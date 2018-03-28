11:13, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

SÄ±rp BakanÄ±n Kosovaâ€™da GÃ¶zaltÄ±na AlÄ±nmasÄ±nÄ±n ArkasÄ±nda Ne Var ?

Omer Jashari

UluslararasÄ± arenada Suriye krizi ile baÅŸlayan ve Brexit ile giderek tÄ±rmanan anarÅŸik durumdan en fazla etkilenen coÄŸrafyalar arasÄ±nda ÅŸÃ¼phesiz BalkanlardÄ±r. Balkanlar Birinci DÃ¼nya savaÅŸÄ±ndan Ã¶nce olduÄŸu gibi oldukÃ§a hararetli ve sÄ±cak bir dÃ¶nemi geÃ§irmektedir. Bir yandan Avrupa BirliÄŸinin (AB) BalkanlarÄ± entegre etme projelerinin giderek zayÄ±flarken, Rusyaâ€™nÄ±n etkisi artarak sahada yoÄŸun bir Rus gerginliÄŸine ÅŸahit olmak mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. UluslararasÄ± ihtilaflar ve Ã§atÄ±ÅŸmalar geleneksel olarak BalkanlarÄ± etkilemiÅŸtir. Bu kapsamda son zamanlarda yansÄ±yan bu duruma karÅŸÄ± Balkan coÄŸrafyasÄ±nda dini radikalleÅŸmeden milliyetÃ§i gruplara kadar karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak toplumlarÄ±n ve farklÄ± Ã§Ä±kar gruplarÄ±n gerginleÅŸmeye ve hatta radikalleÅŸmeye giden bir sÃ¼reÃ§ sÃ¶z konusudur.

Bu kapsamda en fazla dikkate deÄŸer geliÅŸmeler arasÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± henÃ¼z Ã§iÃ§eÄŸi burnunda olan Kosovaâ€™dÄ±r. OldukÃ§a uzun ve Ã§etin geÃ§en bir mÃ¼cadele sonucunda NATO mÃ¼dahalesi ve uluslararasÄ± kamuoyunun askeri mÃ¼dahale sayesinde 2008 yÄ±lÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etti. Buna raÄŸmen Ã¼lkenin ekonomik, toplumsal, gÃ¼venlik ve kimliksel problemler devam etmektedir. Bununla birlikte gÃ¼venlik ve sÄ±nÄ±r belirleme sorunlarÄ± ve SÄ±rplar gibi azÄ±nlÄ±klarÄ±n statÃ¼sÃ¼ ise Ã¼lkenin esas problemlerini oluÅŸturmaktadÄ±r.

HalihazÄ±rda Kosovaâ€™nÄ±n en Ã¶nemli sorunu ÅŸÃ¼phesiz MitroviÃ§a kentinden kaynaklanan sorunlar. YaklaÅŸÄ±k 18 yÄ±ldÄ±r Kosovaâ€™nÄ±n egemenlik hakimiyetini saÄŸlayamadÄ±ÄŸÄ± kentin kuzeyinde SÄ±rbistan devletin ve istihbaratÄ±n yoÄŸun olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir yer.

2 ay Ã¶nce kadar henÃ¼z aÃ§Ä±ÄŸa kavuÅŸamayan karanlÄ±k bir suikastla Ã¶ldÃ¼rÃ¼len SÄ±rp siyasetÃ§i Oliver Ä°vanoviÃ§in ardÄ±ndan 26 Martâ€™ta Kosova polisi Ã¶zel kuvvetleri ROSU tarafÄ±ndan SÄ±rbistan HÃ¼kÃ¼meti Kosova Ofis DirektÃ¶rÃ¼ Marko DjuriÃ§i olaylÄ± bir ÅŸekilde gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. DjuriÃ§ ve yanÄ±ndaki SÄ±rp yetkililer, MitroviÃ§aâ€™nÄ±n Kuzeyinde KosovalÄ± SÄ±rp siyasetÃ§ilerle toplantÄ± esnasÄ±nda Ã¼lkeye yasadÄ±ÅŸÄ± giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

GÃ¶zaltÄ± olayÄ±ndan sonra hem Kosova kanadÄ±ndan hem de SÄ±rp yetkililer tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lÄ±klÄ± sert aÃ§Ä±klamalar yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± TaÃ§iâ€™nin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada â€˜Kosovaâ€™nÄ±n egemenliÄŸi herkes tarafÄ±ndan saygÄ±yla karÅŸÄ±lanmasÄ± gerek.â€™ AynÄ± ÅŸekilde Kosova BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Enver Hoxhaj sosyal medya Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada â€˜DjuriÃ§'in Kosova'ya yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla giriÅŸinin hukuka, anayasaya ve Kosova ile SÄ±rbistan arasÄ±nda BrÃ¼ksel'de varÄ±lan anlaÅŸmaya karÅŸÄ± olduÄŸunuâ€™ ifade etti.

