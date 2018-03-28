DoÄŸu Karadeniz iÃ§in fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Meteoroloji 11. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ BÃ¶lge Tahmin ve UyarÄ± Merkezinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin'in iÃ§ kesimleri ile GÃ¼mÃ¼ÅŸhane ve Bayburt Ã§evrelerinde fÄ±rtÄ±nanÄ±n, bugÃ¼n 22.00'den itibaren gÃ¼ney ve gÃ¼neybatÄ± yÃ¶nlerinde etkisini artÄ±racaÄŸÄ± belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, fÄ±rtÄ±nanÄ±n yarÄ±n saat 06.00'ya kadar saatte 60 ve 90 kilometre hÄ±zla esmesinin beklendiÄŸi vurgulandÄ±.
VatandaÅŸlarÄ±n ve ilgililerin ulaÅŸÄ±mda aksamalar, Ã§atÄ± uÃ§masÄ±, aÄŸaÃ§ ve direklerin devrilmesi, soba ve doÄŸalgaz kaynaklÄ± karbonmonoksit zehirlenmeleri konusunda dikkatli ve tedbirli olmasÄ± gerektiÄŸi kaydedildi.
GÃ¼mrÃ¼klerde 24 saat esaslÄ± Ã§alÄ±ÅŸma dÃ¼zeninin getirileceÄŸini sÃ¶yleyen BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Yani mesai bitti, kapÄ±lar kapandÄ±, bekle dÃ¶nemini artÄ±k kaldÄ±rÄ±yoruz. Mutlaka kaldÄ±racaÄŸÄ±z. Burada paraysa para ne lazÄ±msa bunu vereceÄŸiz ve mutlaka o gÃ¼mrÃ¼klerimiz 24 saat aÃ§Ä±k olmalÄ±" dedi.
Milli GÃ¼venlik Kurulu'nun CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
2 Nisan'dan itibaren vatandasÌ§larÄ±n pasaport ve suÌˆruÌˆcuÌˆ belgesi icÌ§in ayrÄ± ayrÄ± birimlere basÌ§vurmasÄ±na gerek kalmayÄ±p, tuÌˆm bu isÌ§lemler icÌ§in ilcÌ§e nuÌˆfus muÌˆduÌˆrluÌˆklerine basÌ§vuru yapÄ±lacak
AdÄ±yaman MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼, iÅŸitme engelli vatandaÅŸlar iÃ§in imamlara iÅŸaret dili eÄŸitimi veriyor
FETÃ–'nÃ¼n askeri yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik Adana merkezli 21 ilde 40 adrese dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, Ã§oÄŸunluÄŸu muvazzaf asker 27 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°ktisadi KalkÄ±nma VakfÄ± Varna'da gerÃ§ekleÅŸtirilen AB zirvesi sonuÃ§larÄ±nÄ± olumlu deÄŸerlendirdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Ãœmit YalÃ§Ä±n, 30 Mart'ta ABD'ye giderek DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
DÃ¼zce'nin GÃ¶lyaka ve GÃ¼mÃ¼ÅŸova ilÃ§elerinde bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ 1,9 ila 3,6 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 4 deprem nedeniyle GÃ¶lyaka ilÃ§esindeki tÃ¼m okullarda, tedbir nedeniyle eÄŸitime ara verildi
TDV, maruz kaldÄ±klarÄ± zulÃ¼m nedeniyle kaÃ§tÄ±klarÄ± BangladeÅŸ'te 521 bin 264 ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man'a 42 bin avro (yaklaÅŸÄ±k 3,6 milyon lira) tutarÄ±nda acil insani yardÄ±mda bulundu
Yazar Ä°hsan EliaÃ§Ä±k'Ä±n PKK propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, 7,5 yÄ±la kadar hapsinin istendiÄŸi bildirildi
Meteoroloji 13. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli, BingÃ¶l ve AdÄ±yaman iÃ§in kuvvetli rÃ¼zgar ve toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu
Yalova Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Cebeci'nin atanmasÄ±na iliÅŸkin karar Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Katar Emiri Åžeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bu akÅŸam bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±.
Batman'Ä±n Sason ilÃ§esinde Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 terÃ¶ristten Ä°ran uyruklu "Agit" kod adlÄ± terÃ¶ristin birÃ§ok saldÄ±rÄ±nÄ±n faili olduÄŸu belirlendi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.