12:51, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

21 ildeki FETÃ– operasyonunda Ã§oÄŸu muvazzaf asker 40 gÃ¶zaltÄ±





FETÃ–'nÃ¼n askeri yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik Adana merkezli 21 ilde 40 adrese dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, Ã§oÄŸunluÄŸu muvazzaf asker 40 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AdanaÂ merkezli 21 ilde FETÃ–/PDY yÃ¶nelik dÃ¼zenlenenÂ operasyonda Ã§oÄŸunluÄŸuÂ muvazzaf asker 40 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n askeri yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik 6 aylÄ±k Ã§alÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda 21 ilde 40 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda, Ã§oÄŸunluÄŸu halen gÃ¶revde olan subay ve astsubayÂ 40 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±.Â Ä°lk gelen bilgi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 27 olduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeydi. ÅžÃ¼pheliler, sorgulanmak Ã¼zere emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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