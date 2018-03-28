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Ä°mamlara iÅŸaret dili eÄŸitimi
Ä°mamlara iÅŸaret dili eÄŸitimi

AdÄ±yaman MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼, iÅŸitme engelli vatandaÅŸlar iÃ§in imamlara iÅŸaret dili eÄŸitimi veriyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AdÄ±yaman'da imamlara yÃ¶nelik iÅŸaret dili kursu dÃ¼zenlendi.

Halk EÄŸitim Merkezi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen kursa katÄ±lan 12 imam, iÅŸaret dilini Ã¶ÄŸrenerek iÅŸitme engelli cemaate yardÄ±mcÄ± olmayÄ± hedefliyor.

AdÄ±yaman MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Mehmet Ali Ã–ztÃ¼rkÃ§Ã¼, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, mÃ¼ftÃ¼lÃ¼k olarak toplumun her kesimine dini anlatmak istediklerini sÃ¶yledi.

GÃ¶rme ve iÅŸitme engelli vatandaÅŸlarÄ±n da toplumun bir parÃ§asÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatan Ã–ztÃ¼rkÃ§Ã¼, "Engelli vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za anlayabilecekleri ÅŸekilde dini, ibadeti ve iyiliÄŸi anlatmak gerekir. DolayÄ±sÄ±yla cuma gÃ¼nleri camiye gelip hutbe dinleyen ama okunan hutbeyi anlayamayan, iÅŸitmeyen kardeÅŸlerimize, iÅŸaret diliyle hutbeyi anlatmak iÃ§in personelimizden 12 kiÅŸiyi Halk EÄŸitim Merkezi iÅŸ birliÄŸiyle kursa gÃ¶nderdik. YaklaÅŸÄ±k iki aydÄ±r personelimiz kurs gÃ¶rÃ¼yor. Ä°lk aÅŸamamÄ±z engelli kardeÅŸlerimize hutbeyi anlatmak. Ä°leride de Kur'an kurslarÄ± aÃ§Ä±p iÅŸitme engelli kardeÅŸlerimize Kur'an-Ä± Kerim Ã¶ÄŸreteceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

Ä°l MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶revli Engelli Hizmetleri KoordinatÃ¶rÃ¼ Ali Ã‡elik de camilere iÅŸitme, gÃ¶rme ve bedensel engelli vatandaÅŸlarÄ±n da geldiÄŸini belirterek, "Engelli vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za daha saÄŸlÄ±klÄ± bir hizmet verebilmek iÃ§in iÅŸaret dili kursunu aÃ§tÄ±k. Bu kurslarÄ±mÄ±z devam edecek. Kurs sonunda personelimiz camilerinde hutbe Ã§evirisi yapabilecekler. AyrÄ±ca Kur'an kursu Ã¶ÄŸretici arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z da iÅŸitme engelli kardeÅŸlerimize bu hizmeti sunacak." ifadelerini kullandÄ±.

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Ä°lgili Konular AdÄ±yaman iÅŸaret dili halk eÄŸitim merkezi mÃ¼ftÃ¼lÃ¼k imam
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