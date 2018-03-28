GÃ¼ncelleme: 13:39, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

Yemen'de esirler takas edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yemen'de Husiler tarafÄ±ndan alÄ±konulan meÅŸru hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§lerinden 9 kiÅŸinin serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Husilerin kontrolÃ¼ndeki SABA haber ajansÄ±na gÃ¶re, Yemen hÃ¼kÃ¼meti ile Husiler arasÄ±nda esir takasÄ± yapÄ±ldÄ±.

Haberde, meÅŸru hÃ¼kÃ¼mete baÄŸlÄ± Halk DireniÅŸ GÃ¼Ã§leri'nden 9 kiÅŸinin esir takasÄ± sonucu Marib vilayetinde ordu birliklerine teslim edildiÄŸi belirtildi.

Serbest bÄ±rakÄ±lanlarÄ±n isimlerine de yer verilen haberde, karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda teslim alÄ±nan Husilere baÄŸlÄ± Halk Komitelerine baÄŸlÄ± kiÅŸiler hakkÄ±nda bilgi verilmedi.

Esir takasÄ±na iliÅŸkin hÃ¼kÃ¼met ya da Halk DireniÅŸ GÃ¼Ã§leri'nden henÃ¼z bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

Yemen'de daha Ã¶nce de meÅŸru hÃ¼kÃ¼met ile Husiler arasÄ±nda birÃ§ok kez esir takasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± biliniyor.

Uzun sÃ¼redir siyasi istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Yemen'de meÅŸru yÃ¶netime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana baÅŸkent Sana ve bazÄ± bÃ¶lgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§leri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hÃ¼kÃ¼metine destek veriyor.