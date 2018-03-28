Libya seÃ§imlerinde Kaddafi'nin oÄŸlu da yeralabilir

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Libya'da devrik lider Muammer Kaddafi'nin oÄŸlu Seyfulislam Kaddafi'nin avukatÄ± Halid el-Guveyl, mÃ¼vekkilinin Ã¼lkedeki cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imlerinde aday olmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde hiÃ§bir engel bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Avukat Guveyl, Seyfulislam Kaddafi'nin bu yÄ±l yapÄ±lmasÄ± beklenen cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imlerinde aday olma hazÄ±rlÄ±klarÄ±yla ilgili AA muhabirine deÄŸerlendirmelerde bulundu.
Daha Ã¶nce Seyfulislam'Ä±n adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Guveyl, hukuki olarak bunun gerÃ§ekleÅŸemeyeceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Guveyl, devrimin ardÄ±ndan mÃ¼vekkilinin Zintan ve Trablus'taki Libya mahkemesinde yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Temsilciler Meclisi'nin de Genel Af Kanunu'nu onayladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.
Avukat Guveyl, Libya'daki en yÃ¼ksek yasama organÄ± tarafÄ±ndan verilmiÅŸ bir genel af kanunu iÃ§inde sayÄ±lmasÄ±ndan dolayÄ± Seyfulislam'Ä±n baÅŸka bir mahkeme tarafÄ±ndan yargÄ±lanmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.
Devrimin ardÄ±ndan UluslararasÄ± Ceza Mahkemesi'nin Seyfulislam hakkÄ±nda "savaÅŸ suÃ§lusu" ithamÄ±nda bulunmasÄ±na iliÅŸkin ise Guveyl, Libya'nÄ±n bu mahkemenin kuruluÅŸ sÃ¶zleÅŸmesine taraf olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu nedenle verdiÄŸi kararlarÄ±n Libya'da baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.
Seyfulislam'Ä±n saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na dair iddialarÄ±n da gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Guveyl, "Kimde Seyfulislam'la ilgili saÄŸlÄ±k raporu varsa basÄ±na versin. Seyfulislam'Ä±n Ã¼lkedeki cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imlerinde aday olmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde hiÃ§bir engel yok." dedi.
"SEYFULÄ°SLAM GEÃ‡MÄ°ÅžE BAKMIYOR"
Guveyl, Seyfulislam Kaddafi'nin Libya'ya iliÅŸkin reform projelerini tamamlamak istediÄŸi belirterek ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Seyfulislam geÃ§miÅŸe bakmÄ±yor. Komplocular hariÃ§ elini tÃ¼m LibyalÄ±lara uzatÄ±yor. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§im tarihi belirlendiÄŸinde bir televizyon konuÅŸmasÄ±yla programÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacak. (Seyfulislam'Ä±n) 2006'da ortaya koyduÄŸu bir reform vizyonu bulunuyordu. Bu, yeni reform vizyonu ile tamamlanacak."
Libya'nÄ±n, partilerin bulunmadÄ±ÄŸÄ±, toplumsal sÃ¶zleÅŸmeyi oluÅŸturan Kabileler YÃ¼ksek Konseyi'nin etkin olduÄŸu 42 yÄ±llÄ±k Kaddafi dÃ¶neminde bÃ¼yÃ¼k bir tecrÃ¼be edindiÄŸini kaydeden Guveyl, Kabileler YÃ¼ksek Konseyi'nin ÅŸu anda Seyfulislam'Ä± desteklediÄŸini aktardÄ±.
Guveyl, 17 Åžubat 2011'deki devrime katÄ±lan bazÄ± siyasi taraflarÄ±n da 7 yÄ±llÄ±k sÃ¼reÃ§te Ã¼lkede yaÅŸananlar nedeniyle Seyfulislam'Ä± desteklediÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.
CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imlerinin eylÃ¼l ayÄ±nda yapÄ±lma ihtimali hakkÄ±nda Guveyl, BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in (BM) sorumluluk Ã¼stlenerek LibyalÄ±lara seÃ§imlerin adil ve ÅŸeffaf olacaÄŸÄ±nÄ±n garantisini vermesi gerektiÄŸini dile getirdi.
Afrika BirliÄŸi, komÅŸu ve dost Ã¼lkelerden bu konulara Ã¶nem gÃ¶stermeleri talebinde bulunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Guveyl, "Tek dÃ¼ÅŸÃ¼ncemiz Libya'nÄ±n kurtarÄ±lmasÄ±. AjandamÄ±z vatandÄ±r. Libya'nÄ±n hayrÄ±nÄ± isteyen herkese hoÅŸ geldin deriz." diye konuÅŸtu.
SeyfÃ¼lislam Kaddafi'nin Libya'ya komÅŸu Ã¼lkelere iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine aÃ§Ä±klÄ±k getiren Guveyl, "Seyfulislam'a gÃ¶re Libya'nÄ±n gÃ¼venliÄŸi, Tunus, Cezayir ve MÄ±sÄ±r'Ä±n gÃ¼venliÄŸi demektir. Bizim istikrarÄ±mÄ±z, bu Ã¼lkelerin istikrarÄ±ndan geÃ§er." ifadelerini kullandÄ±.
UCM'NÄ°N YAKALAMA KARARI VAR
Devrim sÄ±rasÄ±nda insanlÄ±k suÃ§u iÅŸlediÄŸi gerekÃ§esiyle Seyfulislam Kaddafi hakkÄ±nda 2011 yÄ±lÄ±ndan bu yana UluslararasÄ± Ceza Mahkemesi'nde yakalama kararÄ± bulunuyor. Bu nedenle bazÄ± LibyalÄ± hukukÃ§ular Seyfulislam'Ä±n adaylÄ±ÄŸÄ±na ÅŸÃ¼pheyle yaklaÅŸÄ±yor.
Libya'daki seÃ§imlerin, BM'nin eylem planÄ± uyarÄ±nca bu yÄ±l yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor.
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, DEAÅž'Ä± sahada yendiklerini ancak ideolojisi hala canlÄ± olan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n olasÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± uyarÄ±da bulunmak istediÄŸini sÃ¶yledi
ABD, Kanada, Ukrayna ve AB Ã¼lkeleri ile NATO'nun eÅŸ zamanlÄ± olarak Rus diplomatlara yÃ¶nelik "sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ±" kararlarÄ±nÄ± ikinci bir "soÄŸuk savaÅŸ"Ä±n tetikleyicisi olarak deÄŸerlendiren dÄ±ÅŸ politika uzmanlarÄ±, Rusya ile BatÄ± arasÄ±nda yeni bir "Berlin DuvarÄ±" inÅŸa edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼nde bulunuyor
Kaddafiâ€™nin oÄŸlu Seyfulislam'Ä±n bu yÄ±l yapÄ±lmasÄ± planlanan baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinde aday olmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde hiÃ§bir engel kalmadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
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Ay baÅŸÄ±nda, Londra'daki Cambridge Analytica siyasi danÄ±ÅŸmanlÄ±k ÅŸirketinin 50 milyona yakÄ±n kullanÄ±cÄ±ya ait kiÅŸisel verileri izinsiz olarak kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±yla eleÅŸtiri oklarÄ±nÄ±n hedefi olan Facebook'a ÅŸimdi de, ABD'dekÄ° sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, hedeflenmiÅŸ reklamlarÄ±yla "konut ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na" olanak saÄŸladÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle dava aÃ§tÄ±
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