Ahmedinejad'dan Hamaney'e 'kesin talimat' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Ä°ran'Ä±n eski cumhurbaÅŸkanÄ±Â Mahmud Ahmedinejad, cezaevinde aÃ§lÄ±k grevini sÃ¼rdÃ¼ren yardÄ±mcÄ±sÄ±Â Hamid Bakayi'nin durumuyla ilgili Ã¼lke lideriÂ Ali Hamaney'e "kesin talimat" vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Ahmedinejad, Hamaney'e hitaben kaleme aldÄ±ÄŸÄ± dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ mektubunda, yolsuzluk suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 15 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan Bakayi'nin yargÄ± sÃ¼recinin adil bir ÅŸekilde iÅŸlemediÄŸini ve kararÄ±n "tamamen siyasi" olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Eski CumhurbaÅŸkanÄ±, kendisine yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen "dolatebahar" adlÄ± internet sitesinde yayÄ±mlanan mektubunda Bakayi ile ilgili ÅŸu ifadelere yer verdi:
"BildiÄŸiniz Ã¼zere yargÄ±, herhangi bir belge veya hukuki referanslar olmaksÄ±zÄ±n tamamen siyasi yaklaÅŸÄ±mlar ve gizli soruÅŸturma sonucunda Bakayi'yi en aÄŸÄ±r cezaya mahkum ederek, derhal tutuklamÄ±ÅŸ ve hapse atmÄ±ÅŸtÄ±r. O, siyasi irade tarafÄ±ndan 10'uncu ve 11'inci hÃ¼kÃ¼meti karalamak iÃ§in kurban edildi."
YardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n cezaevinde hÃ¼crede tutulduÄŸunu ve "yargÄ±nÄ±n zulmÃ¼ne" karÅŸÄ±lÄ±k baÅŸladÄ±ÄŸÄ± aÃ§lÄ±k grevinde 14'Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼ne girdiÄŸini dile getiren Ahmedinejad, Bakayi'nin saÄŸlÄ±k durumunun kÃ¶tÃ¼leÅŸtiÄŸini kaydetti.
Ahmedinejad mektubunda Hamaney'e hitaben "Sizin de bildiÄŸiniz Ã¼zere kendisi mÃ¼min, devrimci, suÃ§suz ve temiz bir kiÅŸidir. En kÃ¼Ã§Ã¼k bir yolsuzluÄŸu yoktur. Sizden 'bÃ¼yÃ¼k bir facia' ve telafi edilemez zararlarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in 'kesin talimat' vermenizi bekliyor." ifadelerini kullandÄ±.
Bir sÃ¼redir Ã¼lke yÃ¶netimi ve Hamaney'e yÃ¶nelik eleÅŸtirileriyle Ã¶n plana Ã§Ä±kan Ahmedinejad daha Ã¶nce de Hamaney'e hitaben 3 mektup kaleme almÄ±ÅŸtÄ±. Ahmedinejad, 19 Åžubat tarihli ilk mektubunda, "Ã¼lkedeki ekonomik sorunlarÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, halkÄ±n gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle baskÄ± altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¼lke yÃ¶netiminin ÅŸeffaf olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirtmiÅŸti.
Ãœlkedeki ekonomik sorunlarÄ± hatÄ±rlatarak Hamaney'e tavsiyelerde bulunduÄŸu 13 Mart'ta yayÄ±mlanan ikinci mektubunda Ahmedinejad, "askerlerin ekonomik faaliyetlerden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±" Ã¶nermiÅŸti.
Ahmedinejad, 24 Mart'taki Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ mektubunda ise "Ä°ran yargÄ±sÄ±na sert eleÅŸtiriler" yÃ¶neltmiÅŸti.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, hakkÄ±ndaki yolsuzluk soruÅŸturmalarÄ±nÄ±n yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir sÃ¼reÃ§te, KudÃ¼s ve Ä°srail'de camilerde ezanÄ±n belli saatlerde hoparlÃ¶rle okunmasÄ±na yasak getiren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± yeniden gÃ¼ndeme getirmeyi amaÃ§lÄ±yor.
Kazakistan'da Kiril alfabesinden Kazak alfabesine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼n ardÄ±ndan halkÄ±n yÃ¼zde 80'inden fazlasÄ±nÄ±n Kazak dili konuÅŸtuÄŸu bildirildi
KÄ±rgÄ±zistan'da mevcut medreselerin 6'sÄ± teknik donanÄ±m eksikliÄŸi iddiasÄ±yla kapatÄ±ldÄ±
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "Rus tarafÄ±na ikna edici bir kanÄ±t sunulmamasÄ± halinde siyasi provokasyon sonucunda vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hayatÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸini sayacaÄŸÄ±z. Bu hususta kanÄ±t sunma sorumluluÄŸunun Ä°ngiliz tarafÄ±nda olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izeriz." denildi
Ä°srail Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Eisenkot, "The Jerusalem Post" gazetesine verdiÄŸi demeÃ§te, Ã¼lkesinin Suriye'deki saldÄ±rÄ±larÄ±na yeniden baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani, yaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±ldÄ±r kesintili ÅŸekilde Ã¶denen memur maaÅŸlarÄ±nÄ±n tam ve zamanÄ±nda verilmesi iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarda sona yaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Eski Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmedinejad, cezaevinde aÃ§lÄ±k grevini sÃ¼rdÃ¼ren yardÄ±mcÄ±sÄ± Bakayi'nin durumuyla ilgili Ã¼lke lideri Hamaney'den "kesin talimat" vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Ãœlkede yerinden yÃ¶netimlerin gÃ¼Ã§lendirilmesini saÄŸlayacak anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in partiler anlaÅŸtÄ±
Husiler, meÅŸru hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§lerinden 9 kiÅŸiyi esir takasÄ± sonucu serbest bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, DEAÅž'Ä± sahada yendiklerini ancak ideolojisi hala canlÄ± olan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n olasÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± uyarÄ±da bulunmak istediÄŸini sÃ¶yledi
ABD, Kanada, Ukrayna ve AB Ã¼lkeleri ile NATO'nun eÅŸ zamanlÄ± olarak Rus diplomatlara yÃ¶nelik "sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ±" kararlarÄ±nÄ± ikinci bir "soÄŸuk savaÅŸ"Ä±n tetikleyicisi olarak deÄŸerlendiren dÄ±ÅŸ politika uzmanlarÄ±, Rusya ile BatÄ± arasÄ±nda yeni bir "Berlin DuvarÄ±" inÅŸa edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼nde bulunuyor
Kaddafiâ€™nin oÄŸlu Seyfulislam'Ä±n bu yÄ±l yapÄ±lmasÄ± planlanan baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinde aday olmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde hiÃ§bir engel kalmadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Brezilya'da eski devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n kampanya konvoyundaki iki otobÃ¼se ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±
Ay baÅŸÄ±nda, Londra'daki Cambridge Analytica siyasi danÄ±ÅŸmanlÄ±k ÅŸirketinin 50 milyona yakÄ±n kullanÄ±cÄ±ya ait kiÅŸisel verileri izinsiz olarak kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±yla eleÅŸtiri oklarÄ±nÄ±n hedefi olan Facebook'a ÅŸimdi de, ABD'dekÄ° sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, hedeflenmiÅŸ reklamlarÄ±yla "konut ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na" olanak saÄŸladÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle dava aÃ§tÄ±
Ã‡inâ€™in baÅŸkenti Pekinâ€™de, havadaki PM2.5 ve PM10 zararlÄ± partikÃ¼llerinin tehlikeli boyuta ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kentte hava kirliliÄŸinin Ã¼st sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geÃ§mesi Ã¼zerine mavi alarm verildi. Yerel yetkililer, halka evlerinden mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca az Ã§Ä±kmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Suriye'deki Esed rejiminin ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'dan ayrÄ±lmak zorunda kalanlarÄ± taÅŸÄ±yan altÄ±ncÄ± konvoyun da Hama'ya varmasÄ±yla bÃ¶lgeden Ã§Ä±kanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 22 bini aÅŸtÄ±