Ä°hsan EliaÃ§Ä±k'Ä±n 7,5 yÄ±la kadar hapsi istendi

YazarÂ Ä°hsan EliaÃ§Ä±k'Ä±n PKK propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±Â davada, 7,5 yÄ±la kadar hapsi istendi.
Yazar Ä°hsan EliaÃ§Ä±k'Ä±n, bir internet sitesinde yazdÄ±ÄŸÄ± yazÄ±larda, PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada,Â 7 yÄ±l 6 aya kadar hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.Â
Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya, sanÄ±k Ä°hsan EliaÃ§Ä±k ve avukatÄ± katÄ±lmadÄ±.Â
DuruÅŸmada, Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Hakan Ã–zer mÃ¼talaasÄ±nÄ± mahkemeye sundu.
MÃ¼talaada, sanÄ±k EliaÃ§Ä±k'Ä±n bir internet sitesinden yazdÄ±ÄŸÄ± yazÄ±larda silahlÄ± PKK'nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin BÄ°MER'e ihbarda bulunulduÄŸu anÄ±msatÄ±ldÄ±.
SÃ¶z konusu yazÄ±lara yer verilen mÃ¼talaada, bahse konu yazÄ±larla sanÄ±k tarafÄ±ndan silahlÄ± terÃ¶ristlere yÃ¶nelik devletin gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince yÃ¼rÃ¼tÃ¼len meÅŸru ve haklÄ± operasyonlarla ilgili olumsuz bir algÄ± oluÅŸturulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.
SanÄ±ÄŸÄ±n yazÄ±sÄ±nda, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK mensuplarÄ±nÄ±n belirli bÃ¶lgelerde hendek kazma eylemlerinin masumane olarak gÃ¶sterildiÄŸi, bu ÅŸekilde sÃ¶zde Ã¶rgÃ¼tsel ÅŸiddet eylemlerinin sahiplenildiÄŸi anlatÄ±lan mÃ¼talaada, sanÄ±ÄŸÄ±n TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Devleti'nin topraklarÄ±nÄ± "sÃ¶zde KÃ¼rdistan" olarak nitelendirerek Ã¶rgÃ¼tÃ¼n bÃ¶lÃ¼cÃ¼ ideolojisini yaymaya ve meÅŸru gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
MÃ¼talaada, sanÄ±ÄŸÄ±n yayÄ±nlanan yazÄ±larÄ± bir bÃ¼tÃ¼n olarak deÄŸerlendirildiÄŸinde eylemlerinin "terÃ¶rist ÅŸiddete Ã§aÄŸrÄ±, tahrik ve teÅŸvik edici, silahlÄ± direniÅŸe ve isyana davet ile ÅŸiddet eylemlerini Ã¶vÃ¼cÃ¼ nitelikte" olduÄŸu ifade edilerek, sanÄ±ÄŸÄ±n bu ÅŸekilde yazÄ±larla zincirleme bir ÅŸekilde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± suÃ§unu iÅŸlediÄŸi kaydedildi.
MÃ¼talaada, sanÄ±k EliaÃ§Ä±k'Ä±n ''terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ±" yapmak suÃ§undan 1,5 yÄ±ldan 7,5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.
Mahkeme heyeti, mÃ¼talaanÄ±n sanÄ±k EliaÃ§Ä±k ve avukatÄ±na tebligat ile gÃ¶nderilmesine, sanÄ±k ve avukatÄ±na mÃ¼talaasÄ±na karÅŸÄ± savunmalarÄ±nÄ± yapmak iÃ§in bir sonraki celseye kadar sÃ¼re verilmesine karar verdi.
SanÄ±k ve avukatÄ±na kesin sÃ¼reye raÄŸmen istemeleri halinde ek sÃ¼re verilmeyeceÄŸi uyarÄ±sÄ±nÄ±n da tebligatta yer almasÄ±na karar veren heyet,Â duruÅŸmayÄ± erteledi.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca hazÄ±rlanan iddianamede, sanÄ±k Ä°hsan EliaÃ§Ä±k'Ä±n bir internet sitesinde yer alan yazÄ±larÄ±nda silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK'nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± savunularak, sanÄ±ÄŸÄ±n ''terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edilmiÅŸti.
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Yazar Ä°hsan EliaÃ§Ä±k'Ä±n PKK propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, 7,5 yÄ±la kadar hapsinin istendiÄŸi bildirildi
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