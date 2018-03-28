14:45, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

Ahmedinejad'dan Hamaney'e 'kesin talimat' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran'Ä±n eski cumhurbaÅŸkanÄ±Â Mahmud Ahmedinejad, cezaevinde aÃ§lÄ±k grevini sÃ¼rdÃ¼ren yardÄ±mcÄ±sÄ±Â Hamid Bakayi'nin durumuyla ilgili Ã¼lke lideriÂ Ali Hamaney'e "kesin talimat" vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Ahmedinejad, Hamaney'e hitaben kaleme aldÄ±ÄŸÄ± dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ mektubunda, yolsuzluk suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 15 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan Bakayi'nin yargÄ± sÃ¼recinin adil bir ÅŸekilde iÅŸlemediÄŸini ve kararÄ±n "tamamen siyasi" olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Eski CumhurbaÅŸkanÄ±, kendisine yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen "dolatebahar" adlÄ± internet sitesinde yayÄ±mlanan mektubunda Bakayi ile ilgili ÅŸu ifadelere yer verdi:

"BildiÄŸiniz Ã¼zere yargÄ±, herhangi bir belge veya hukuki referanslar olmaksÄ±zÄ±n tamamen siyasi yaklaÅŸÄ±mlar ve gizli soruÅŸturma sonucunda Bakayi'yi en aÄŸÄ±r cezaya mahkum ederek, derhal tutuklamÄ±ÅŸ ve hapse atmÄ±ÅŸtÄ±r. O, siyasi irade tarafÄ±ndan 10'uncu ve 11'inci hÃ¼kÃ¼meti karalamak iÃ§in kurban edildi."

YardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n cezaevinde hÃ¼crede tutulduÄŸunu ve "yargÄ±nÄ±n zulmÃ¼ne" karÅŸÄ±lÄ±k baÅŸladÄ±ÄŸÄ± aÃ§lÄ±k grevinde 14'Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼ne girdiÄŸini dile getiren Ahmedinejad, Bakayi'nin saÄŸlÄ±k durumunun kÃ¶tÃ¼leÅŸtiÄŸini kaydetti.

Ahmedinejad mektubunda Hamaney'e hitaben "Sizin de bildiÄŸiniz Ã¼zere kendisi mÃ¼min, devrimci, suÃ§suz ve temiz bir kiÅŸidir. En kÃ¼Ã§Ã¼k bir yolsuzluÄŸu yoktur. Sizden 'bÃ¼yÃ¼k bir facia' ve telafi edilemez zararlarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in 'kesin talimat' vermenizi bekliyor." ifadelerini kullandÄ±.

HAMANEY'E 4'ÃœNCÃœ MEKTUP

Bir sÃ¼redir Ã¼lke yÃ¶netimi ve Hamaney'e yÃ¶nelik eleÅŸtirileriyle Ã¶n plana Ã§Ä±kan Ahmedinejad daha Ã¶nce de Hamaney'e hitaben 3 mektup kaleme almÄ±ÅŸtÄ±. Ahmedinejad, 19 Åžubat tarihli ilk mektubunda, "Ã¼lkedeki ekonomik sorunlarÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, halkÄ±n gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle baskÄ± altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¼lke yÃ¶netiminin ÅŸeffaf olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirtmiÅŸti.

Ãœlkedeki ekonomik sorunlarÄ± hatÄ±rlatarak Hamaney'e tavsiyelerde bulunduÄŸu 13 Mart'ta yayÄ±mlanan ikinci mektubunda Ahmedinejad, "askerlerin ekonomik faaliyetlerden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±" Ã¶nermiÅŸti.

Ahmedinejad, 24 Mart'taki Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ mektubunda ise "Ä°ran yargÄ±sÄ±na sert eleÅŸtiriler" yÃ¶neltmiÅŸti.