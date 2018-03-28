12:20, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

Libya seÃ§imlerinde Kaddafi'nin oÄŸlu da yeralabilir

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Libya'da devrik lider Muammer Kaddafi'nin oÄŸlu Seyfulislam Kaddafi'nin avukatÄ± Halid el-Guveyl, mÃ¼vekkilinin Ã¼lkedeki cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imlerinde aday olmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde hiÃ§bir engel bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Avukat Guveyl, Seyfulislam Kaddafi'nin bu yÄ±l yapÄ±lmasÄ± beklenen cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imlerinde aday olma hazÄ±rlÄ±klarÄ±yla ilgili AA muhabirine deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Daha Ã¶nce Seyfulislam'Ä±n adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Guveyl, hukuki olarak bunun gerÃ§ekleÅŸemeyeceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Guveyl, devrimin ardÄ±ndan mÃ¼vekkilinin Zintan ve Trablus'taki Libya mahkemesinde yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Temsilciler Meclisi'nin de Genel Af Kanunu'nu onayladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

Avukat Guveyl, Libya'daki en yÃ¼ksek yasama organÄ± tarafÄ±ndan verilmiÅŸ bir genel af kanunu iÃ§inde sayÄ±lmasÄ±ndan dolayÄ± Seyfulislam'Ä±n baÅŸka bir mahkeme tarafÄ±ndan yargÄ±lanmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

Devrimin ardÄ±ndan UluslararasÄ± Ceza Mahkemesi'nin Seyfulislam hakkÄ±nda "savaÅŸ suÃ§lusu" ithamÄ±nda bulunmasÄ±na iliÅŸkin ise Guveyl, Libya'nÄ±n bu mahkemenin kuruluÅŸ sÃ¶zleÅŸmesine taraf olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu nedenle verdiÄŸi kararlarÄ±n Libya'da baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

Seyfulislam'Ä±n saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na dair iddialarÄ±n da gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Guveyl, "Kimde Seyfulislam'la ilgili saÄŸlÄ±k raporu varsa basÄ±na versin. Seyfulislam'Ä±n Ã¼lkedeki cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imlerinde aday olmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde hiÃ§bir engel yok." dedi.

"SEYFULÄ°SLAM GEÃ‡MÄ°ÅžE BAKMIYOR"

Guveyl, Seyfulislam Kaddafi'nin Libya'ya iliÅŸkin reform projelerini tamamlamak istediÄŸi belirterek ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Seyfulislam geÃ§miÅŸe bakmÄ±yor. Komplocular hariÃ§ elini tÃ¼m LibyalÄ±lara uzatÄ±yor. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§im tarihi belirlendiÄŸinde bir televizyon konuÅŸmasÄ±yla programÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacak. (Seyfulislam'Ä±n) 2006'da ortaya koyduÄŸu bir reform vizyonu bulunuyordu. Bu, yeni reform vizyonu ile tamamlanacak."

Libya'nÄ±n, partilerin bulunmadÄ±ÄŸÄ±, toplumsal sÃ¶zleÅŸmeyi oluÅŸturan Kabileler YÃ¼ksek Konseyi'nin etkin olduÄŸu 42 yÄ±llÄ±k Kaddafi dÃ¶neminde bÃ¼yÃ¼k bir tecrÃ¼be edindiÄŸini kaydeden Guveyl, Kabileler YÃ¼ksek Konseyi'nin ÅŸu anda Seyfulislam'Ä± desteklediÄŸini aktardÄ±.

Guveyl, 17 Åžubat 2011'deki devrime katÄ±lan bazÄ± siyasi taraflarÄ±n da 7 yÄ±llÄ±k sÃ¼reÃ§te Ã¼lkede yaÅŸananlar nedeniyle Seyfulislam'Ä± desteklediÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imlerinin eylÃ¼l ayÄ±nda yapÄ±lma ihtimali hakkÄ±nda Guveyl, BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in (BM) sorumluluk Ã¼stlenerek LibyalÄ±lara seÃ§imlerin adil ve ÅŸeffaf olacaÄŸÄ±nÄ±n garantisini vermesi gerektiÄŸini dile getirdi.

Afrika BirliÄŸi, komÅŸu ve dost Ã¼lkelerden bu konulara Ã¶nem gÃ¶stermeleri talebinde bulunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Guveyl, "Tek dÃ¼ÅŸÃ¼ncemiz Libya'nÄ±n kurtarÄ±lmasÄ±. AjandamÄ±z vatandÄ±r. Libya'nÄ±n hayrÄ±nÄ± isteyen herkese hoÅŸ geldin deriz." diye konuÅŸtu.

SeyfÃ¼lislam Kaddafi'nin Libya'ya komÅŸu Ã¼lkelere iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine aÃ§Ä±klÄ±k getiren Guveyl, "Seyfulislam'a gÃ¶re Libya'nÄ±n gÃ¼venliÄŸi, Tunus, Cezayir ve MÄ±sÄ±r'Ä±n gÃ¼venliÄŸi demektir. Bizim istikrarÄ±mÄ±z, bu Ã¼lkelerin istikrarÄ±ndan geÃ§er." ifadelerini kullandÄ±.

UCM'NÄ°N YAKALAMA KARARI VAR

Devrim sÄ±rasÄ±nda insanlÄ±k suÃ§u iÅŸlediÄŸi gerekÃ§esiyle Seyfulislam Kaddafi hakkÄ±nda 2011 yÄ±lÄ±ndan bu yana UluslararasÄ± Ceza Mahkemesi'nde yakalama kararÄ± bulunuyor. Bu nedenle bazÄ± LibyalÄ± hukukÃ§ular Seyfulislam'Ä±n adaylÄ±ÄŸÄ±na ÅŸÃ¼pheyle yaklaÅŸÄ±yor.

Libya'daki seÃ§imlerin, BM'nin eylem planÄ± uyarÄ±nca bu yÄ±l yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor.