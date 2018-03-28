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İKV, Varna zirvesini olumlu buldu
İKV, Varna zirvesini olumlu buldu

İktisadi Kalkınma Vakfı Varna'da gerçekleştirilen AB zirvesi sonuçlarını olumlu değerlendirdiklerini açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AB Kurum Liderleri arasında gerçekleşen Varna toplantısının sonuçlarını değerlendirdi.

Başkan Zeytinoğlu, Zirve toplantısında Türkiye ve AB’nin diyaloğu açık tutma ve işbirliğini devam ettirme yönünde iradelerini ortaya koymalarının önemli bir kazanım olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:

“Varna toplantısı Türkiye ve AB’nin birbirlerini daha iyi anlamaları ve ortak zemin oluşturma yönünde çaba sarf etmeleri açısından önemli bir adım oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu toplantının Türkiye ve AB arasında güven tesis etmede önemli bir başlangıç olduğunu ancak bu yönde somut adımların gelmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin Avrupa’nın geleceği için iddiasını da ortaya koyan Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin AB genişlemesinden dışlanmasının vahim bir hata olacağını belirterek ve güçlü, müreffeh ve istikrarlı bir Avrupa inşasında ortak hareket etmeyi önererek yapıcı bir gündem oluşturdu. Şimdi bu yapıcı gündemi hayata geçirme zamanı. AB reformlarını yeniden canlandırmak AB’nin de ezberini bozacaktır”.

İKV Başkanı Zeytinoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vize serbestliği, Kıbrıs, terörle mücadele ve gümrük birliğinin güncellenmesi konularında sözlü ve yazılı olarak beklentilerini AB’ye aktarmasının da önemli olduğunu ve samimi bir diyalog için karşılıklı anlayışın şart olduğunu belirtti:

“Varna’da Türkiye ve AB tarafı karşılıklı olarak öncelikleri ve beklentilerini ortaya koydu. Herhangi bir ilişkide ilerleme sağlamak için, önce iki tarafın da net olarak pozisyonlarını açıklamaları gerekir. Bu da karşılıklı diyaloğun ilerlemesi için önemli bir adım. Bu Zirve toplantısını Türkiye ve AB’nin birbirlerini daha iyi anlamaları ve ilişkilerin onarılmasında önemli bir adım olarak görebiliriz. Bundan sonra adım adım ilişkileri yeniden inşa etmek ve müzakerelerin yeniden başlamasının mümkün olacağı noktaya getirmek gerekiyor. Türkiye’nin AB perspektifinin yeniden canlandırılması, demokrasi, hukuk, hak ve özgürlükler alanında ilerlemenin sağlanması ekonomiden siyasete kadar her alanda olumlu bir ivme yaratacaktır.”

Son olarak, Başkan Zeytinoğlu, Türkiye ve AB arasındaki karşılıklı bağımlılığın ilişkilerin devamı için bir zorunluluk oluşturduğunu vurguladı:

“Avrupa Birliği, Türkiye olarak bizlerin hiçbir zaman ihmal edemeyeceğimiz bir oluşum. İhracatımızın yarıya yakınını yaptığımız, üyeliğine aday olduğumuz AB, bir yönetişim sistemi ve reform çıpası olmanın yanında, sosyal ve ekonomik bir model olarak da önemini koruyor.

Türkiye de aynı şekilde AB için, güvenlik, enerji tedariki, göç yönetimi, terörle mücadele gibi farklı ve stratejik alanlarda vazgeçilmez bir ülke ve ortak.

Bu koşullar ilişkilerin ileriye götürülmesini zorunlu kılıyor. Başka bir deyişle, ilişkilerin bozulması ve gerginliğin artması kimsenin yararına olmaz. Sadece Türkiye ve AB için değil, yakınımızdaki coğrafyanın istikrarı ve güvenliği için de, Türkiye’nin AB bütünleşmesine katılımı büyük fark yaratabilir.”

 



İlgili Konular İktisadi Kalkınma Vakfı Varna AB Zirve
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