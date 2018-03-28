12:11, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

Brezilya'da eski Devlet BaÅŸkanÄ± Silva'nÄ±n seÃ§im konvoyuna saldÄ±rÄ±





Brezilya'da eski devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n kampanya konvoyundaki iki otobÃ¼se ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Brezilya'da eski Devlet BaÅŸkanÄ± Luiz Inacio Lula da Silva'nÄ±n seÃ§im konvoyundaki iki otobÃ¼se ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. Da Silva'nÄ±n sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Jose Crispiniano, Ã¼lkenin gÃ¼neyinde, eski devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n kampanya konvoyundaki iki otobÃ¼se aÃ§Ä±lan ateÅŸte Ã¶len ya da yaralanan olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Crispiniano, konuklarÄ± ve gazetecileri taÅŸÄ±yan otobÃ¼slerde da Silva'nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Yolsuzluktan hÃ¼kÃ¼m giyen ancak Ã¼lkedeki yasal sÃ¼reÃ§te bir itiraz hakkÄ± daha bulunan Da Silva, dÃ¼n gece, bir mitingde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "EÄŸer mÃ¼cadelemle baÅŸ edebileceklerini sanÄ±yorlarsa yanÄ±lÄ±yorlar." dedi. Brezilya'da ekim ayÄ±nda yapÄ±lacak devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi iÃ§in Ã¼lkenin gÃ¼neyinde destek arayan da Silva'nÄ±n seÃ§im konvoyu, tur boyunca Ã§eÅŸitli yerlerde protestolarÄ±n hedefi oldu. Â

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