DiÄŸer yandan SÄ±rbistan CumhurbaÅŸkanÄ± Aleksandar VuÃ§iÃ§, â€˜BugÃ¼n meydana gelen adam kaÃ§Ä±rma, aÄŸÄ±r provokasyon ve suÃ§ operasyonuna katÄ±lan iki SÄ±rp da dahil herkes bunun hesabÄ±nÄ± kanunlar Ã¶nÃ¼nde verecekâ€™ diyerek â€˜SÄ±rp devletin ve halkÄ±nÄ±n aÅŸaÄŸÄ±lanmasÄ±na izin vermeyeceÄŸimâ€™ aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

OlaylÄ± ve gÃ¶steriÅŸli bir ÅŸekilde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan yÃ¼ksek bir SÄ±rp yetkilinin modern Kosova tarihinde ilk defa gerÃ§ekleÅŸtiriliyor. Zira DjuriÃ§ dahil ÅŸimdi kadar yasal ve yasa dÄ±ÅŸÄ± olarak yÃ¼zlerce SÄ±rp siyasetÃ§i ve yetkili onlarca defa Kosova egemenliÄŸini Ã§iÄŸneyerek Ã¼lkeye giriÅŸ yapmÄ±ÅŸtÄ±. Ellerini kollarÄ±nÄ± sallayarak giren SÄ±rp siyasetÃ§iler aynÄ± zamanda KosovalÄ±larÄ± da tehdit etmekte hiÃ§ geri durmamÄ±ÅŸlardÄ±. Kosova polisin bu olaya karÅŸÄ± Kosova halkÄ± esnasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir kahramanlÄ±k olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, vatandaÅŸlar arasÄ±nda operasyonun yapÄ±lÄ±ÅŸ ÅŸekli ve zamanlamasÄ± ile ilgili kuÅŸkulu bulanlar da vardÄ±.

SÄ±rbistanâ€™Ä±n Kosova egemenliÄŸini Ã§iÄŸnemekte daha Ã¶nce de benzer operastonlara giriÅŸtiÄŸi bir gerÃ§ek. Mesela Ocak 2017 yÄ±lÄ±nda SÄ±rp devleti yasadÄ±ÅŸÄ± bir ÅŸekilde bir tren Kosovaâ€™ya girmek suretiyle yeni bir ulaÅŸÄ±m kanalÄ±nÄ± aÃ§arak MitroviÃ§aâ€™nÄ±n fiili olarak SÄ±rbistanâ€™a baÄŸlamak amaÃ§lamÄ±ÅŸtÄ±. Buna raÄŸmen Kosova polisi tarafÄ±ndan bu giriÅŸim engellenmiÅŸti. AynÄ± ÅŸekilde 2011 yÄ±lÄ±nda Kosova polisi MitroviÃ§aâ€™nÄ±n Kuzeyinde egemenliÄŸini saÄŸlamak adÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonda SÄ±rp Ã§eteler silahlÄ± saldÄ±rÄ±larda bulunmak suretiyle Enver ZÃ¼mberi adlÄ± Kosova Ã¶zel kuvvetler polisi ÅŸehit etmiÅŸti. Bu olaydan sonra Kosova BrÃ¼ksel gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde katÄ±larak birÃ§ok taviz vermek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±. Mesela bunlar arasÄ±nda en meÅŸhurlarÄ± Kosova devleti iÃ§inde paralel bir devlet haline gelecek ve Kosova meclisinin onaylamasÄ± gereken â€˜SÄ±rp Belediyeler BirliÄŸininâ€™ kurulmasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸtir. AynÄ± zamanda bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde ABâ€™nin kolaylaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± ve arabulucu rolÃ¼yle birÃ§ok egemenlik hakkÄ±ndan vazgeÃ§mek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Kosova meclisinin KaradaÄŸ ile onayladÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmalÄ± sÄ±nÄ±r anlaÅŸmasÄ±nÄ±n sonra â€˜SÄ±rp Belediyeler BirliÄŸininâ€™ tekrar gÃ¼ndeme gelmesi ve onaylanmasÄ± halinde Kosova egemenliÄŸinin aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde Ã§iÄŸnenmesi manasÄ±na gelmektedir.

