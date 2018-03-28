12:45, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

Ä°badi'den 'DEAÅž' uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi,Â "HayatÄ± ve insanlÄ±ÄŸÄ± yok etmek isteyen DEAÅž'Ä± yendik. Ancak olasÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± uyarmak istiyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ideolojisi hala mevcut." dedi.

Ä°badi, Irak Enerji EnstitÃ¼sÃ¼ tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen "Irak Enerji Formu"unda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "DÃ¼n, varlÄ±k mÃ¼cadelesi tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulunuyorduk. HayatÄ± ve insanlÄ±ÄŸÄ± yok etmek isteyen DEAÅž'Ä± yendik. Ancak olasÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± uyarmak istiyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ideolojisi hala mevcut." dedi.

"TerÃ¶rÃ¼n aÄŸÄ±nÄ± daÄŸÄ±tmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." diyen Ä°badi, bunun iÃ§in bÃ¶lge Ã¼lkeleriyle olan iliÅŸkilerini gÃ¼Ã§lendirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

"PETROLÃœN TEMEL DEÄžÄ°L, Ä°KÄ°NCÄ°L KAYNAK OLMASINI Ä°STÄ°YORUZ"

Ä°badi ayrÄ±ca Ã¼lkenin petrol dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka gelir kaynaklarÄ±na daha sahip olmasÄ±nÄ± istediklerini ve bu yÃ¶nde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "PetrolÃ¼n temel deÄŸil, ikincil kaynak olmasÄ±nÄ± istiyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

KerkÃ¼k petrollerine de deÄŸinen Ä°badi, "Petrol Ã¼retimimiz KerkÃ¼k'teki sahalarÄ±n da devreye girmesiyle artacak. TerÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±na raÄŸmen petrol Ã¼retimimiz azalmadÄ± aksine yÃ¼kseldi." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Irak'ta ele geÃ§irdiÄŸi bÃ¶lgelerden pÃ¼skÃ¼rtÃ¼len terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž, zaman zaman Ã¼lkenin bazÄ± yerlerinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine pusu kurarak saldÄ±rÄ±larda bulunuyor.