TDV'nin BangladeÅŸ'teki ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yardÄ±mÄ± sÃ¼rÃ¼yor

TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±Â (TDV),Â Arakan'danÂ BangladeÅŸ'e bÃ¼yÃ¼k bir gÃ¶Ã§ dalgasÄ±na yol aÃ§anÂ MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n zirve yaptÄ±ÄŸÄ± 25 AÄŸustos'tan bu yana kamplara sÄ±ÄŸÄ±nan 521 bin 264Â ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man'a 742 bin avro (yaklaÅŸÄ±k 3,6 milyon lira) tutarÄ±ndaÂ acil insani yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rdÄ±.Â
BangladeÅŸ'in Cox's Bazar kentindeki kamp alanlarÄ±nda 17 farklÄ± bÃ¶lgede yaÅŸayan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yardÄ±m eli uzatan vakÄ±f, buradaki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara gÄ±da, hijyen, giyim, mutfak ve barÄ±nma malzemesi yardÄ±mÄ±nda bulunuyor.
DaÄŸÄ±tÄ±lan yardÄ±mlar, bir ailenin aylÄ±k yiyeceÄŸini karÅŸÄ±layacak nitelikte.
BÃ¶lgede aÃ§tÄ±ÄŸÄ± koordinasyon merkezi sayesinde yardÄ±m faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼ren vakÄ±f, kamplardaki yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi iÃ§in de Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
TDV, kamplarda 10 su kuyusu, 5 mescit, bir eÄŸitim merkezi aÃ§tÄ± ve kamplarÄ±n bulunduÄŸu tepeleri birbirine baÄŸlayan 5 kÃ¶prÃ¼ inÅŸa etti.
TDV'nin kamp bÃ¶lgesinde kurduÄŸu Ã§adÄ±rlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± ve kamplarÄ±n diÄŸer bÃ¶lgelerine gÃ¶re imkanlarÄ± bir nebze daha iyi olan tepe de ArakanlÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar arasÄ±nda "TÃ¼rk Tepesi" olarak anÄ±lÄ±yor.
BÃ¶lgedeki faaliyetlerini sadece kamplarla sÄ±nÄ±rlÄ± tutmayan vakÄ±f, kamplar dÄ±ÅŸÄ±nda kalan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man ailelere barÄ±nma ve giyim yardÄ±mÄ± ulaÅŸtÄ±rÄ±yor.
ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man kamplarÄ±ndaki en bÃ¼yÃ¼k sorun barÄ±nmadan sonra hijyen. BÃ¶lgede tuvalet ve banyo nadiren bulunuyor. TDV, bu kapsamda kamplarda 15 tuvalet ve 8 duÅŸ kabini inÅŸa etti.
TDV'nin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik yardÄ±mlarÄ± bÃ¶lgede 2012'de patlak veren krizden bu yana sÃ¼rÃ¼yor.
ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara bugÃ¼ne kadar toplam 15 milyon lira yardÄ±m ulaÅŸtÄ±ran TDV, bÃ¶lge halkÄ±na Ramazan ayÄ±nda iftarlar veriyor ve kurban hisselerini ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara ulaÅŸtÄ±rÄ±yor.
EÄŸitim konusunda da Ã§alÄ±ÅŸmalarda bulunan TDV, kendi Ã¼lkelerinde eÄŸitim haklarÄ±ndan mahrum bÄ±rakÄ±lan 4 bin 134 ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man'a sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±klarÄ± BangladeÅŸ, Pakistan ve Malezya'da burs saÄŸlÄ±yor.
AyrÄ±ca Bursa UluslararasÄ± Murat HÃ¼davendigar, Ä°stanbul BayrampaÅŸa, Fatih Sultan Mehmet ve Kayseri Åžehit Ã–mer Halisdemir UluslararasÄ± Anadolu Ä°mam Hatip Liselerinde de 11 ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man vakfÄ±n burslarÄ± ile eÄŸitim alÄ±yor.
TDV ve Pakistan NGO World iÅŸ birliÄŸiyle KaraÃ§i kentine yerleÅŸen ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man mÃ¼lteci ailelerin Ã§ocuklarÄ±na yaygÄ±n Ã¶ÄŸrenim desteÄŸi saÄŸlÄ±yor. YaklaÅŸÄ±k 4 bin Ã¶ÄŸrenci bu destekten yararlanÄ±yor.
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TDV, maruz kaldÄ±klarÄ± zulÃ¼m nedeniyle kaÃ§tÄ±klarÄ± BangladeÅŸ'te 521 bin 264 ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man'a 42 bin avro (yaklaÅŸÄ±k 3,6 milyon lira) tutarÄ±nda acil insani yardÄ±mda bulundu
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