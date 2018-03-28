21 ildeki FETÃ– operasyonunda 27 muvazzaf askere gÃ¶zaltÄ±

AdanaÂ merkezli 21 ilde FETÃ–/PDY yÃ¶nelik dÃ¼zenlenenÂ operasyonda Ã§oÄŸunluÄŸuÂ muvazzaf askerÂ 27 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n askeri yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik 6 aylÄ±k Ã§alÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda 21 ilde 40 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi.
Operasyonda, Ã§oÄŸunluÄŸu halen gÃ¶revde olan subay ve astsubay 27 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±.
ÅžÃ¼pheliler, sorgulanmak Ã¼zere emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
FETÃ–'nÃ¼n askeri yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik Adana merkezli 21 ilde 40 adrese dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, Ã§oÄŸunluÄŸu muvazzaf asker 27 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°ktisadi KalkÄ±nma VakfÄ± Varna'da gerÃ§ekleÅŸtirilen AB zirvesi sonuÃ§larÄ±nÄ± olumlu deÄŸerlendirdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Ãœmit YalÃ§Ä±n, 30 Mart'ta ABD'ye giderek DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
DÃ¼zce'nin GÃ¶lyaka ve GÃ¼mÃ¼ÅŸova ilÃ§elerinde bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ 1,9 ila 3,6 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 4 deprem nedeniyle GÃ¶lyaka ilÃ§esindeki tÃ¼m okullarda, tedbir nedeniyle eÄŸitime ara verildi
TDV, maruz kaldÄ±klarÄ± zulÃ¼m nedeniyle kaÃ§tÄ±klarÄ± BangladeÅŸ'te 521 bin 264 ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man'a 42 bin avro (yaklaÅŸÄ±k 3,6 milyon lira) tutarÄ±nda acil insani yardÄ±mda bulundu
Yazar Ä°hsan EliaÃ§Ä±k'Ä±n PKK propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, 7,5 yÄ±la kadar hapsinin istendiÄŸi bildirildi
Meteoroloji 13. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli, BingÃ¶l ve AdÄ±yaman iÃ§in kuvvetli rÃ¼zgar ve toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu
Yalova Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Cebeci'nin atanmasÄ±na iliÅŸkin karar Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Katar Emiri Åžeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bu akÅŸam bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±.
Batman'Ä±n Sason ilÃ§esinde Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 terÃ¶ristten Ä°ran uyruklu "Agit" kod adlÄ± terÃ¶ristin birÃ§ok saldÄ±rÄ±nÄ±n faili olduÄŸu belirlendi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan, 7103 sayÄ±lÄ± "Vergi KanunlarÄ± ile BazÄ± Kanun ve Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun"a onay geldi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ã–zbekistanâ€™Ä±n baÅŸkenti TaÅŸkentâ€™te dÃ¼zenlenen â€˜â€™Afganistan HakkÄ±nda TaÅŸkent KonferansÄ±â€™â€™na katÄ±ldÄ±
Hollanda'nÄ±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu Ã§alÄ±ÅŸanÄ± bir personelin casusluk yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¼phesiyle istihbarat birimlerince izlendiÄŸinin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸahÄ±s TÃ¼rkiye'den ayrÄ±ldÄ±
Milli Savunma BakanÄ± Canikli, TÃ¼rkiye'nin yÄ±llar Ã¶nce F-35 projesine girdiÄŸini, gelecek yÄ±ldan itibaren de F-35 teslimlerinin baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bunun S-400 alÄ±mÄ±yla hiÃ§bir alakasÄ± yok." dedi.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, partisinin TBMM grup toplantÄ±sÄ±nda, "AB Konseyinin, Ã¼lkemizin Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki faaliyetlerini kÄ±nayan aÃ§Ä±klamasÄ± skandaldÄ±r, iflah olmaz bir HaÃ§lÄ± kafasÄ±dÄ±r. AB'nin kÄ±nama mesajÄ± bizim iÃ§in yok hÃ¼kmÃ¼ndedir." ifadelerini kullandÄ±.