TÃ¼m bu karÅŸÄ±lÄ±klÄ± Ã§ekiÅŸmelere raÄŸmen DjuriÃ§i gÃ¶zaltÄ±na alan sÃ¼reci sorgulayan ve zamanlamasÄ±na dikkat Ã§eken analistlerin ortak gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ aslÄ±nda KosovalÄ± siyasetÃ§ilerin pazarlÄ±klarÄ±nÄ± Ã¶rtmek adÄ±na asÄ±l sÄ±kÄ±ntÄ±lardan halkÄ± uzaklaÅŸtÄ±rmak olduÄŸunu bildirilmektedir.

Zamanlama bakÄ±mÄ±ndan en dikkat Ã§ekici yanÄ± ise olaydan iki gÃ¼n Ã¶nce Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± HaÅŸim TaÃ§i ile SÄ±rbistan CumhurbaÅŸkanÄ± Aleksander VuÃ§iÃ§ arasÄ±nda ABDâ€™de yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸme sÃ¶ylentileridir. YapÄ±lan sÃ¶ylentilere gÃ¶re ABDâ€™nin direkt arabuluculuÄŸu sayesinde MitroviÃ§a gibi bazÄ± Kosova topraklarÄ±nÄ±n PreÅŸova gibi ArnavutlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ancak SÄ±rbistan altÄ±nda bulunan bÃ¶lgeler ile deÄŸiÅŸtirilmesidir. Bu fikir aslÄ±nda Balkanlarda son 3 yÄ±lda konuÅŸulan ve en son 2 ay Ã¶nce Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± TaÃ§iâ€™nin benzer bir sÃ¶ylem Ã¼zerinde yeniden alevlenmiÅŸtir.

Kosova polisinin baÅŸarÄ±lÄ± operasyona raÄŸmen siyasi aklÄ±nÄ±n bu tÃ¼r giriÅŸimler SÄ±rp Ã§etelerin bÃ¶lgede daha da gÃ¼Ã§lendirdiÄŸini ve Ã¶zellikle SÄ±rp ve Rus mÃ¼dahaleleri ile daha da fazla sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmek gerek.

DiÄŸer yandan uluslararasÄ± arenada BatÄ± ve Rus Ã§ekiÅŸmenin en somut yansÄ±malarÄ±nÄ±n Balkanlarda hissedilmektedir. Zira son gÃ¼nlerde birÃ§ok Rus diplomat BatÄ±lÄ± Ã¼lkelerden kovulmuÅŸ ve Balkanlarda Arnavutluk devleti de 2 Rus Ã§alÄ±ÅŸanÄ± da Ã¼lkeden ihraÃ§ etmiÅŸtir. Bu Ã§ekiÅŸme Ã§erÃ§evesinde Ã¶zellikle MitroviÃ§a gibi Ã§ok hassas bir bÃ¶lgede alevlenmesi mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.

SonuÃ§ olarak Balkan coÄŸrafyasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir hareketlilik yaÅŸanmaktadÄ±r. UluslararasÄ± Ã§ekiÅŸmelerin bu coÄŸrafyada farklÄ± bir ÅŸekilde tezahÃ¼r etmesi ve Ã¶zellikle de BalkanlarÄ±n â€˜KeÅŸmir sorunuâ€™ olarak tabir edebileceÄŸimiz MitroviÃ§a kentinde sÄ±cak bir Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n yaÅŸanmasÄ± muhtemel. Son 7 yÄ±lda bÃ¶lgede tedrici bir ÅŸekilde yaÅŸanan olaylarÄ±n bir arada getirildiÄŸinde ve en son DjuriÃ§â€™in gÃ¶steriÅŸli bir ÅŸekilde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± tÃ¼m bu resmini tamamlamaktadÄ±r.