facebook'un reklam sisteminin, ev sahiplerine konut ilanlarÄ±nÄ± kiÅŸinin cinsiyetine, aile durumuna ve diÄŸer demografik niteliklere gÃ¶re gizlemesine olanak saÄŸladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ayrÄ±mcÄ± bir hizmet olduÄŸu vurgulandÄ±.

NFHA BaÅŸkanÄ± Lisa Rice davayla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Son gÃ¼nlerde Facebook'un kullanÄ±cÄ±larÄ±n kiÅŸisel verilerini kÃ¶tÃ¼ye kullandÄ±ÄŸÄ±na dair kamuoyunda ortaya Ã§Ä±kan kaygÄ±lar Ã¼zerine yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z araÅŸtÄ±rmalar sosyal paylaÅŸÄ±m sitesinin reklam verenleri geniÅŸ kullanÄ±cÄ± veri tabanÄ±nÄ± ayrÄ±mcÄ± yÃ¶nde kullanmasÄ±na izin verdiÄŸi ve hatta teÅŸvik ettiÄŸini gÃ¶stermektedir." ifadesini kullandÄ±.

"FACEBOOK, KONUT FIRSATLARINA KAPI KAPAMAYA DEÄžÄ°L AÃ‡MAYA OLANAK SAÄžLAMALIDIR"

AÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadeler yer aldÄ±:

"Facebook kullanÄ±cÄ± verilerinin ayrÄ±mcÄ± amaÃ§lar iÃ§in kullanÄ±lmasÄ±na ve istismar edilmesine engel olmalÄ±dÄ±r. KadÄ±nlar, Ã§ocuklu aileler, engelliler ve diÄŸer dezavantajlÄ± gruplar halihazÄ±rda konuta eriÅŸmekte zorluklarla karÅŸÄ±laÅŸmaktadÄ±r. Facebook bu mÃ¼ÅŸterilerin kiralÄ±k ve satÄ±lÄ±k konut ilanlarÄ±nÄ± gÃ¶rmesini engelleyen reklam platformunu derhal deÄŸiÅŸtirmelidir. Facebook, konut fÄ±rsatlarÄ±na kapÄ± kapamaya deÄŸil kapÄ± aÃ§maya olanak saÄŸlamalÄ±dÄ±r."

Åžirket yetkilileri davayla ilgili herhangi bir yorum yapmadÄ±.

Facebook ay baÅŸÄ±nda, merkezi Londra'da bulunan Cambridge Analytica siyasi danÄ±ÅŸmanlÄ±k ÅŸirketinin 50 milyona yakÄ±n kullanÄ±cÄ±ya ait kiÅŸisel verileri izinsiz olarak kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±yla eleÅŸtiri oklarÄ±nÄ±n hedefi olmuÅŸtu. SÃ¶z konusu firmanÄ±n verileri 2016'da Donald Trump'Ä±n sandÄ±ktan galip Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ABD baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinde ve Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n oylandÄ±ÄŸÄ± Brexit referandumunun sonuÃ§larÄ±nÄ± etkilemek Ã¼zere kullandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Facebook'un kurucusu ve Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticisi Mark Zuckerberg olayla ilgili kamuoyu Ã¶nÃ¼nde Ã¶zÃ¼r dilemiÅŸti. TartÄ±ÅŸmalar nedeniyle ÅŸirket hisseleri yÃ¼zde 18 deÄŸer kaybetmiÅŸti.