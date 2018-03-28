12:21, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± ABD'ye gidecek





DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Ãœmit YalÃ§Ä±n, 30 Mart'ta ABD'ye giderek DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Ãœmit YalÃ§Ä±n'Ä±n 30 Mart'ta ABD'ye gideceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ile MÃ¼steÅŸar Ãœmit YalÃ§Ä±n'Ä±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde MÃ¼nbiÃ§ konusunun masaya yatÄ±rÄ±lmasÄ± bekleniyor.

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