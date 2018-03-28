GÃ¼ncelleme: 13:19, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

DoÄŸu Karadeniz iÃ§in fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Meteoroloji 11. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ BÃ¶lge Tahmin ve UyarÄ± Merkezinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin'in iÃ§ kesimleri ile GÃ¼mÃ¼ÅŸhane ve Bayburt Ã§evrelerinde fÄ±rtÄ±nanÄ±n, bugÃ¼n 22.00'den itibaren gÃ¼ney ve gÃ¼neybatÄ± yÃ¶nlerinde etkisini artÄ±racaÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, fÄ±rtÄ±nanÄ±n yarÄ±n saat 06.00'ya kadar saatte 60 ve 90 kilometre hÄ±zla esmesinin beklendiÄŸi vurgulandÄ±.

VatandaÅŸlarÄ±n ve ilgililerin ulaÅŸÄ±mda aksamalar, Ã§atÄ± uÃ§masÄ±, aÄŸaÃ§ ve direklerin devrilmesi, soba ve doÄŸalgaz kaynaklÄ± karbonmonoksit zehirlenmeleri konusunda dikkatli ve tedbirli olmasÄ± gerektiÄŸi kaydedildi.