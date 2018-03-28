12:08, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

DÃ¼zce'deki art arda depremler okullarÄ± tatil ettirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÃ¼zce'nin GÃ¶lyaka ve GÃ¼mÃ¼ÅŸova ilÃ§esinde sabah saatlerinden itibaren bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ 1,9 ila 3,6 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 4Â depremÂ yaÅŸanmasÄ± nedeniyle GÃ¶lyaka ilÃ§esindeki tÃ¼m okullarda bugÃ¼n eÄŸitime ara verildi.

BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re, GÃ¶lyaka ilÃ§esinde 08.05-09.38 saatlerinde bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ 1,9 ila 3,6 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 4 deprem meydana geldi.

Ä°lÃ§ede depremler nedeniyle can ve mal kaybÄ± meydana gelmezken, bazÄ± vatandaÅŸlar kÄ±sa sÃ¼reli panik yaÅŸadÄ±.

"AFAD VE KAYMALKAMLIK EKÄ°PLERÄ° BÃ–LGEDE TEYAKKUZ HALÄ°NDE"

DÃ¼zce Valisi ZÃ¼lkif DaÄŸlÄ±, GÃ¶lyaka ilÃ§esinde 4 ayrÄ± deprem yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Depremlerin can ve mal kaybÄ±na yol aÃ§madÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden DaÄŸlÄ±, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Ä°lÃ§ede sabah saatlerinden bu yana Ã§eÅŸitli bÃ¼yÃ¼klÃ¼klerde sarsÄ±ntÄ±lar oluÅŸtu. Herhangi bir can ya da mal kaybÄ± yaÅŸanmadÄ± fakat okullardaki Ã§ocuklarÄ±mÄ±z panik yaÅŸadÄ±. Tedbir amaÃ§lÄ± ilÃ§ede bulunan tÃ¼m okullarÄ± bir gÃ¼n sÃ¼reyle tatil ettik."

DaÄŸlÄ±, ekiplerin hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde ilÃ§eye yÃ¶nlendirildiÄŸini ifade ederek, AFAD ve kaymakamlÄ±k ekiplerinin bÃ¶lgede Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±, teyakkuz halinde olduklarÄ±nÄ± bildirdi.